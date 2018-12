Denis François est nommé directeur non exécutif de BrickVest

Denis François a rejoint CBRE France (ex-Bourdais) en 1981 où il a travaillé pendant plus de 20 ans comme directeur général des activités de conseil en évaluation.



Denis François possède une expérience de plus de 40 ans dans le conseil et l’expertise immobilière. Il a notamment conseillé des investisseurs français et étrangers, des banques, des collectivités publiques et des entreprises. Il a également eu un rôle actif dans l'élaboration de normes d'évaluation et d'information financière en Europe.



Président pendant plusieurs années d’organismes professionnels français et européens, dont l'Institut français de l'expertise immobilière ou encore Tegova, il est également membre éminent de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).



Denis François est diplômé de l’Institut d’Etudes politiques d’Aix-en-Province.



Emmanuel Lumineau, co-fondateur et PDG de BrickVest commente : "Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir un vétéran de l'industrie tel que Denis François dans l'équipe BrickVest. Son expérience dans le conseil et l’expertise immobilière va nous aider à réaliser nos plans ambitieux de croissance."



Denis Francois, directeur non exécutif et chef du comité d'évaluation de BrickVest, ajoute : " BrickVest est une entreprise dynamique et innovante que j'admire depuis sa création et je suis heureux de l’accompagner à cette étape décisive de sa croissance. Dans un laps de temps relativement court, BrickVest a su s'imposer comme un véritable disrupteur dans le secteur immobilier et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de développement."



A propos de BrickVest :

Fondée par le français Emmanuel Lumineau à Londres, BrickVest est la seule plateforme d'investissement en ligne entièrement régulée en Europe avec une licence AIFM “Full Scope”, la norme réglementaire la plus stricte en gestion de fonds en Europe.

Lancée en 2015, BrickVest a attiré plus de 5 000 investisseurs et 600 firmes immobilières. Basée à Londres et Berlin, Brickvest a réalisé en 2017 l'une des plus grosses séries A du secteur Proptech, auprès de BerlinHyp, premier prêteur immobilier du groupe Sparkasse, le plus grand groupe bancaire d'Allemagne.

BrickVest est membre de l’« Association of Real Estate Funds » (AREF) et de la « European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles » (INREV).

Brickvest est édité par Brickvest Markets Ltd, représentant dûment habilité de Brickvest IM Ltd, autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 737644. Brickvest Markets Ltd and Brickvest IM Ltd sont des filiales à 100% de Brickvest Ltd, enregistrée en Angleterre et Pays de Galles sous le numéro 09294583. Siège social : 91 Goswell Road, EC1V 7EX London.

brickvest.com