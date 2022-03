Digitalisation des résultats TOEIC - une 1ère à grande échelle & blockchain BCdiploma et ETS Global s’associent pour la digitalisation des attestations de résultats TOEIC® en Europe.

Comment lutter contre les fausses certifications, tests d’évaluation d’anglais ? Comment obtenir des résultats de tests TOEIC en un clic ? Comment s’assurer qu’ils sont certifiés conformes, infalsifiables, sécurisés ?



ETS Global, filiale d’ETS, a choisi BCdiploma, la société de référence en matière de digitalisation de documents académiques via la technologie blockchain. Cette collaboration entre ETS Global et BCdiploma va aboutir à sécuriser des centaines de milliers d’attestations TOEIC via la blockchain en Europe. Depuis janvier 2022, toutes les attestations TOEIC sont disponibles au format digital en France. Le déploiement dans les autres pays européens est prévu pour courant 2022. Pour ETS Global, c’est une étape supplémentaire dans sa transformation digitale.



La rencontre de ces deux acteurs de référence donnera lieu à une attestation de résultats aux tests TOEIC, qui est :

• sécurisée : le stockage des données sur la blockchain rend impossible la falsification de l’attestation. BCdiploma respecte les règlementations les plus strictes en matière de protection des données : au-delà du chiffrement propre à la blockchain, BCdiploma ajoute des algorithmes sécurisés et brevetés. Ainsi, ETS Global et les candidats gardent une maîtrise totale de leurs données, que les moteurs de recherche ne peuvent pas retrouver ou indexer.

• universelle : BCdiploma s’adapte à tous les standards de consultation ou de partage tels que Verifiable Credentials du W3C et d’EBSI, Open Badges, EDCI, etc.

• « user friendly » : disponible en ligne en un « clic », ce document digitalisé peut être téléchargé et envoyé par email, imprimé ou télécharge au format pdf. Il se complète d’un QR Code que scanne le candidat ou le destinataire de la certification.

• plus rapide : fini les délais d'acheminement postaux, le candidat obtient son score plusieurs jours plus tôt qu’avant.

• désintermédiée : cette digitalisation fait gagner du temps aux universités, écoles, structures de formation. L’envoi des résultats aux candidats est automatisé. Quant aux recruteurs, ils disposent d’une attestation certifiée conforme. Ce qui leur évite de passer du temps à « fact checker » pour vérifier l’authenticité du document.

• plus innovante : du côté du candidat, envoyer un lien sécurisé ou un QR Code d’une certification donne un gage de qualité et une image de modernité auprès des recruteurs.

• plus respectueuse de l’environnement : les attestations TOEIC digitales sont générées via la blockchain de dernière génération « Avalanche® », l’une des blockchains les moins énergivores du marché. De plus l’arrêt de l’impression sur papier des attestations permettra de sauver 7 arbres par an. Enfin, l’empreinte carbone d’ETS Global sera réduite de 490 kg de CO2/ an de par l’arrêt de l'acheminement des attestions papier.



Miguel Membrado, Chief Digital Officer d’ETS Global déclare : « la digitalisation du secteur de l’éducation s’accélère depuis des années, et plus encore depuis la pandémie. Offrir à toutes nos parties prenantes des attestations de tests TOEIC 100% numérique relève de l’évidence aujourd’hui. Nous sommes ravis de cette collaboration avec BCdiploma, un acteur de référence. A partir d’aujourd’hui, nous proposons ce service sans coûts additionnels avec un objectif : que d’ici 6 mois, la courbe du papier s’éteigne au profit du digital. Il ne s’agit pas d’une guerre entre le digital et le papier. Nos clients auront le choix, bien entendu. Mais, nous sommes convaincus par la digitalisation de l’expérience client que ce projet illustre parfaitement. »



Luc Jarry-Lacombe, CEO de BCdiploma ajoute : « notre métier en tant qu’éditeur de logiciel est de réinventer un diplôme qui s’inscrit dans la Digital Workplace. Mieux encore, c’est de faire bénéficier des avantages liés au système de la blockchain aux candidats, aux recruteurs, à tous les organismes et institutions de formation. 50 % à 60 % de nos coûts sont dédiés à la R&D, ce qui nous permet de délivrer un service irréprochable avec des technologies blockchain de dernière génération. Nous sommes très heureux de collaborer avec les équipes d’ETS Global, pour offrir plus qu’un diplôme… un véritable objet marketing de qualité. »



À propos d’ETS Global

ETS Global, filiale détenue à 100 % par ETS, est la branche internationale d’ETS qui apporte une expertise auprès des pouvoirs publics et des communautés professionnelles et éducatives partout dans le monde.

Chez ETS Global B.V., nous apportons notre expertise aux communautés éducatives et professionnelles du monde entier, y compris les entreprises, écoles de langues, institutions académiques et pouvoirs publics. ETS Global est présent dans 80 pays à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, où elle offre une gamme de produits, de services et de solutions d’apprentissage, mais également des évaluations standardisées, des formations et des conseils.

https ://www.etsglobal.org/fr/fr



A propos de BCdiploma

BCdiploma, solution blockchain éditée par Blockchain Certified Data, a gagné la confiance de plus de 120 institutions, universités et entreprises de 18 pays. Notre technologie brevetée permet de bénéficier des avantages des blockchains et stockages distribués les plus récents pour délivrer un service de Digital Credentials à forte valeur ajoutée. Notre équipe apporte aux institutions une expertise reconnue pour réussir leurs projets de transformation digitale et de dématérialisation des processus de diplomation. Opérateur technique du projet gouvernemental français à l’EBSI et financé par NGI eSSIF Lab pour le déploiement d’un wallet d’identité auto-souveraine, notre R&D nous place à l’avant-garde de l’application à grande échelle des technologies décentralisées.

https://www.bcdiploma.com



