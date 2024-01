CryptoXR : la communauté WEB3 se retrouve aussi en Bourgogne

Après le succès de sa première édition en 2023, CryptoXR, l'événement de référence dans l'écosystème WEB3 de l'Est de la France, annonce fièrement sa seconde édition. Prévue pour les 25, 26 et 27 janvier 2024, cette manifestation unique se tiendra au coeur de la région viticole du nord de la Bourgogne, à Auxerre (89000), chef-lieu du département de l'Yonne. Comme quoi, le maître-mot de décentralisation ne s’applique pas qu’aux protocoles, mais aussi aux événements !CryptoXR 2023 a été un immense succès, attirant plus de 500 visiteurs, plus de 30 intervenants et proposant plus de 5 ateliers, le tout dans un espace de plus de 1000 mètres carrés. Forte de cet élan, l'édition 2024 met la barre un cran plus haut avec 2 jours de programme, plus de 50 intervenants, plus de 15 ateliers, et un espace élargi à plus de 4000 mètres carrés pour accueillir une audience diversifiée et passionnée. Chaque journée proposera des conférences et des ateliers.Parmi les conférences de premier ordre, on peut retenir celle sur « la dynamique française & européenne de la régulation », ou encore celle focalisée sur « l'importance de la formation dans la maîtrise de l'écosystème Web3 ». Du côté des ateliers, on relève notamment celui proposé par Coinhouse sur les différences entre wallets custodial et non-custodial.Pour favoriser l’inclusion des femmes dans cet écosystème encore bien masculin, CryptoXR les accueille gratuitement le samedi 27. Ainsi, elles pourront assister à la table ronde « Web3 au féminin : comment briser les barrières et renforcer la présence féminine ? », animée par des femmes leaders de l’écosystème et participer à la closing party.Parmi les intervenants confirmés pour 2024, figurent des personnalités influentes de l'industrie comme Owen Simonin, entrepreneur en blockchain et crypto-monnaie, David Yu, co-fondateur et PDG de Veve – Ecomi, Bilal El Alamy, CTO de Dogami et Président d’Equisafe.io, Thibaut Boutrou, COO et cofondateur de Meria, ou encore Ulysse Partouche, fondateur de Partouche Multiverse.Cette liste de compétition inclut également des célébrités telles que Djibril Cissé, des experts renomméscomme Monsieur TK, Youtuber spécialisé en crypto, et des figures locales importantes comme Crescent Marault, maire d’Auxerre et président de l’agglomération de l’AuxerroisL'événement vise à rassembler amateurs, curieux et professionnels dans un esprit de convivialité et de fête, typique de la région. Avec un accent mis sur l'accessibilité et l'ouverture, CryptoXR 2024 s'efforce de familiariser le grand public avec l'écosystème WEB3, et a donc fait le choix d’un prix d'entrée aussi abordable que possible pour favoriser une participation d’ampleur.