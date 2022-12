Déclarations tardives en fin de mois : ne rendez pas les DAF aveugles, surtout pas maintenant !

Car alors que l’inflation s’installe et que la crise économique guette, la précision des prévisions comptables sera un atout absolument essentiel au cours des 12 prochains mois dans l'optique d’une réduction des dépenses et des coûts inutiles. Pourtant, et bien qu’elle soit incontournable, la clôture reste un processus chronophage et peut être assez fastidieuse, ce qui tend à entraver l’évolution du DAF.



Pleo, fintech et licorne qui permet aux entreprises de simplifier la gestion des dépenses professionnelles, confirme ce ressenti dans le cadre d’une étude interrogeant 426 professionnels français sur leur gestion des dépenses, leurs attentes et leurs défis actuels.



Premier constat alarmant : seulement 3 % des entreprises déclarent recevoir toutes les notes de frais à temps pour la fin du mois, ce qui signifie que pour les 97% restants, les montants des notes de frais sont incomplets.

• Pire, dans certains cas, près de la moitié des dépenses de l'entreprise peuvent ne pas être prises en compte dans le bilan du mois étudié : près d'un cinquième des directeurs financiers (18 %) disent en effet recevoir 30 à 49 % des notes de frais après la fin du mois.

• Et comme 67 % des directeurs financiers évaluent les dépenses de l'entreprise à 10 000 euros par mois, les déclarations tardives peuvent être considérables.



Et alors que plus d’un DAF sur deux (62 %) déclare passer jusqu'à 20 % de temps en plus à analyser la gestion des dépenses, il est d’autant plus essentiel de pouvoir compter sur des informations correctes dès le départ pour ne pas fausser les comptes.



Il n’est pas étonnant, dans le climat inflationniste actuel, d’apprendre que près d'un cinquième des personnes interrogées (15%) estiment que la gestion d'un flux de trésorerie fluctuant est devenu le plus grand défi pour l'entreprise. Comment sortir le DAF de ce marasme afin qu’il puisse au mieux accompagner son entreprise dans l’instabilité ambiante et se recentrer sur son cœur de métier ? Selon Alvaro Dexeus, Directeur de l’Europe du Sud chez Pleo, le processus de clôture mensuelle n'a désormais plus aucune chance de fonctionner sans l'apport de la technologie.



« Les solutions numériques de gestion des dépenses peuvent accélérer toutes les tâches fastidieuses associées à la clôture, de l’enregistrement et l'organisation des dépenses à la préparation des rapports, en passant par l'export de l’ensemble des données vers le système comptable de l’entreprise », rappelle Alvaro Dexeus.



« Les cartes de paiement professionnelles facilitent également le processus, au-delà de la dépense effectuée. En effet, lorsqu'un employé effectue un achat, il peut recevoir immédiatement une notification sur son téléphone lui rappelant d'ajouter une photo du reçu et d'y ajouter les catégories et les tags corrects pour la dépense. Les factures peuvent ainsi être gérées dans une plateforme associée et dotée d’une technologie OCR de reconnaissance des factures, permettant de suivre toutes les dépenses d’une entreprise à partir du même compte et en temps réel. Chaque facture est codifiée et le travail de la comptabilité est simplifié ! Finie la montagne de paperasse accumulée au cours du mois, qui peut généralement être gérée en seulement quelques heures ! »



Méthodologie : commandité par la fintech Pleo, le sondage a été mené en novembre 2022 par l'Usine Nouvelle auprès d'un échantillon de 426 salariés issus de fonctions de direction au sein des entreprises, de la direction générale à la direction financière, en passant par la direction des ressources humaines.



