Crowdfunding et CGP : Tudigo conclut un partenariat avec Patrimum Groupe

Tudigo, le leader du financement participatif des TPE et PME françaises, annonce ce jour avoir signé un partenariat avec Patrimum Groupe, cabinet de référence en conseil de gestion de patrimoine. Les 4000 clients du groupe pourront ainsi bénéficier en avant-première de solutions d’investissements éligibles à l’apport-cession et réemployer leurs actifs dans le financement des territoires et de la proximité en France. En outre, cette collaboration confirme les ambitions de conquête de Tudigo sur le segment B to B, qui génère désormais 20% des investissements sur la plateforme.



Fondé en 2004 par Éric Bachmann, Patrimum Groupe est une société de conseil en stratégies patrimoniales spécialisée dans l’accompagnement des cadres dirigeants, des chefs d’entreprises et des professions libérales. Le cabinet propose une démarche globale efficace et personnelle basée sur l’audit patrimonial pour répondre aux attentes de ses clients professionnels en matière de gestion d’actifs. Aujourd’hui implanté dans plusieurs régions de France, Patrimum Groupe compte à présent 12 associés ainsi qu’une quarantaine de collaborateurs, et revendique plus de 700 millions d'euros d'encours sous gestion.



Parmi les problématiques auxquelles fait face sa clientèle, la question des plus-values de cession est l’une des plus récurrentes. Lors de la cession de parts d’une entreprise, la plus-value réalisée lors de l’opération est en effet soumise à l‘impôt sur les sociétés. Pour s’affranchir de cette charge fiscale, l’entrepreneur peut alors choisir de procéder à un apport de ses titres à une société non cotée. Encadré par l’article 150-0 B ter, ce mécanisme dit « d'apport-cession » implique toutefois un certain nombre de contraintes pour les professionnels, liées notamment à la sélection d’investissements éligibles qui rend l’exercice particulièrement complexe.



C’est dans ce contexte que Patrimum Groupe a conclu un partenariat avec la plateforme française leader du crowdfunding des TPE & PME Tudigo. Concrètement, les 4000 clients du cabinet de gestion en patrimoine auront désormais accès en avant-première à tous les projets de Tudigo et aux informations sur les collectes en amont. Ils pourront ainsi profiter de solutions d’investissement dans des entreprises dynamiques et prometteuses, rigoureusement sélectionnées par Tudigo, tout en disposant d’une visibilité sur l’utilisation de leurs capitaux, ce que ne permettent pas toujours les fonds de private equity. En outre, les investisseurs bénéficieront d’une durée de détention plus courte, de 12 à 36 mois en moyenne, contre environ 5 ans pour le private equity.



Eric Bachmann, fondateur de Patrimum :« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Tudigo, qui offrira à nos clients des opportunités d’investissements éligibles et la possibilité de réemployer leurs actifs dans des projets participant au développement social, solidaire et économique des territoires. Avec ce partenariat, nous apportons une réponse à un besoin exprimé par de plus en plus d’entrepreneurs qui ont cédé leur activité et souhaitent valoriser au mieux le fruit de leur travail. »



Alexandre Laing, cofondateur de Tudigo : « Nous sommes heureux et fiers de la confiance que nous accorde Patrimum Groupe. Ce partenariat avec un cabinet référence en gestion de patrimoine est une nouvelle preuve du haut niveau d’exigence que nous offrons à l’ensemble de nos investisseurs. Il affirme également nos fortes ambitions sur le segment B to B, sur lequel nous nous positionnons depuis maintenant 1 an et demi. À côté du B to C, que nous continuerons bien entendu à développer, l’intermédiation constitue un levier de croissance qui amplifie notre capacité de collecte. Aujourd’hui, la clientèle intermédiée représente environ 20% de nos investisseurs. »



Venez rencontrer Tudigo à Patrimonia



Afin d'accélérer le développement de leur activité auprès des professionnels de la gestion de patrimoine, Tudigo sera présent sur le salon de référence du secteur Patrimonia les 29 et 30 septembre. Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour les rencontrer, nous vous proposons de passer les voir sur le stand (Stand J02bis, Halle 2).



Présent depuis déjà plusieurs années sur le salon, Tudigo réitère son engagement auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine et leurs clients, en leur proposant d'investir dans des entreprises françaises pérennes et responsables.



À propos de Tudigo :

Tudigo (ex Bulb In Town) est le leader du financement participatif des TPE & PME françaises. Lancée en 2012, la plateforme a permis de soutenir près de 1 800 projets d’entrepreneurs dans des secteurs très variés et sur l’ensemble du territoire. Tudigo rassemble aujourd’hui 168 000 financeurs qui ont mobilisé plus de 68 millions d’euros à destination de l’économie locale, innovante et durable.

Emmenée par ses cofondateurs Alexandre Laing et Stéphane Vromman, l’équipe de Tudigo compte aujourd’hui 30 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour proposer aux entrepreneurs et aux investisseurs un outil intuitif et simple.

L’entreprise dispose de bureaux à Bordeaux et Paris.



