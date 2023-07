Accueil Envoyer Imprimer Partager Deloitte et Chainalysis annoncent une alliance pour fournir des solutions et des services de données et d'analyse d'actifs numériques Deloitte et Chainalysis, la plateforme de données blockchain, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique pour aider les clients communs des organisations à relever les défis de conformité de l'écosystème des actifs numériques.





Alors que les régulateurs clarifient leurs attentes concernant les actifs numériques, les forces de l'ordre renforcent leurs capacités de traçage de la blockchain et les institutions financières développent des stratégies d'actifs numériques, Deloitte et Chainalysis répondent à la demande du marché en solutions et services technologiques de gestion des risques. Ensemble, Deloitte et Chainalysis aideront leurs clients communs à mettre en œuvre des programmes d'investigation, d'investigation et de conformité à la pointe de la technologie.



Chainalysis travaillera avec la pratique blockchain et actifs numériques de Deloitte pour les risques de crypto-monnaie et d'actifs numériques, l'analyse, l'enquête, la lutte contre le blanchiment d'argent/connaissez votre client (AML/KYC) et la conformité réglementaire. De plus, Deloitte élargira son pool de praticiens formés et certifiés dans les produits Chainalysis axés sur l'analyse et les enquêtes sur la blockchain.



"Pour les organismes chargés de l'application de la loi, les régulateurs et les acteurs de l'écosystème financier à travers le pays, l'alliance propose de nouvelles solutions collaboratives qui aident à identifier les lacunes de transformation, à accélérer le succès de la mission à l'échelle de l'entreprise et à atténuer les risques tout en augmentant les revenus", a déclaré Thomas Stanley, président et directeur général . Directeur des revenus de Chainalysis .



"Alors que l'adoption et la prolifération des actifs numériques se poursuivent, Deloitte s'engage à conseiller ses clients sur la réflexion et les approches de pointe en matière de gestion des risques, d'utilisation de l'analyse et de conformité réglementaire", a déclaré Tim Davis, responsable et directeur de la pratique de la chaîne de blocs et des actifs numériques de Deloitte, Deloitte & Touche LLP. « Notre nouvelle alliance avec Chainalysis est une nouvelle démonstration de l'investissement de Deloitte dans son écosystème d'innovation en actifs numériques au profit de nos clients.



Chainalysis est la plateforme de données blockchain. Nous fournissons des données, des logiciels, des services et des recherches aux agences gouvernementales, aux bourses, aux institutions financières et aux compagnies d'assurance et de cybersécurité dans plus de 70 pays. Nos données alimentent un logiciel d'enquête, de conformité et d'intelligence de marché qui a été utilisé pour résoudre certaines des affaires criminelles les plus médiatisées au monde et développer l'accès des consommateurs à la crypto-monnaie en toute sécurité. Soutenu par Accel, Addition, Benchmark, Coatue, GIC, Paradigm, Ribbit et d'autres sociétés leaders du capital-risque, Chainalysis renforce la confiance dans les blockchains pour promouvoir plus de liberté financière avec moins de risques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chainalysis.com ou connectez-vous sur LinkedIn et Twitter.

Deloitte fournit des services d'audit, de conseil, de fiscalité et de conseil de pointe à de nombreuses marques parmi les plus admirées au monde, dont près de 90 % du Fortune 500 ® et plus de 7 000 sociétés privées. Nos gens se rassemblent pour le plus grand bien et travailler dans tous les secteurs de l'industrie qui animent et façonnent le marché d'aujourd'hui - en fournissant des résultats mesurables et durables qui contribuent à renforcer la confiance du public dans nos marchés financiers, incitent les clients à voir les défis comme des opportunités de transformation et de prospérité, et aident à ouvrir la voie vers une économie plus forte et une société plus saine. Deloitte est fier de faire partie du plus grand réseau mondial de services professionnels au service de nos clients sur les marchés qui sont les plus importants pour eux. S'appuyant sur plus de 175 années de service, notre réseau de cabinets membres s'étend sur plus de 150 pays et territoires.

