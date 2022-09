Devriez-vous faire confiance à BitiCodes ? Avant tout, il est facile d'utiliser BitiCodes, qui est une plate-forme indépendante de robot de trading de crypto-monnaies.





Il s'agit d'une plate-forme indépendante de robot de trading de crypto-monnaies.



Ce qui est important, c'est que ce robot de trading de crypto-monnaies, contrairement à certains sur le marché, peut également trader l'Ethereum, le Litecoin et d'autres altcoins big cap plus populaires en utilisant ses algorithmes propriétaires.



Selon son site web, sa plate-forme de trading automatisée est capable de prendre des décisions de trading avancées afin de produire un profit durable, similaire au day trading professionnel.



L'objectif de BitiCodes est de garantir la meilleure expérience de trading et d'appliquer les stratégies de trading les plus sophistiquées.



Nous devons mentionner que les ordres sont déclenchés par des bots de trading algorithmique très précis afin de renforcer les chances des utilisateurs de réaliser un investissement ou un trade rentable.

Il s'agit d'un logiciel de trading automatique puissant, innovant et complet, conçu pour saisir les opportunités sur le marché.



BitiCodes et principales conclusions



BitiCodes a la capacité de vous rendre la vie plus facile. Maintenant, apprenons-en davantage à son sujet.

Selon BitiCodes, il fonctionne par le biais du scalping plutôt que par le biais du swing trading dans un cadre temporel plus élevé - en profitant des fluctuations de prix sur le graphique LTF (long time frame) afin de générer des profits et de fixer automatiquement un ordre stop loss et un ordre take profit en un rien de temps lorsqu'il exécute une trade.



En outre, il prétend être la forme la plus rentable de robot de trading de crypto sur le marché.



Et qu'en est-il du trading de démonstration ? La plate-forme propose un compte de trading papier pour simuler des trades en argent réel.



S'agissant d'un robot de trading de crypto-monnaies, les dépôts, ainsi que les retraits, peuvent être effectués dans des méthodes de crypto et de monnaie fiduciaire.



Dans le cas des dépôts en crypto comme des retraits, les délais de traitement sont minimes, de l'instantané à quelques minutes seulement, en fonction de la congestion du réseau.



Frais de BitiCodes



Il n'y a pas besoin de s'inquiéter des frais d'ouverture de compte et de dépôt/retrait car il n'y a pas de tels frais.



Trader des crypto-monnaies avec BitiCodes



La plate-forme est créée de manière à vous donner un accès direct à un large éventail de crypto-monnaies. Les utilisateurs ont la possibilité de visualiser tous les outils de trading disponibles, de masquer les éléments inutiles et de suivre les positions ouvertes. En outre, la plate-forme est entièrement personnalisable pour répondre aux préférences et aux exigences des traders.



Ce n'est un secret pour personne que de nombreuses personnes restent à l'écart du trading par peur initiale de déposer de grosses sommes d'argent. Néanmoins, avec BitiCodes, les utilisateurs peuvent entrer sur le marché le plus fructueux avec seulement 250$. Ils peuvent également déposer plus d'argent s'ils le souhaitent. Malgré tout, ce faible dépôt minimum permet à de nombreux traders débutants de se sentir plus en sécurité avant d'entrer sur le marché des crypto-monnaies.



Ne vous inquiétez pas, il est facile d'utiliser la plate-forme. La grande majorité des traders passent entre 10 et 20 minutes par jour sur leur compte. Bien sûr, les utilisateurs peuvent décider du temps qu'ils sont prêts à investir régulièrement ; néanmoins, ils peuvent déjà se sentir confiants en sachant que 10 à 20 minutes par jour peuvent se traduire par des profits.

