Dentons Paris nomme deux nouveaux Counsel Djésia Meziani et Fabrice Korenbeusser

Djésia Meziani est avocate au sein du groupe Corporate-M&A. Elle intervient principalement dans des opérations de fusions-acquisitions (notamment multi-juridictionnelles et cross-border) et de private equity.



Elle assiste à ce titre une clientèle française et internationale d’industriels, de fonds d’investissement et de fondateurs-dirigeants dans leurs opérations d’acquisition, d’investissement (LBO, MBO notamment) et de restructurations, ainsi que pour leurs opérations courantes, de haut bilan et de mise en place de partenariats stratégiques.



Elle a en particulier développé une expertise en matière de télécommunications, presse et médias, de nouvelles technologies et logiciels, et d’activités de services et conseils. Elle témoigne par ailleurs d’expériences significatives dans le secteur des énergies et l’industrie de pointe (notamment en matière automobile). Avocate au barreau de Paris depuis 2010, Djésia est titulaire d’un Master 2 en Recherche en Droit privé général à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.



Fabrice Korenbeusser est avocat en droit fiscal. Il intervient particulièrement sur des problématiques liées à la fiscalité des entreprises notamment le tax management des groupes internationaux.



Il conseille plusieurs groupes internationaux du secteur du luxe et de la mode, notamment sur leurs problématiques internationales. Il assiste également ses clients dans le cadre de leurs réorganisations et opérations de fusions-acquisitions, nationales ou transfrontalières.



Il a développé en outre une compétence particulière sur la fiscalité de la structure de fonds d’investissement.



Il conseille régulièrement certains des plus grands groupes du secteur du luxe dans le cadre de différentes réorganisations et pour l’établissement et la défense de leur politique de prix de transfert. Il a par ailleurs récemment conseillé le fonds Vivalto dans le cadre de la constitution d’un fonds d’investissement dans le secteur de la santé (environ 1 Mds d’euros).



Avocat au Barreau de Paris depuis 2008, Fabrice est titulaire d’un master 1 en droit des affaires à l’université Paris X Nanterre et d’un Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité à l’université Paul Cézanne Aix-Marseille III, ainsi que du Diplôme d’Etudes Comptable et Financière (DECF).



« Je me réjouis de ces nominations. Elles saluent les compétences de Djésia et de Fabrice ainsi que leur engagement au sein de Dentons. Cela confirme aussi la dynamique de notre bureau à faire évoluer nos collaborateurs. Je leur souhaite pleine réussite dans leur nouveau rôle », Séverine Hotellier, Managing Partner du bureau de Paris.



