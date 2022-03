Création de YOONER Avocats, le cabinet dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat Né de la fusion de SR Avocats et R&R Avocats, YOONER Avocats est un cabinet d’avocats experts qui propose une offre unique d’accompagnement des entrepreneurs à tous les stades de développement de leur projet.

Sylvie Regnault, Julie Roussel et Serge Rosenzweig, associés fondateurs, mettent en commun leur best practice et concentrent leur know-how afin de guider au quotidien les entrepreneurs dans leur ambition d’innovation.



L’entrepreneuriat est une affaire de croissance et de risques, particulièrement dans un contexte concurrentiel et international. C’est pourquoi YOONER Avocats offre aux entrepreneurs un accompagnement holistique, en cohérence avec leurs besoins et exigences en corporate, M&A, IP/IT, data, droit commercial, social et fiscal, qui va de la création de leur entreprise, en passant par la gestion et l’exploitation de leurs actifs IP, leur conformité RGPD, leurs levées de fonds, la mise en place de plans d’intéressement pour les salariés comme les advisors, ou encore la gestion de leurs contentieux.

Au service d’une relation de confiance et attachés à une dimension de proximité avec leurs clients, YOONER Avocats s’emploie à s’adapter à leurs besoins spécifiques en fonction de leurs ambitions, à travers un accompagnement sur-mesure et haute couture.



Véritable copilote sur le plan juridique et stratégique, YOONER Avocats permet aux entreprises de se concentrer sur leur développement, et de mener à bien leur projet en concertation avec eux.

La forte dimension entrepreneuriale du cabinet, faisant écho à l’histoire personnelle de chacun des fondateurs, permet aux avocats de la structure de traiter chaque dossier en total maîtrise de l’écosystème et connaissance des enjeux de leurs clients.



YOONER Avocats épaule au quotidien les jeunes pousses technologiques (de la start-up à la licorne) comme les PME, les GE, ou encore les associations, principalement dans les secteurs des nouvelles industries (environnement, santé, assurance, food), de la tech (IA, fintech, robotisation) et des nouvelles économies (e-commerce, plateformes, intermédiation).



Grâce à son réseau de correspondants internationaux situés dans plusieurs zones d’influence, YOONER Avocats aide également les acteurs en pleine croissance à pénétrer de nouveaux marchés, aussi bien en Europe, en Afrique Francophone qu’en Amérique du Nord.



« La fusion de nos savoir-faire s’inscrit dans la stratégie globale du cabinet de mettre à disposition de nos clients une équipe smart, efficace et opérationnelle, composée de personnalités expertes, audacieuses et passionnées, ce qui nous singularise véritablement sur le marché » (Julie Roussel, fondatrice).



« A travers YOONER Avocats, nous avons souhaité nous adresser à une clientèle orientée vers la technologie et la science. Notre approche proactive nous permet de mieux comprendre les besoins de nos clients avec qui nous partageons les mêmes objectifs » (Serge Rosenzweig, fondateur).



« Au-delà d’une offre de service calibrée à haute valeur ajoutée, notre priorité est avant tout d’apporter un réel engagement de terrain auprès de nos clients, afin de leur préparer le chemin vers le succès et la croissance durable » (Sylvie REGNAULT, fondatrice).



YOONER Avocats



A propos des fondateurs

Serge Rosenzweig

Diplômé de l’Université Panthéon-Sorbonne et de la Cornell Law School, et avocat aux Barreaux de Paris et de New York, Serge Rosenzweig a d’abord exercé chez Clifford Chance et chez Bold, et a créé SR Avocat, avant de fonder YOONER Avocats. Serge est avocat d’affaires spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs et startupeurs. Serge intervient principalement sur des opérations de levée de fonds, en M&A et en droit des sociétés. Créateur de sa propre start-up avant d’être avocat, il a une excellente connaissance de l’écosystème et intervient comme mentor dans la plupart des incubateurs parisiens. Il accompagne les startups à tous les stades de leur développement : de l’immatriculation au financement d’amorçage, aux tours de Série A et suivants (70% de son activité étant dédié aux levées de fonds), jusqu’à l’exit.



Sylvie REGNAULT

Diplômée de l’Université Panthéon-Assas et de la Fordham University de New-York, Sylvie Regnault a exercé dans le département IP/IT/Data du cabinet Elvinger Hoss, Prussen, au Luxembourg, et a créé R&R Avocats avec Julie Roussel, avant de fonder YOONER Avocats. Experte en droit des nouvelles technologies, Sylvie accompagne principalement ses clients en conseil et contentieux IP/IT ainsi que sur les problématiques de règlementation DATA. Elle assiste ses clients aussi bien de la mise en conformité RGPD, à la négociation des clauses de protection de données, jusqu’à l’accompagnement DPO sur toutes les problématiques quotidiennes auxquelles les entreprises sont confrontées. Naturellement empreinte d’une dimension entrepreneuriale héritée de son environnement familial, Sylvie intervient auprès d’un grand nombre de startups et PME pour leur apporter des solutions juridiques adaptées à leurs besoins.



Julie ROUSSEL

Diplômée de l’Université Panthéon-Assas, de l’University of Oxford et de l’University College London, Julie Roussel a exercé dans le département IP/IT/Data du cabinet Herbert Smith Freehills, et a créé R&R Avocats avec Sylvie Regnault, avant de fonder YOONER Avocats. Julie intervient principalement en IP/IT/Data ainsi qu’en droit commercial et des affaires en général, en conseil comme en contentieux. Issue d’une lignée d’avocats indépendants, Julie apporte son expertise à une clientèle très variée (start-ups, PME, entrepreneurs indépendants, associations, artistes, etc.) dans divers secteurs d’activités (industries traditionnelles ou innovantes). Julie donne également des formations en droit des nouvelles technologies et de la data auprès d’organismes de formations à Paris.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











