Digitalisation de la finance : bien plus qu’un générateur de profit pour les grandes entreprises Par Olivier Jung, Directeur Proactis France.





La digitalisation de la finance se poursuit. D’après une étude de l’institut de sondage Opinium (1), avant la pandémie de 2020, 44 % des grandes entreprises françaises avaient investi dans la digitalisation de leurs fonctions financières et d'approvisionnement. 25 % ont commencé à le faire pendant la pandémie et 25 % sont actuellement en train de digitaliser leurs processus.



L’étude revient également sur les investissements majeurs des entreprises dans cinq fonctions financières clés : la gestion des fournisseurs, la gestion des contrats, la planification des ressources et des processus (ERP), la comptabilité fournisseurs (y compris la dématérialisation des factures) et la gestion des documents.



En interprétant les résultats de l’étude Opinium, on s’aperçoit que la digitalisation des fonctions est le moyen le plus efficace de gérer les flux de trésorerie, de protéger les marges et de contrôler les dépenses.

Alors que nous traversons une période de crises – notamment géopolitiques et économiques - et de changement dans les modèles des entreprises traditionnelles, ces éléments sont essentiels à la réussite des équipes financières. Les trois raisons les plus courantes pour lesquelles les entreprises ont investi dans des fonctions liées à la finance sont la réduction des coûts et la recherche de gains d'efficacité.



L’étude d’Opinium met également en avant de nouvelles tendances qui démontrent la valeur ajoutée de la digitalisation des fonctions finance :



1. La digitalisation des processus financiers soutient la croissance



Les systèmes financiers digitalisés sont très appréciés pour leur capacité à faire évoluer et progresser une organisation. Dans le monde, une entreprise sur six a digitalisé ses processus financiers pour favoriser sa croissance, améliorer ses performances et augmenter sa compétitivité.



2. Les systèmes modernes attirent les talents



Dans un contexte de pénurie mondiale de talents dans le domaine de la finance, les solutions digitales sont devenues incontournables. A tel point qu'une entreprise sur sept a spécifiquement investi dans la digitalisation de ses fonctions financières pour s'assurer qu'elles pouvaient attirer les meilleurs talents et faire face à la concurrence.



3. De la finance à la science : comment la finance est devenue une plaque tournante du changement structurel



Les solutions d’amélioration des processus comme les ERP et de pilotage de la dépense ont deux impacts majeurs sur les entreprises : ils libèrent du temps aux collaborateurs pour les laisser agir de manière plus stratégique, avec une meilleure analyse des performances et des coûts ; et ils améliorent la précision des données disponibles pour les décideurs. Les solutions de pointe dans ce domaine sont de plus en plus agiles et spécialisées, ce qui permet aux entreprises de trouver les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins. Au niveau mondial, 45 % des grandes entreprises investiront plus de 5 % de leur chiffre d'affaires dans la digitalisation de leur solution ERP et de gestion achats/finance cette année. Près d'une sur dix investira plus de 10 % de son chiffre d'affaires. Il s'agit d'une importante preuve de confiance dans la transition digitale vers ce type de solution et cela démontre la valeur désormais accordée aux équipes financières.



4. Les systèmes anciens constituent un obstacle majeur à la performance financière



21 % des grandes entreprises françaises mentionnent la complexité des systèmes existants comme un frein à la croissance. Ils représentent l’un des plus grands risques auquel les équipes financières sont confrontées et pouvant impacter la situation financière d'une entreprise. En outre, environ une entreprise sur huit qui a investi dans la transformation digitale n'a pas trouvé le processus facile.



De nombreux directeurs financiers se reconnaîtront dans ces tendances. Plus leurs fonctions seront automatisées, plus leur temps sera consacré à la recherche d'informations et à la prise de décisions stratégiques pour mieux servir leur organisation.



Par ailleurs, le temps accélérera ces automatisations. La transformation digitale de la finance amène une intelligence en temps réel, et permet d’ajuster les approches à l’instant T, plutôt qu'à la fin du trimestre ou de l'année. Les bénéfices de cette digitalisation se concrétiseront rapidement : de plus en plus de grandes entreprises investissent des capitaux importants dans des technologies qui favorisent une évolution rapide du marché.



(1)

