Cryptomonnaie : Bitstamp obtient le statut PSAN

• Dans un contexte marché bouleversé par l’affaire FTX et alors que les entités régulatrices ont accru leur vigilance, Bitstamp décroche ce jour le statut de PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, qui lui permet désormais d’opérer sur le territoire français.

• « La France représente un des marchés les plus importants pour Bitstamp en Europe. Depuis notre création, la mise en conformité et la sécurité ont toujours fait partie de nos priorités et nous sommes aujourd’hui fiers d’être reconnus comme vertueux au regard des hauts standards d’exigence des règlements DASP et LCB - FT », déclare Jean-Baptiste Graftieaux, PDG de Bitstamp.



L’obtention de ce statut certifie que Bitstamp opère dans le respect des règlements DASP et LCB-FT, visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



Suite à un examen poussé mené par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), la société a su prouver son sérieux et sa forte volonté d'agir dans le plus haut respect des exigences légales françaises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



Désormais, Bitstamp, en sa qualité de plateforme d’échanges, est en mesure de proposer les services suivants aux utilisateurs français, institutionnels et particuliers, tout cela dans le respect du cadre légal national :

· la garde d'actifs numériques,

· l'achat ou la vente d'actifs numériques dans une devise qui a cours légal,

· la négociation d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques,

· et l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques.



« Nous nous réjouissons de l’obtention du statut PSAN en France. Le marché des crypto-actifs connaît depuis quelques mois un tournant majeur et, en tant qu’acteur pionnier, nous avons à cœur d’être moteur dans l’adoption des crypto-monnaies par le plus grand nombre. Pour cela, depuis sa création, Bitstamp a fait sienne la mission de proposer le cadre le plus sécurisé et transparent aux entreprises comme aux particuliers », déclare Jean-Baptiste Graftieaux, PDG de Bitstamp.



En octobre 2022, la société s'est classée première parmi plus de 130 plateformes d’échange de crypto-monnaies centralisées dans le dernier rapport Exchange Benchmark de CryptoCompare. Bitstamp est la seule plateforme à avoir reçu la plus haute note, un AA, dans ce rapport, mais aussi dans les quatre précédents.



À propos de Bitstamp

Première plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, Bitstamp accompagne les investisseurs, les intermédiaires et les principales institutions financières depuis 2011. Grâce à ses antécédents, son infrastructure de pointe et son engagement à fournir un service personnalisé et humain, plus de quatre millions de clients lui font confiance dans le monde. Que ce soit par le biais de sa plateforme web intuitive, de son application mobile ou de ses API sophistiquées, Bitstamp propulse les cryptomonnaies sur le devant de la scène.

www.bitstamp.net