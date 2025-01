The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Anne-Laure Allain Dfns officialise une série A à 16 millions de dollars Dfns, plateforme de Wallet as a services pour les crypto actifs, vient d'officialiser une levée de fonds d'un montant de 16 millions de dollars menée par Further Ventures, la branche de capital-risque soutenue par le fonds souverain d'Abou Dhabi, ADQ. Ce tour de table a aussi été l'occasion d'accueillir de nouveaux investisseurs : dont Motive Partners, Wintermute et Motier Ventures (Groupe Galeries Lafayette), aux côtés d'investisseurs existants comme White Star Capital, Hashed, Semantic, Techstars...

Fondée en 2020 par Clarisse Hagège et Christophe Grilhault des Fontaines, Dfns revendique 130 clients, 10 millions de wallets et 1milliard de dollars de transactions mensuelles. Depuis 2 ans, Dfns s'est recentrée vers les clients institutionnels.



Jolie annonce pour l'entreprise Dfns. La spécialiste des Wallet as a service à destination des Institutions financières, vient de dévoiler une levée de fonds en série A d'un montant de 16 millions de dollars.

Le tour de table a été mené par Further Ventures, la branche de capital-risque soutenue par le plus grand fonds souverain d'Abou Dhabi, ADQ, appuyé par de nouveaux investisseurs comme, Motive Partners, Wintermute et Motier Ventures (Groupe Galeries Lafayette) aux côtés de fonds existants comme White Star Capital, Hashed, Semantic, Techstars.



En 2022, Dfns avait déjà procédé à une levée de 13 millions de dollars menée par White Star Capital avec Hashed, Susquehanna, Semantic, Coinbase, ABN AMRO, Bpifrance, 6MV, SGH, Station F, Techstars, Ryan Selkis, Xavier Niels et de nombreux business angels.



Dans le post accompagnant cette annonce de levée de fonds, les deux fondateurs - Clarisse Hagège et Christophe Grilhault des Fontaines - clarifient leurs objectifs pour 2025.



"Ce financement de série A permet à Dfns d'accélérer l'adoption mondiale de ses API et infrastructures de portefeuille multichaîne tout au long de 2025 et au-delà. Notre objectif est clair : favoriser l'adoption par les banques, les néobanques, les services de paiement, les plateformes de trading, les applications d'investissement, les projets de tokenisation, les trésoreries gouvernementales et d'entreprise, ainsi que les administrateurs de fonds, avec un accent stratégique sur les marchés de l'UE, du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis et des États-Unis prêts à décoller."



Ils annoncent par ailleurs, qu'ils ne souhaitent pas se lancer dans une expansion rapide et devraient passer d'ici à la fin de l'année d'une équipe de 25 à 35 employés.

"Notre objectif est de fournir une infrastructure de premier ordre aux clients fintech. Ils ont besoin d'une sécurité de niveau bancaire, d'outils de transaction intelligents, d'intégrations tierces fluides, d'excellentes API de développement et d'interfaces conviviales. C'est là que nous excellons et c'est ce que nous continuerons à offrir."



