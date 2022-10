Delta Business School, la nouvelle école de l’entrepreneuriat et du digital, premier tour de table de 1,1 M€ L’école Delta ouvrira son premier campus à Paris en janvier 2023. Un lancement rendu possible grâce à une première levée de fonds de près de 1,1 million d'euros auprès de business angels.

Fondée en 2022 par Simon Dusart (CEO) et trois entrepreneurs, Delta Business School, est la première business school à la croisée de l’entrepreneuriat et du digital. L’école annonce avoir clôt un tour de table de 1,1 million d’euros auprès de Business Angels, tous entrepreneurs ou acteurs importants de l’écosystème digital.



“Nous sommes très heureux de voir notre projet rencontrer un fort enthousiasme de notre écosystème. Par nature, une formation est structurante pour un marché et nous sommes à la fois très fiers et conscients de l’enjeu en participant ainsi au futur de la FrenchTech”, commente Thibault Savary, cofondateur de Delta Business School.



Un positionnement singulier qui convainc



Alors que 9 employeurs sur 10 anticipent un déficit de compétences dans leurs entreprises dans les années à venir selon une étude McKinsey de 2021, Delta Business School entend mieux préparer ses étudiants et garantir leur adaptabilité au marché de l'emploi grâce à un cursus qui associe hard skills et soft skills tout au long de la formation.



Le positionnement et l’ambition de Delta Business School séduisent également les entrepreneurs et professionnels du digital : un premier tour de table de 1,1 million d’euro vient en attester.

“Delta Business School est une formation pensée par des entrepreneurs mettant au cœur de son programme les enjeux clés de performance business dans un environnement toujours plus mouvant : esprit entrepreneurial, agilité, expertise digitale, exigence opérationnelle” - Catherine SPINDLER, Chief Brand Officer et Membre du COMEX LACOSTE.



“L’éducation doit évoluer pour préparer au mieux les étudiants aux besoins réels des employeurs. C’est la mission que s’est fixée Delta Business School: former des profils agiles, autonomes dans l’exploitation des données, et capables de mobiliser l’intelligence collective au service de la performance globale de l’entreprise” - Thierry PETIT, co-fondateur de Showroom Privé.



“Quand on se lance dans l’Entrepreneuriat, on fait systématiquement des erreurs comme mal choisir ses associés ou ne pas avoir suffisamment validé l’opportunité que l’on veut saisir. Devenir entrepreneur ne doit pas dire se construire seul. Bien au contraire, s’entourer de gens expérimentés et bienveillants va permettre à l’entrepreneur de gagner un temps précieux et de s’enrichir des erreurs et succès des autres. Delta Business School forme ses étudiants à ces postes avec un corps professoral unique composé de vrais experts et entrepreneurs aguerris.” - Benjamin CHEMLA, CEO & Fondateur de Shares et Stuart



Ouverture des inscriptions le 3 octobre 2022



Les candidatures de ses futurs étudiants sont ouvertes depuis le 3 octobre. L’objectif affiché est de former des managers évolutifs experts de la transformation des entreprises.

L’école souhaite attirer à terme 100 étudiants par promotion, soit 500 élèves au total.

La première promotion de son Bachelor (bac + 3) fera sa rentrée en janvier 2023.



Un projet original soutenu par de grands entrepreneurs & dirigeants, impliqués dans la structuration pédagogique



Les enseignements sont dispensés par des entrepreneurs et experts métiers aguerris qui travaillent ou sont passés par les meilleures entreprises innovantes. Ils partageront aux étudiants les derniers outils et techniques à la pointe dans leurs métiers, mais également leurs succès et leurs échecs. Afin de promouvoir le savoir-être au même titre que le savoir-faire, chaque pilier se décline à la fois en hard skills et en soft skills. A l’issue de leur formation, les étudiants disposeront ainsi de toutes les compétences pour créer et gérer une entreprise ou pour rejoindre une entreprise agile à des fonctions clés de management.



Le modèle éducatif proposé par Delta Business School a su convaincre l’écosystème entrepreneurial. Thierry PETIT (co-fondateur de Showroom Privé), Catherine SPINDLER (Chief Brand Officer Lacoste), Alexandra CHABANNE (CEO MediaCom & COO Group M), Sébastien MISSOFFE, (Directeur Général, Google France), Benjamin CHEMLA, (Fondateur de Shares et Stuart), Charles-Edouard BOUÉE (Fondateur Adagia, ex-CEO Roland Berger) Matthieu BIRACH (Chief People Officer de Doctolib), ou Guy PEZAKU (Co-fondateur de Murfy), sont ainsi membres du comité entrepreneurial & pédagogique de l’école qui aura pour mission annuelle de réitérer et valider les axes pédagogiques proposés par Delta.



A propos de Delta Business School

Fondée en 2022 par Simon Dusart (CEO) et un trio d'entrepreneurs, Delta est une Business School Nouvelle Génération formant des profils de managers évolutifs, moteurs de la transformation des entreprises et de leurs métiers, en positionnant son programme pédagogique à la croisée du Business, du Digital et des Soft Skills. L’école propose une formation qui ambitionne de positionner ses futurs diplômés comme “leaders de la nouvelle économie”. Delta Business School s’inscrit au cœur de l’entreprise, par une pédagogie de proximité, qui a pour vocation de fournir à ses étudiants des compétences adaptées à un monde en pleine mutation, tout en comprenant les enjeux sociétaux et économiques qui les entourent. Le campus de Delta Business School est situé à Paris, à proximité des Buttes-Chaumont (XIXe), et l’école lancera sa première rentrée début 2023.



