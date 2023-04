Accueil Envoyer Imprimer Partager Crédit Agricole CIB et SEB lancent une plateforme ouverte et durable pour les obligations numériques basée sur la technologie blockchain SEB et Crédit Agricole CIB lancent conjointement so|bond, une plateforme « ouverte et durable1 » pour les obligations, construite sur la technologie

blockchain. Au travers de cette plateforme, les émetteurs sur les marchés pourront émettre des obligations numériques sur un réseau blockchain améliorant l’efficacité des usages et permettant une synchronisation des données en temps réel entre participants. Le réseau blockchain utilise un protocole de validation Proof of Climate awaReness qui encourage les participants à minimiser leur empreinte environnementale.

La technologie blockchain permet de moderniser et de numériser les secteurs bancaires et financiers grâce à une infrastructure décentralisée et efficiente. La plateforme so|bond permettra aux émetteurs de lever des fonds et de gérer des titres au travers de « contrats intelligents », programmes qui automatisent l’exécution, le contrôle et la documentation des événements et actions conformément aux termes du contrat. Le modèle ouvert, transparent et sécurisé de la plateforme favorise également la confiance entre les acteurs du marché et permet de nouvelles innovations telles que l'utilisation d'une future monnaie numérique de banque centrale.

Le nouveau protocole Proof of Climate awaReness incite à la réduction de l'empreinte environnementale sur l'ensemble du cycle de vie de son infrastructure.

L'un des principaux obstacles à l'adoption à grande échelle de la technologie blockchain tient au fait qu'elle est souvent perçue comme étant très énergivore. Bien que les protocoles "Proof of Stake" consomment beaucoup moins d'énergie que ceux qui utilisent le "Proof of Work", il reste des axes d’amélioration. La plateforme so|bond est construite sur un nouveau type validation pour des blockchains, le protocole Proof of Climate awaReness. Celui-ci permet une consommation d'énergie comparable à celle des systèmes non-blockchain et encourage les nœuds de participants à améliorer en continu l'empreinte environnementale de leurs infrastructures. Plus concrètement, chaque nœud sera rémunéré pour ses efforts selon une

formule liée à son impact sur le climat, évalué selon la norme ISO de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : plus l'empreinte environnementale est faible, plus la récompense est élevée. La plateforme et la technologie blockchain ont été développées en collaboration avec le fournisseur informatique Finaxys. L'empreinte environnementale est évaluée selon une méthodologie mise au point par APL Data Center et mise en œuvre par SGS, un leader mondial

dans le domaine de la certification. So|bond est la première utilisation de cette nouvelle



Durable par son incitation à réduire la consommation de ressources et ouverte aux acteurs souhaitant comprendre,

contribuer ou participer à la gouvernance semi-ouverte.



technologie blockchain fonctionnant selon le protocole Proof of Climate awaReness dans les

marchés de capitaux.



Romaric Rollet, Responsable de l'Innovation et de la Transformation digitale chez Crédit Agricole CIB, déclare « Crédit Agricole CIB est fier de contribuer au développement du marché émergent des actifs numériques. L'approche innovante de la plateforme, tant pour l'infrastructure blockchain

que pour le marché des titres, va de pair avec le fort engagement en faveur d'une finance verte et durable qui est au cœur de notre projet sociétal. Il s'agit d'une réalisation cruciale, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation numérique chez Crédit Agricole CIB. Nous sommes ouverts à toute collaboration visant à transformer les innovations en possible standards de marché qui répondent mieux aux besoins de nos clients dans un environnement réglementaire en évolution. »



Anna Sjulander, Responsable de SSA DCM (Souverains, Supranationaux et Agences Debt Capital Markets) chez SEB, ajoute : « Le lancement de la plateforme d'obligations numériques est une avancée importante pour SEB, ainsi que pour les émetteurs et les investisseurs qui rejoignent la plateforme ; elle nous permettra de comprendre ce que l'espace innovant des actifs numériques signifie pour l'industrie des services financiers. C'est pour nous une excellente occasion pour comprendre ce que sera l'avenir en termes de transparence, de traitement plus rapide et de simplifications opérationnelles. Nous utiliserons les obligations comme première étape avant d'étendre la plateforme à d'autres classes d'actifs. »

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Plus de 8900 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.



A propos de SEB

SEB est un groupe de services financiers de premier plan en Europe du Nord, disposant d’une envergure internationale. Notre raison d'être est de façonner l'avenir de manière positive grâce à des capitaux et des conseils responsables, aujourd'hui et pour les générations à venir. En travaillant en partenariat avec nos clients, nous voulons être un acteur de premier plan dans la transition vers un monde plus durable. En Suède et dans les pays baltes, SEB propose des conseils financiers et une large gamme de services financiers. Au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Allemagne et au Royaume-Uni, nous nous consacrons en priorité à la banque de financement et d'investissement, en proposant une gamme complète de services aux entreprises et aux clients institutionnels. La nature internationale des activités de SEB se traduit par une présence dans plus de 20 pays à travers le monde. Le groupe compte environ 16 500 employés. Au 31 décembre 2022, le total des actifs du Groupe s'élevait à SEK 3 533 milliards et les actifs sous gestion à SEK 2 123 milliards.

