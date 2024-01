Accueil Envoyer Imprimer Partager Deloitte US annonce un partenariat avec Temenos afin de déployer leurs services auprès des banques américaines. Temenos (SIX : TEMN) et Deloitte ont annoncé ce mardi 9 janvier 2024, un accord de partenariat visant à fournir des solutions technologiques pour aider les institutions financières américaines à accélérer la modernisation des services bancaires de base et des paiements dans le cloud. Grâce à cet accord, Temenos et Deloitte Consulting LLP aideront les institutions financières à fournir des expériences numériques modernes plus rapidement et à moindre coût, et à tirer parti de nouveaux modèles commerciaux et d'opportunités de marché telles que les paiements instantanés et le Banking-as-a-Service (BaaS).



Les deux entreprises offriront conjointement aux clients des grandes banques une approche de modernisation leader sur le marché pour répondre aux facteurs de concurrence, de réglementation, de coût et d'innovation. Deloitte travaillera en étroite collaboration avec Temenos pour mettre en œuvre leurs solutions en utilisant les meilleures pratiques standardisées et axées sur les processus pour un déploiement plus rapide et à faible risque. Avec ce nouvel accord, les clients pourront désormais accéder à l'expérience industrielle et à la force de conseil du cabinet américain Deloitte et à l'ensemble des capacités bancaires composables et des solutions Software-as-a-Service (SaaS) de Temenos sur sa plateforme bancaire cloud-native.



Avec un vaste spectre de services bancaires et une plate-forme ouverte qui permet aux banques de poursuivre n'importe quel modèle d'affaires, Temenos attire les institutions financières américaines de toutes tailles, même les plus grandes, à sa plate-forme qui peut être déployée sur place, sur n'importe quel cloud public ou à travers Temenos Banking Cloud, comme une offre SaaS.

Parmi les clients américains de Temenos, on trouve Commerce Bank, avec un déploiement sur site, une des 30 premières banques américaines, ainsi que des challengers numériques à croissance rapide tels que Varo Bank et Convera, le leader mondial des paiements.



Philip Barnett, Président - Amériques, Temenos, a déclaré : " Au niveau mondial, Temenos et Deloitte ont une longue histoire de collaboration pour aider les banques à transformer et à moderniser leur cœur de métier et leurs capacités de paiement. Nous sommes ravis d'étendre officiellement notre relation sur le marché américain avec Deloitte, alors que la transition vers le cloud banking s'accélère pour les entreprises de services financiers. Grâce à notre stratégie de commercialisation commune avec Deloitte, nous allons accélérer notre pénétration sur le marché américain, en particulier dans le segment des grandes banques. Ensemble, nous pouvons soutenir les institutions financières dans la transformation de leurs paiements à travers de multiples systèmes de paiement et des réglementations en évolution, et nous pouvons les aider à moderniser progressivement leurs capacités bancaires de base et à accélérer le temps de la valeur ".



Steve Hillas, directeur général de Deloitte Consulting LLP, a commenté : " Alors que le marché bancaire évolue vers le cloud, Temenos offre une proposition convaincante aux banques américaines. Avec notre savoir-faire et notre expérience approfondie des implémentations de Temenos, Deloitte peut servir d'accélérateur aux banques pour poursuivre une stratégie de modernisation technologique, les aidant à faire évoluer l'expérience de leurs clients, à gagner en résilience opérationnelle et à se positionner pour les acteurs de l'écosystème ."



A propos de Deloitte

Deloitte fournit des services d'audit, de consulting, de fiscalité et de conseil de premier plan à de nombreuses marques parmi les plus admirées au monde, dont près de 90 % du Fortune 500® et plus de 7 000 entreprises privées. Nos collaborateurs s'unissent pour le bien de tous et travaillent dans les secteurs d'activité qui dirigent et façonnent le marché d'aujourd'hui. Ils fournissent des résultats mesurables et durables qui contribuent à renforcer la confiance du public dans nos marchés financiers, à inspirer les clients à considérer les défis comme des opportunités de se transformer et de prospérer, et à ouvrir la voie vers une économie plus forte et une société plus saine. Deloitte est fier de faire partie du plus grand réseau mondial de services professionnels au service de ses clients sur les marchés les plus importants pour eux. S'appuyant sur plus de 175 ans de service, notre réseau de cabinets membres s'étend sur plus de 150 pays et territoires.

DELOITTE



À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3000 banques, des plus grandes aux challengers en passant par les banques communautaires, dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences clients de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à atteindre un rendement des capitaux propres trois fois supérieur à la moyenne du secteur et des ratios coût/revenu deux fois inférieurs à la moyenne du secteur.

TEMENOS



