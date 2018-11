Croissance et développement organisationnels

Bien entendu, pour prolonger l'espérance de vie et bénéficier d'une croissance financière solide, il est conseillé aux organisations de suivre une formation en recrutement en finance et de se préoccuper de résoudre en permanence les deux principaux problèmes avec lesquels elles peuvent mesurer leur performance et leur niveau de compétitivité qui sont :Croissance organisationnelle en tant qu'ensemble de résultats quantitatifsLa mesure de ces résultats est objective. Il y a toujours un moyen ou un instrument pour pouvoir mesurer les résultats. Bien entendu, on pouvait s’attendre à ce que ces résultats s’améliorent par rapport à ceux de l’organisation au fil des ans, ils étaient meilleurs que leurs concurrents directs et aussi que certaines normes nationales ou internationales.La croissance concerne les données quantitatives telles que le niveau des ventes, le niveau des bénéfices, le niveau de rentabilité, la part de marché, le niveau de développement du produit, le niveau de satisfaction de la clientèle, le niveau de satisfaction des collaborateurs, le nombre d’heures de formation, le respect des normes nationales ou internationales et d’autres indicateurs permettant de mesurer les performances des processus, des domaines et de l’organisation en général.https://www.prud-homme.com/Les paramètres qu'une organisation peut utiliser comme référence pour indiquer une croissanceorganisationnelle élevée ou faible sur une période donnée sont les suivants :• La croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays.• La croissance du produit intérieur brut (PIB) d’un pays développé.• La croissance moyenne du secteur auquel l'organisation appartient.• La croissance du concurrent de notre industrie avec une meilleure performance ("benchmarking").• La croissance d'une organisation d'un autre tournant mais du même type (petite, moyenne, grande, transnationale, fabrication, marketing, publique, privée).• La croissance de l'organisation elle-même au cours des années précédentes.Développement organisationnel en tant qu'ensemble de résultats qualitatifsLa mesure de ces résultats est subjective. Ils sont généralement obtenus par consensus d’un groupe d’experts ou d’un groupe de personnes qui connaissent très bien l’organisation (membres de l’équipe de direction par exemple, ou avis obtenus auprès d’un échantillon représentatif de directeurs, cadres intermédiaires, personnels administratifs et personnels ( responsable de l'organisation).Le développement concerne des données qualitatives, telles que la vision stratégique, la culture organisationnelle, la philosophie, les valeurs, le travail d'équipe, la communication, la connaissance, l'apprentissage, l'expérience, la prise de décision, la flexibilité, la tolérance, l'énergie et d'autres aspects non visibles pour l'utilisateur. oeil nu. Ils ont à voir avec la qualité des fondements qui existent dans l’organisation, avec la qualité des pensées, avec les paradigmes qui prévalent dans l’organisation, avec le potentiel accumulé dans le organisation.Les paramètres qu'une organisation peut utiliser pour indiquer un développement organisationnel élevé ou faible sur une période donnée sont les suivants :• Maturité des personnes qui travaillent dans l'organisation, capacité des personnes à faire face aux situations et aux moments difficiles.• Qualité de vie des collaborateurs, stabilité familiale et professionnelle des collaborateurs.• Satisfaction des employésEnvironnement de confiance et de crédibilité dans l’organisation.• Culture organisationnelle homogène basée sur des valeurs et des croyances bien comprises.ConclusionDe telle manière que la croissance peut se produire indépendamment du développement de l'organisation. S'il serait possible de coordonner simultanément croissance et développement organisationnel, les résultats seraient extraordinaires. La croissance donne des ressources économiques, le développement donne de la maturité. La croissance provient également du développement. Et la combinaison de la croissance et du développement donne de la compétitivité à l’organisation.