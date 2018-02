Duff & Phelps déploie son activité « Transaction Advisory Services » à Paris et dans toute l'Europe

Dédiée à l'accompagnement de grands groupes et de fonds d'investissement lors de leurs opérations, à l'achat comme à la vente, celle-ci accueille dans ses rangs Robin Lesage, en tant que Director.

Devant regrouper une quinzaine de membres à Paris, d'ici à juin 2018, le conseil financier indépendant structure en parallèle des équipes dédiées dans les principaux pays européens où il est déjà actif.



Le conseil financier indépendant Duff & Phelps, l'un des leaders mondiaux en évaluation et corporate finance, confirme sa volonté d'imprimer sa marque dans le segment du « Transaction Advisory Services » en France. Inaugurée à Paris lors de l'arrivée de Jacques Giard, en tant que Managing Director et responsable de Duff & Phelps en France, cette activité regroupe une dizaine de professionnels, moins de 6 mois après son lancement.



« Duff & Phelps constitue une marque forte dans le domaine du conseil financier car nous sommes en mesure de mettre au service de nos clients tant notre réseau international que notre qualité de conseil indépendant, explique Jacques Giard. Fort de notre positionnement dans les pays anglo-saxons et de l'expérience que nous y avons développée, en particulier auprès des bailleurs de fonds, nous poursuivons notre objectif de structurer une équipe à Paris pour accompagner nos clients dans le cadre de transactions complexes qu'ils envisagent, à l'achat comme à la vente. »



En particulier, Duff & Phelps est en mesure d'intervenir lors d'opérations de désinvestissement ou de recentrage stratégique engagées par des groupes corporates, au cours desquelles une structuration financière, juridique et fiscale se révèle nécessaire pour permettre l'aboutissement de la transaction.



Une équipe dynamique au sein d'un pure player indépendant



Afin d'apporter à ses clients une prestation à la mesure de ces enjeux complexes, Duff & Phelps continue de regrouper des talents au sein de son équipe parisienne de « Transaction Advisory Services ». Parmi les recrutements auxquels il a procédé depuis l'automne, le conseil financier a accueilli dans ses rangs Robin Lesage, en qualité de Director.



Fort de 11 ans d'expertise, celui-ci est régulièrement intervenu lors de missions de due diligences financières dans le cadre d'acquisitions ou de cessions complexes avec carve-out. Il dispose également d'une connaissance approfondie des éléments de négociation de prix (ajustements de dette nette, ajustements de BFR, garanties de passif, locked box, etc.). « La dynamique de l'équipe qui est en train de se constituer, ainsi que notre positionnement en tant que pure player indépendant et global, représentent deux atouts majeurs dont nous entendons faire profiter nos clients », déclare Robin Lesage.



Composée de professionnels ayant soit fait leurs armes au sein de cabinets de conseil financier, soit disposant d'une formation solide acquise en école commerciale ou en école d'ingénieurs, l'équipe « Transaction Advisory Services » de Duff & Phelps à Paris est appelée à s'agrandir d'ici à l'été. Elle devrait regrouper une quinzaine de membres à l'horizon du mois de juin 2018.



Récemment, elle est intervenue aux côtés de Rio Tinto, engagé dans un processus de cession de l'usine de production d'aluminium de Dunkerque, la plus grande d'Europe, pour une valeur d'entreprise de 500 millions de dollars. Ayant vocation à intervenir tous secteurs confondus, elle présente également la particularité de se positionner sur des transactions à portée mondiale.



Déploiement de l'activité « Transaction Advisory Services » en Europe



« Les entreprises que nous accompagnons présentent un large prisme d'activité où l'international constitue un élément majeur de leur déploiement, commente Yann Magnan, membre de l'Operating Committee mondial et Responsable EMEA de Duff & Phelps. C'est donc naturellement que nous les accompagnons en intégrant cette dimension dans notre approche, afin de leur permettre de mieux appréhender leurs transactions dans leur globalité et d'en optimiser la structuration et le déroulé. »



A cette fin, Duff & Phelps entend muscler ses compétences en « Transaction Advisory Services » à court terme dans les principaux pays d'Europe où il est présent. S'appuyant sur les compétences dont il dispose d'ores et déjà au sein de ses équipes, le conseil financier doit lancer dans les mois à venir un plan de recrutement, en priorité au Royaume-Uni et en Allemagne, de sorte à renforcer une véritable task force à dimension européenne de support aux transactions.



Biographie :

Robin Lesage - 36 ans - a rejoint Duff & Phelps en qualité de Director fin 2017. Il intervient dans l'équipe pilotée par Jacques Giard, également responsable du bureau de Paris.

Avant de rejoindre Duff & Phelps, Robin a acquis une expérience de 11 ans chez Mazars, en tant qu'auditeur grands comptes puis au sein du département Transaction Services.

Ses expériences l'ont conduit à conseiller à la fois des fonds d'investissement et des acquéreurs stratégiques dans un grand nombre de secteurs, tels que l'industrie avec des problématiques liées aux contrats long terme, l'énergie nucléaire et éolienne, les télécommunications avec des spécificités réglementaires, ainsi que l'infrastructure et l'immobilier.

Robin est diplômé de l'Ecole Polytechnique (X) et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.



A propos de Duff & Phelps

Duff & Phelps est une firme internationale de conseil en évaluation et corporate finance, disposant d'une expertise en évaluation complexe, support aux litiges et contentieux, fusions-acquisitions, restructuration et en conseil en compliance et réglementation. Forte d'environ 2 500 collaborateurs, elle répond aux besoins de ses nombreux clients à travers son réseau de bureaux dans le monde.

Duff & Phelps compte aujourd'hui une quarantaine de professionnels au sein de son bureau parisien, dont cinq Managing Directors et six Directors.

duffandphelps.com