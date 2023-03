Accueil Envoyer Imprimer Partager Droit lève 23 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B pour soutenir la croissance mondiale et le développement de produits de gestion de patrimoine Droit, une entreprise technologique à l'avant-garde du droit et de la réglementation informatiques, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un investissement de série B de 23 millions de dollars dans le cadre de son dernier cycle de financement. Ce cycle a été mené par Pivot Investment Partners et UBS, le premier gestionnaire de patrimoine mondial, par l'intermédiaire de son unité de capital-risque et d'innovation UBS Next. Goldman Sachs, un investisseur existant, participe également à ce cycle de financement.

Depuis sa création fin 2012, Droit s'est imposée comme un fournisseur de technologies qui favorise la conformité réglementaire internationale sur les marchés de capitaux. Sa plateforme brevetée Adept est désormais utilisée par les plus grandes institutions financières du monde pour la prise de décision et la vérifiabilité avant et après les transactions.



L'investissement permettra à Droit d'étendre ses activités à la gestion de patrimoine en développant de nouveaux produits spécifiques à ce secteur, notamment Cross Border et Product Suitability. Grâce à cette extension naturelle de la plateforme Adept à la gestion de patrimoine, les institutions financières pourront bénéficier de la même infrastructure transparente de prise de décision que celle déployée pour les marchés de capitaux. Ces fonds permettront également à Droit de développer de nouveaux produits et des produits existants, notamment Position Reporting, Transaction Reporting, de réaliser des avancées dans la suite de produits Pre-Trade de Droit, et de mettre au point de nouveaux services basés sur le cloud.



« Cette année a marqué le dixième anniversaire de Droit et nous apprécions grandement le soutien de nos investisseurs et leur confiance dans notre succès futur. Ce financement nous permettra d'accélérer l'innovation de nos nouvelles lignes de produits », a déclaré Brock Arnason, fondateur et directeur général de Droit. « Nous sommes également ravis de rejoindre le portefeuille d'entreprises de fintech d'UBS Next et nous nous réjouissons à l'idée de travailler en partenariat avec sur le renforcement de nos capacités en matière de gestion de patrimoine. »



« Nous pensons que les capacités de Droit aideront les entreprises à débloquer des sources de revenus potentielles en simplifiant et en favorisant la conformité réglementaire en temps réel », a déclaré Mike Dargan, directeur du numérique et de l'information chez UBS. « Grâce à cet investissement, nous travaillerons avec Droit pour développer son offre de produits afin de soutenir l'industrie et nous avons hâte d'étendre la relation que nous entretenons avec l'entreprise à l'ensemble de nos activités de gestion de patrimoine. »



Ce tour de table intervient à une période de forte croissance pour Droit. Au cours des deux dernières années, Droit a commercialisé quatre nouvelles lignes de produits et a augmenté ses effectifs de près de 70 %, en créant des postes de direction clés dans les domaines du développement commercial et de la technologie. Droit a également renforcé sa présence dans le monde en s'implantant à Singapour pour soutenir ses clients existants et nouer de nouvelles relations dans la région.



« Depuis notre premier investissement dans Droit, nous sommes incroyablement impressionnés par la façon dont l'équipe s'est penchée sur la complexité réglementaire, a mis au point des produits révolutionnaires en utilisant sa plateforme innovante et brevetée, et a ouvert la voie à une nouvelle approche de la conformité fondée sur le consensus. Nous sommes fiers de mener conjointement ce tour de table et l'expansion de la plateforme Adept pour une utilisation dans le domaine de la gestion de patrimoine et au-delà présente pour nous un immense potentiel », a déclaré Dinkar Jetley, cofondateur et associé directeur de Pivot Investment Partners.



À propos de Droit



Droit est une entreprise technologique à l'avant-garde du droit informatique et de la réglementation dans la finance, ainsi que dans d'autres domaines. Fondée en 2012, Droit compte parmi ses clients plusieurs des plus grandes institutions financières. Sa plateforme brevetée et primée, Adept, permet de mettre en œuvre des règles réglementaires qui reflètent le consensus dans le secteur. La plateforme Adept traite des dizaines de millions d'enquêtes par jour, décidant en temps réel quelles interactions sont légalement autorisées dans le monde entier. Adept est utilisée par les établissements pour évaluer, avec une latence inférieure à la milliseconde, toutes les répercussions réglementaires d'une interaction donnée au sein de leur infrastructure transactionnelle.



Pour plus d'informations, consultez le site droit.tech. Pour obtenir plus d'informations sur les produits de Droit, veuillez communiquer avec sales@droit.tech.



À propos de Pivot Investment Partners



Pivot Investment Partners LLC est une équipe de cadres opérationnels de niveau PDG qui ont développé et transformé des entreprises de services financiers dans le monde entier. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec un ensemble sélectionné d'entreprises de FinTech et d'InsurTech à fort potentiel, en investissant son expertise opérationnelle et des capitaux dans leur succès et leur croissance accélérée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pivotinvestment.com.



À propos d'UBS



UBS fédère l'écosystème mondial de l'investissement, où les personnes et les idées se rencontrent et les opportunités concrétisées, et fournit des conseils et des solutions financières à une clientèle fortunée, institutionnelle et à des entreprises dans le monde entier, ainsi qu'à une clientèle privée en Suisse. UBS offre des solutions, des produits et un leadership éclairé marquant en matière d'investissement, est le premier gestionnaire de patrimoine mondial, fournit des services de gestion d'actifs diversifiés et à grande échelle, des services de banque d'investissement ciblés, ainsi que des services bancaires aux particuliers et aux entreprises en Suisse. L'entreprise se concentre sur les entreprises qui occupent une solide position concurrentielle sur leurs marchés cibles, qui sont efficaces en termes de capital et dont les perspectives de croissance structurelle ou de rentabilité à long terme sont attrayantes.



UBS est présente dans tous les grands centres financiers du monde. Elle possède des bureaux dans plus de 50 régions et sites, et environ 30 % de ses employés travaillent dans les Amériques, 29 % en Suisse, 20 % dans le reste de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et 21 % dans la région Asie-Pacifique. UBS Group AG emploie plus de 72 000 personnes dans le monde. Ses actions sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange et à la Bourse de New York(NYSE).

