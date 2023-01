DP World : La mondialisation redéfinie par une nouvelle tendance à la relocalisation

Le rapport est une preuve tangible de l'évolution de la mondialisation, car les entreprises sont obligées de s'adapter à de nouveaux défis. En rapprochant la production du client final, les entreprises peuvent réduire le nombre de points de contact dans la chaîne d'approvisionnement et renforcer la résilience des flux de marchandises dans le monde. Mais l'environnement commercial est en constante évolution. Le prochain défi qui modifiera ces tendances est un ralentissement économique qui plane sur les marchés régionaux. La flexibilité, la visibilité en temps réel et les capacités de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout seront essentielles pour que les entreprises puissent continuer à trouver de nouveaux gains d'efficacité dans un environnement de plus en plus difficile.

Le passage à la régionalisation et à la relocalisation est brutal, mais peu surprenant compte tenu de la triple menace de l'augmentation des coûts, de l'accroissement des risques et des incitations ou exigences des gouvernements en la matière. En outre, au cours des décennies précédentes, les entreprises n'ont eu à se concentrer que sur les aspects économiques du commerce, à savoir le prix, la qualité et la livraison. Aujourd'hui, elles doivent tenir compte d'autres facteurs non économiques tels que la résilience et la durabilité. Tout cela entraîne un bouleversement des chaînes d'approvisionnement, que nous constatons aussi bien au niveau des résultats de l'enquête que de l'évolution des tendances du commerce mondial.

De nouvelles recherches ont révélé l'émergence de bouleversements majeurs dans la mondialisation, car les entreprises s'empressent de ramener leurs activités de fabrication plus près de leur pays d'origine pour se protéger des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tandis que des politiques de plus en plus protectionnistes divisent le monde en blocs commerciaux.La dernière étude Trade in Transition , commandée par DP World et menée par Economist Impact, a recueilli les points de vue de dirigeants d'entreprises qui doivent faire face aux dernières perturbations du commerce mondial - du conflit en Ukraine à l'inflation et aux politiques de confinement prolongé en raison du covid sur certains marchés.Sa principale conclusion est que 96 % des entreprises ont confirmé qu'elles apportent des changements à leurs chaînes d'approvisionnement en raison des événements géopolitiques.L'évolution a été rapide. En l'espace d'un an seulement, le nombre d'entreprises qui déplacent leur production et leurs fournisseurs - vers leur marché national ou à proximité - a doublé par rapport à 2021. Cette évolution est principalement motivée par les efforts visant à réduire les coûts et le risque de perturbation.Mais ces changements ne sont pas uniformes. Si 27 % des entreprises ont déclaré réduire la longueur de leur chaîne d'approvisionnement en raison d'événements géopolitiques tels que la guerre en Ukraine, 33 % d'entre elles projettent de se développer sur des marchés plus stables et plus transparents.La menace persistante de l'inflation a été citée par 30 % des dirigeants comme le facteur qui aura l'impact négatif le plus important sur les échanges commerciaux au cours des deux prochaines années. Les pressions inflationnistes s'exercent sur le coût des intrants - en raison de ruptures d'approvisionnement - et sur le transport, en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des contraintes de capacité de transport maritime.Dans un scénario de resserrement monétaire, les entreprises en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique prévoient une baisse de leurs exportations de 1 % par rapport un scénario de statu quo, en raison de la diminution de la production et de la demande.Si les pressions inflationnistes se poursuivent, les exportations du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud devraient être les plus durement touchées, avec une baisse de 3,52 % et de 2,74 % respectivement. Seule l'Afrique devrait voir ses exportations augmenter de 0,26 %.La fragmentation du monde en blocs commerciaux est également citée par 10 % des répondants comme facteur qui limite la croissance du commerce international. Au-delà de la guerre en Ukraine, les tensions entre les États-Unis et la Chine et la cyber-guerre entravent le fonctionnement efficace des économies du monde entier. Cette situation entraîne l'adoption de politiques de plus en plus protectionnistes, telles que le projet de loi américain sur les infrastructures et la loi CHIPS and Science Act, qui visent à encourager et à privilégier la fabrication aux États-Unis et en Amérique du Nord. Des politiques protectionnistes similaires apparaissent partout dans le monde, entraînant une fragmentation accrue du système commercial mondial.Les entreprises trouvent des moyens de réagir et de se développer. La modification des chaînes d'approvisionnement par la diversification, la régionalisation ou la relocalisation pour renforcer leur résilience en est un.L'enquête mondiale menée auprès de 3 000 dirigeants d'entreprises a révélé que les entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe sont les plus susceptibles d'externaliser plus de la moitié de leurs services au sein de leur région. Viennent ensuite 40 % des entreprises d'Amérique du Sud, 36 % de celles du Moyen-Orient, 32 % de celles d'Asie-Pacifique et 18 % de celles d'Afrique, qui externalisent leurs services au sein de leur région...L'adoption généralisée et croissante de la technologie est un autre moyen de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Quelque 35 % des personnes interrogées ont déclaré mettre en œuvre des solutions d'Internet des objets (IoT) pour faciliter le suivi et la surveillance des marchandises, tandis que 32 % des entreprises adoptent des plateformes numériques pour permettre des échanges directs avec les clients ou les fournisseurs.Prenant la parole lors du lancement du rapport au Forum économique mondial de Davos aujourd'hui, le président et PDG du groupe DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem a déclaré :John Ferguson, responsable de la pratique de la nouvelle mondialisation chez Economist Impact, a ajouté : 