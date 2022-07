Crypto : le marché montre un fort mouvement à la hausse L’analyse hebdomadaire de Bitpanda.

Les faits marquants de la semaine :

- Le marché montre un fort mouvement à la hausse

- La chute de la domination du bitcoin

- Les altcoins enregistrent des gains considérables

- Le bitcoin en passe de reconquérir les 200-MA



Le marché montre un fort mouvement à la hausse



Le marché de la crypto a connu une forte dynamique positive au cours de la semaine dernière, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies ayant dépassé 1 000 milliards d’euros pour la première fois en plus d’un mois. Bitcoin a dépassé sa fourchette de consolidation de 22 300 € et a dépassé le niveau de 23 000 €, testant la résistance critique de la moyenne mobile à 200 jours. Avec une clôture hebdomadaire réussie, le prochain objectif de prix majeur pour les haussiers pourrait être d’environ 27 000 à 30 000 €.



Après une série record de 74 jours dans la région des sentiments bas, l'indice Fear and Greed s'éloigne lentement de la peur extrême. Cette poussée récente a été affectée par la dynamique positive accrue du marché. Bien que l’opinion reste dans le territoire de la peur à 31, cela représente une amélioration substantielle car le score est en hausse de 13 points par rapport à la semaine dernière.



La chute de la domination du bitcoin



https://www.tradingview.com/x/7e69St5W/



Après un long processus de consolidation à l’intérieur du modèle de coin, le prix du bitcoin a finalement étendu ses gains au-dessus de la résistance des frais généraux. Le bitcoin a pu franchir le niveau de 22 000 € et a grimpé à 24 000 €, son plus haut sommet depuis la mi-juin. Au cours du dernier mois, la domination du marché de Bitcoin est passée d’une fourchette de 48,8% à 42%, ce qui indique que l’optimisme revient sur le marché à mesure que des pièces plus petites et plus volatiles sont poussées à la hausse. Une partie de cette part de marché a également été absorbée par l'Ether, qui a vu sa domination augmenter au cours de la même période, passant d’environ 14% à 18,9%. Cependant, c’est encore loin du sommet historique de l’Ether de 32% sur le marché haussier de 2017.



Les altcoins enregistrent des gains considérables



Cette semaine, les investisseurs ont acheté de manière agressive les principaux altcoins, poussant les prix à des gains à deux chiffres au cours des 7 derniers jours. L'Ether a atteint le niveau de 1 600 €, soit une hausse de près de 60 % en une semaine. Le prix a rebondi sur le support de la ligne de tendance ascendante avant un mouvement haussier majeur. Le RSI et le MACD sont passés en territoire haussier sur les graphiques journaliers, signalant que les acheteurs contrôlent le marché.



https://www.tradingview.com/x/Kc7zUsse/



La force de l’ETH a provoqué une rotation de bitcoin et des stablecoins vers l'Ether, avec des altcoins plus petits bénéficiant de la tendance générale à la hausse du marché. Les principaux altcoins, dont Solana, Link, XRP et Avalanche, figuraient parmi les actifs les plus performants.



SOL a réussi à casser à la hausse la formation en biseau et a atteint le niveau de 46 €, le plus haut depuis le 26 mai. Le prix a bondi d’environ 80% par rapport au creux formé à la mi-juin. Le niveau de 40 € sert de support, tandis que le niveau de 50 € constitue la prochaine résistance pour les haussiers.



https://www.tradingview.com/x/xTOHvrxk/



L'ADA est toujours coincé dans le canal de négociation et est resté à la traîne lors des récents rallyes. Le prix rebondit entre 0,41 et 0,50 €. Une cassure à la hausse pourrait déclencher de nouveaux gains, tandis que le support à la baisse se situe à 0,40 €.



https://www.tradingview.com/x/pdD8WlCJ/



AVAX a été l'un des plus grands gagnants, avec une hausse de 50 % au cours des sept dernières sessions de négociation. Le prix a réussi à briser la zone de résistance de 20 € avec une grande ampleur, conduisant à une fourchette haute de 26 €, le prix le plus élevé des 2 derniers mois.



https://www.tradingview.com/x/6vYSsqXS/



LINK a gagné environ 25% depuis qu’il a touché le support de 5,8 €. Le prix s'approche maintenant d'un niveau de résistance supérieur à 7,7 €. Les indicateurs de momentum, tels que le RSI et le MACD, sont en territoire haussier et d’autres gains sont possibles à partir de cet endroit.



https://www.tradingview.com/x/bqMTMmKd/



XRP a réussi à sortir de la résistance dynamique descendante de la ligne de tendance sous laquelle il se négociait depuis le début du mois de mai. Le prix a réussi à gagner environ 20% au cours des 7 derniers jours avec des indicateurs de momentum toujours orientés à la hausse.



https://www.tradingview.com/x/hEa3VyHn/



Le bitcoin en passe de reconquérir les 200-MA



Le mouvement haussier hebdomadaire provient principalement de l'augmentation du sentiment des investisseurs et du mouvement positif du bitcoin, qui tente de sortir d'une ligne de résistance descendante à long terme et est en train de récupérer sa moyenne mobile (MA) de 200 semaines.



La MA de 200 semaines a fait office de prix plancher pour le bitcoin à de nombreuses reprises dans le passé et le prix n'a pas atteint une clôture en dessous de cette MA pendant une période prolongée. La MA se situe actuellement autour du niveau de 22 500 € et son franchissement pourrait entraîner une reprise plus large du marché après une longue période de marché vendeur.



Vous avez suivi l'évolution du cours du bitcoin ou les formations des petites capitalisations et vous souhaitez agir sur les mouvements du marché en déplacement ? Assurez-vous de négocier en utilisant nos applications Bitpanda Pro iOS et Android. Pour une expérience de trading pratique depuis votre ordinateur, vous pouvez également compter sur le traditionnel échange de crypto Bitpanda Pro.



Avis de non-responsabilité

Ce contenu est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Nous vous recommandons vivement de prendre le temps de faire les recherches nécessaires avant d'effectuer tout investissement. Soyez conscient que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.



bitpanda.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Syscoin Announces Integration of Cross-Chain ZK Rollups The Emergence of Posschain and its place in the future of Web 3.0 Umbria Network announces latest partnerships in DeFi, GameFi and NFT space