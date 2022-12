EDP et ses partenaires internationaux lancent une nouvelle édition du programme Free Electrons, à la recherche des start-ups les plus innovantes Le dépôt de candidatures s’ouvre aujourd’hui afin de participer à la 7e édition de Free Electrons. Les start-ups les plus innovantes et les plus prometteuses du secteur de l’énergie ont jusqu’au 28 janvier 2023 pour envoyer leurs présentations.

EDP (Energias de Portugal, Euronext : EDP), en collaboration avec d’autres acteurs majeurs de l’énergie, cherchent les entreprises émergentes pouvant contribuer à une planète plus durable, en apportant des idées et solutions innovantes. C’est avec l’objectif de trouver les projets les plus différenciateurs que s’ouvrent cette semaine les inscriptions à la 7e édition de Free Electrons, le plus grand programme d’innovation au monde pour le secteur de l’énergie.



Programme mondial d’innovation ouverte, Free Electrons s’intéressera aux possibilités de développement de projets entre les start-ups et les grands groupes énergétiques dans le but de trouver des solutions ayant un impact sur la transition énergétique, dans le domaine des énergies renouvelables, les réseaux intelligents, la gestion de l’énergie, la mobilité durable, le stockage de l’énergie, la flexibilité, l’hydrogène vert ou la décarbonation. Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 28 janvier 2023 à l’adresse : www.freeelectrons.org.



Pour EDP, l’innovation ouverte et collaborative avec les différents agents du secteur est une priorité pour développer les technologies et solutions nécessaires en vue d’accélérer la transition énergétique. Les candidats retenus lors de cette nouvelle édition 2023 auront accès aux unités commerciales du groupe EDP, présent sur 29 marchés, et disposeront d’équipes spécialisées qui pourront tester leurs solutions. Ce sera également l’opportunité de perfectionner leur stratégie commerciale.



Les résultats des précédentes éditions prouvent l’intérêt et l’impact de Free Electrons. En cinq ans, l’entreprise a déjà investi plus de 37 millions d’euros dans des projets pilotes avec les start-ups ayant participé au programme.



Après la clôture des inscriptions, l’étude des candidatures se fera jusqu’au 28 février 2023, et les start-ups présélectionnées seront invitées à présenter leur projet en ligne dès le 13 mars 2023. Cette étape permettra de sélectionner les start-ups qui pourront défendre leur projet en personne lors d’un Bootcamp, à Dublin, à partir du 15 mai 2023. Durant quatre jours, les candidats présenteront leurs solutions et leurs équipes à EDP et ses partenaires qui décideront qui passera à l’étape suivante du programme. Ensuite, les start-ups sélectionnées participeront à deux modules de quatre jours à Sidney en Australie (à partir du 24 juillet 2023) et à Hong-Kong ou en Inde (à partir du 16 octobre 2023).



Les finalistes seront épaulés par des experts du secteur qui leur apporteront leur soutien et un réseau de contacts. Cependant, la plus grande valeur ajoutée du programme est la possibilité de tester les solutions et leur potentiel sur le marché auprès des clients des énergéticiens impliqués dans Free Electrons. Pendant toute la durée du programme, les participants collaboreront étroitement avec les acteurs locaux, les entreprises de services publics, des experts et d’autres protagonistes, dans le but d’accélérer la croissance de leurs entreprises.



La structure unique de Free Electrons permet également aux partenaires de coopérer entre eux sur des projets pilotes, les start-ups ayant la possibilité de créer des projets communs et de voir si leurs idées leur permettent de se développer plus rapidement.



Alex Zorniger, vice-président du développement de Power to Hydrogen, vainqueur de Free Electrons 2022, commente : « Nous recommandons Free Electrons à toutes les start-ups qui ont des solutions prêtes à être déployées pour favoriser le futur de l’énergie propre. Les entreprises impliquées consacrent beaucoup d'énergie au programme, ce qui signifie qu'elles sont motivées pour développer des pilotes avec chaque entreprise qui passe le processus de sélection. L’organisation en plusieurs étapes du programme permet également de garder tout le monde sur de bons rails et d’éviter de passer à travers les mailles du filet. Si vous recherchez de réelles opportunités de développement commercial pour déployer votre technologie avec les leaders du secteur énergétique, ce programme est imbattable.»



Créé en 2017, Free Electrons est un programme dirigé par un consortium d’entreprises partenaires du monde entier, réunies par un objectif commun de transformation du secteur de l'énergie et de création de solutions disruptives et innovantes, pour une transition énergétique plus propre et efficace. Les partenaires de cette nouvelle édition sont : American Electric Power (USA), CLP Power (Hong Kong), E.ON (Allemagne), EDP (Portugal), ESB - Energy for Generations (Irlande), Origin Energy (Australie) - des entreprises travaillant aux côtés d’entrepreneurs et de startups pour créer les solutions disruptives du secteur. La gestion est assurée par le cabinet de conseil en innovation Beta-i.



À propos d’EDP

EDP est un groupe énergétique international leader en matière de création de valeur, d'innovation et de durabilité. Leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, il fait partie des indices de durabilité Dow Jones (World et STOXX).

En Espagne, où le Groupe EDP emploie directement plus de 1 550 personnes, c’est une référence sur le marché de l'énergie, à la fois producteur, avec près de 5 000 MW de capacité installée, et fournisseur avec 1,3 million de points de distribution d'électricité et un portefeuille de ventes aux clients professionnels d'électricité, de gaz naturel et de services de plus de 17 TWh.



