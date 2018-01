Crowdlending immobilier : année 2017 record pour SwissLending avec une activité en forte hausse !

SwissLending, première plateforme de financement participatif spécialisée dans le prêt pour les professionnels du secteur de l’immobilier en Suisse, a multiplié son chiffre d’affaire par 7 et a déjà remboursé les investisseurs de 4 transactions au cours de l’année 2017, après à peine 24 mois d’activité.



SwissLending a réalisé 12 transactions en 2017 pour un montant de CHF 21 millions. De plus, 4 transactions ont déjà été remboursées avec une rentabilité annualisée moyenne supérieure à 9% (hors impôt).



En 2016, SwissLending avait réalisé le financement de 4 projets immobiliers en Europe continentale (Suisse, France et Luxembourg) et avait levé CHF 2.8M auprès d’investisseurs. L’activité de l’année 2017 a significativement accélérée : 12 projets réalisés pour un notionnel total de CHF 21 millions. La rémunération annuelle attendue des investisseurs varie actuellement entre 7% et 10% par an en fonction des projets présentés. L’activité s’est diversifiée avec notamment de nouveaux types de garanties sur certains projets comme des cédules hypothécaire de 1er rang. Quatre projets, pour un montant de CHF 4.3 millions, ont été remboursés en 2017 avec des rentabilités moyennes supérieures à 9%. De nombreux nouveaux projets, ainsi que des remboursements, sont attendus au cours des prochains mois sur la plateforme. Le premier est d’ailleurs arrivé le 5 janvier 2018, avec CHF 1'800'000 remboursé et une rentabilité de 9% sur 12 mois.



« La notoriété et l’activité du crowdfunding augmente de manière exponentielle ces derniers trimestres et la nouvelle réglementation devrait contribuer au maintien de cette accélération. Dans ce contexte, le crowdfunding immobilier est de plus en plus plébiscité par les investisseurs en quête de transparence, de rendement et de diversification, » précise Dominique Goy, président et cofondateur de SwissLending.



A propos de SwissLending :

SwissLending, membre de la Swiss Crowdfunding Association, est une plateforme de financement participatif (« Crowdfunding ») immobilier basée à Genève. SwissLending met en relation les promoteurs en manque de financements et les épargnants cherchant comment placer utilement leurs capitaux. SwissLending est dirigée par Dominique Goy, diplômé de l’EPFL, d’HEC Lausanne et possédant 17 années d’expériences en investissements dans les banques privées J.P. Morgan et Lombard Odier.

