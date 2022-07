Crypto & Finance Forum 2022 de l’Adan : une nouvelle édition qui consacre le rôle de la France dans la structuration de la crypto en Europe Avant les congés estivaux, l'industrie des crypto-actifs est une dernière fois mise à l'honneur à l'occasion du grand événement annuel de l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan) à la Maison de la Mutualité : le Crypto & Finance Forum (CFF).

En 2021, la première édition avait réuni plus de 240 participants. Bonus cette année : la soirée Future of France qui met la finance décentralisée (DeFi) à l’honneur, et à la portée du monde institutionnel.



Fédérer et dialoguer autour des grands enjeux de l’aventure web 3



Si la crypto est au cœur de cette journée, le CFF se veut un grand rassemblement des acteurs du secteur mais aussi des décideurs publics, de l'industrie bancaire et financière, et de toutes les entreprises désireuses de s'intéresser voire construire ce pan nouveau, aux promesses multiples, de l'économie numérique mondiale.



Grâce au concours d'une quarantaine d'experts d'horizons très variés, le Forum reprend et décrypte les grands sujets structurels et conjoncturels qui ont marqué cette année et marqueront encore la sphère crypto. La confrontation de points de vue, intrinsèquement liée à la complexité et à l'impact considérable de l'innovation crypto, s'avère nécessaire afin de saisir les enjeux stratégiques associés au développement de champions français. Ainsi, les pure players de la crypto côtoient sur la scène du CFF 2022 : la Commission européenne, l'Autorité des marchés financiers (AMF), la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), la Direction générale du Trésor, l'Office de coordination bancaire et financière (OCBF), mais aussi de grands acteurs établis qui regardent attentivement ou même se saisissent de la crypto, comme Casino Immobilier, la banque Delubac et Cie, DLPK, KPMG ou encore Novethic. Premier partenaire de l'évènement, Société Générale - Forge consacre même une table-ronde aux ambitions portées par l’industrie traditionnelle - autour de Abn Amro Bank, Axa IM, Banco Santander, la Banque de France, Swift et Visa - et met à l’honneur les lauréats de son concours (le CAST challenge) pour la définition de nouvelles normes pour les marchés d’instruments financiers tokénisés.



Le CFF prétend également mettre en valeur la place et le positionnement moteur de la France afin de développer l’innovation crypto sur son territoire. Deux invités prestigieux ouvrent et clôturent l'événement : le nouveau ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, et le président de l’AMF, Robert Ophèle.



« Je souhaite réaffirmer notre ambition pour l’écosystème français des crypto-actifs, avec l’objectif de faire de la France une référence de l’économie émergente du Web 3, et le premier pôle européen en matière de crypto-actifs. » déclare le ministre à l’attention du secteur français.



Cocorico en Europe pour la crypto



Le Crypto & Finance Forum lance ainsi la 5e Ethereum Community Conference (EthCC), qui prend également ses quartiers à la Maison de la Mutualité dès le lendemain et place Paris au centre de l’échiquier crypto européen et mondial le temps d’une semaine.



Toute la journée, le Forum de l’Adan peint le paysage général de la crypto - économique, géopolitique, réglementaire et concurrentielle - et expose les enjeux macro-économiques liés aux bouleversements de la finance, du paysage monétaire et les risques associés en matière de souveraineté. L’opportunité de réunir l’écosystème européen autour d’une vision commune, impulsée notamment par la France y compris dans le cadre des débats difficiles qui ont pu avoir lieu ces derniers mois au niveau UE.



“Au travers du Crypto & Finance Forum, l’Adan a souhaité saluer la place que la France prend durablement en tant que catalyseur du secteur crypto européen”, explique Faustine Fleuret, présidente de l’Adan. “La France doit continuer à œuvrer pour créer les conditions favorables à l’émergence des champions français et européens, car le chemin est encore long et les obstacles nombreux.”



L’Adan au coeur de la montée en puissance de l’industrie française et européenne



Le CFF 2022 confirme l’implication et l’action de l’Adan afin d’ériger la France et l’Europe comme la place forte de la crypto mondiale, en défendant leur compétitivité face à une concurrence déjà féroce des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l’Asie. A l’occasion du Forum, l’Association dévoile son rapport d’activité 2021 qui atteste des efforts engagés et des accomplissements réalisés à cette fin.



“Les synergies entre les parties prenantes publiques et privées à la dynamique de notre économie numérique constituent la clé d’une stratégie conjointe favorable à l’industrie, qu’il reste à mettre en place” résume Faustine Fleuret. “Cela nécessite la compréhension commune des opportunités de cette innovation, et des risques d’en déléguer la maîtrise”.



De nombreuses entreprises d'horizons variés ont accompagné l'événement en tant que partenaires, témoignant d'un intérêt croissant pour le secteur et l'importance de se positionner sur ce marché. Parmi eux : SG - Forge, la banque Delubac et Cie, la CDC, DLPK, Lyncas, Scorechain et Waltio. L’Association salue également le soutien de ses partenaires média : l’Agefi, BSmart, CoinAcademy, Coin Telegraph, Cryptoast, l’Express, Maddyness et The Big Whale. Enfin, l’Adan remercie ses partenaires institutionnels ayant facilité le pont entre la crypto et l’ensemble des acteurs économiques : l’AMAFI, l’ANCDGP, Croissance Plus, l’EUCI, Finance for Tomorrow, Finance Innovation, France Fintech, la Place DeFi, le Swave et l’OCBF.

L’Association clôt cette grande journée par la soirée Future of France, co-organisée avec la fine fleur de la finance décentralisée : Aleph, Angle, APWine, Atlendis, Jarvis, Mangrove, Morpho, Paladin, Paraswap, Sismo et Synaps. L’objectif est de créer des passerelles entre finance traditionnelle et DeFi, à l’heure où les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir embrasser cette innovation et où les régulateurs s’interrogent sur l’encadrement de ce secteur encore jeune, mais promis à prendre une place majeure dans notre quotidien de demain.



À propos de l’Adan

L’Adan (Association pour le développement des actifs numériques) rassemble les professionnels des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe. Ses adhérents composent une vaste palette d’activités : marchés, conservation, paiements, gestion, outils d’analyse, accompagnement des projets et des utilisateurs et sécurité informatique. L’Adan a vocation à fédérer l’industrie des actifs numériques et de promouvoir son développement au service d’une nouvelle économie numérique. Pour ce faire, l’Association dispose d’une expertise technique et réglementaire de l’univers des actifs numériques et entretient un dialogue étroit avec les autorités publiques et les associations de place.

https://adan.eu



Site de l'événement : https://cryptofinanceforum.fr/



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Le bitcoin devrait terminer l’année à 25 473 $ Blockpass and BlockOn Capital Partner over India Blockchain Week La France veut devenir un acteur majeur dans l’évolution du système des crypto-monnaies