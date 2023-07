Accueil Envoyer Imprimer Partager Création de Nexia S&A, fruit de la fusion d'Aca Nexia et de Sefico Nexia Les deux cabinets parisiens d’audit, d’expertise-comptable et de conseil - Aca Nexia et Sefico Nexia - se regroupent et constituent un nouvel acteur de plus de 500 personnes partageant la même ambition : être le partenaire privilégié des directions financières des entreprises. Nexia S&A (c'est le nom de la nouvelle entité) prévoit pour l'année en cours, un chiffre d'affaires de 60 millions d’euros.

Représentants en France du réseau Nexia, ils collaborent ensemble depuis plus de 15 ans. Leur rapprochement stratégique s’est concrétisé naturellement et reflète leur similitude en termes de valeurs, de modes de fonctionnement, de typologies de clients, et la complémentarité de leurs compétences et de leurs domaines d’expertises.



Une offre 360 pour répondre aux besoins multiples et complexes des entreprises et de leurs directions financières, et fournir des solutions de haute qualité avec une approche centrée sur l’humain

Le nouveau groupe est d’ores et déjà un acteur de référence sur ses métiers fondamentaux : l’audit, y compris des sociétés cotées, l’expertise-comptable ainsi que le support opérationnel et les services aux transactions. Sur cette base, Nexia S&A a développé une gamme de services innovants, répondant aux besoins émergeants du marché : le conseil et l’audit ESG, la Data Analytics, le BPO ou les services juridiques et fiscaux. Comme l’explique Jérôme Cayroche, désormais Directeur Général de Nexia S&A : « Nous mettons à disposition des clients une variété de ressources et de savoir-faire avec des moyens humains et techniques accrus. Tous les associés sont investis dans une relation humaine continue et durable avec les clients, en plaçant la qualité technique des travaux et la valeur ajoutée au cœur de la relation. »



La consolidation des compétences et le renforcement de la capacité d’intervention

Le rapprochement apporte à Nexia S&A une capacité de développement et d’investissement significative, en particulier autour des services innovants proposés par le groupe. Comme le souligne Olivier Lelong, président de la nouvelle entité : « Cette fusion renforce les capacités d’intervention du groupe dans les fonctions financières qui ont besoin de compétences et de ressources qualifiées externes, tant dans leurs affaires courantes que pour leurs projets spécifiques. » Cette démarche consolide la position de Nexia S&A sur le marché actuel et lui permet d’accompagner encore plus efficacement ses clients PME, ETI, filiales de groupes étrangers et grands groupes.



Une fusion axée sur la coopération et la valeur des relations interpersonnelles

Les dirigeants soulignent leur volonté de co-construire avec leurs équipes, dans une relation d’autonomie et de confiance. Leur objectif est d’offrir davantage de confort, de ressources et de meilleures perspectives grâce à cette fusion, qui est un véritable projet industriel. Cette démarche met l’accent sur la valorisation de l’aspect humain, se traduisant par un projet ESG global : développement de l’actionnariat salarié, valorisation des parcours professionnels et équilibre vie professionnelle-vie personnelle.



Ce rapprochement s’articule autour d’une vision collaborative, offrant des opportunités de développement et de croissance pour les équipes, tout en maintenant la continuité et la familiarité des lieux de travail, situés de chaque côté de la Place de l’Étoile à Paris.



Une dimension internationale marquée

« Nous regrouper renforce notre impact dans le réseau Nexia. Nous garantissons ainsi une représentation solide de celui-ci dans notre pays », déclare Jérôme Cayroche. « Cette meilleure visibilité accompagnera notre développement international qui se concentre sur notre capacité à accompagner nos clients dans leurs défis internationaux, en les mettant en relation avec des cabinets de qualité à l’étranger et en soutenant cette collaboration », poursuit Olivier Lelong.



Une gouvernance solide et une participation élargie

Le rapprochement donne lieu à la création d’un comité de direction unifié, présidé par Olivier Lelong, et composé de neuf membres dont Jérôme Cayroche. Ce regroupement favorise ainsi une coopération efficace et une gestion consensuelle. Parallèlement, un conseil d’administration jouera un rôle central en tant qu’organe représentatif des associés de la nouvelle entité. Une caractéristique notable de Nexia S&A est la répartition du capital entre un grand nombre d’actionnaires, ce qui favorise la diversité et la participation des différents acteurs dans le développement de l’entreprise.



En termes de perspective, Nexia S&A prévoit pour l'année en cours, un chiffre d'affaires de 60 millions d’euros, témoignant d'une trajectoire de croissance organique dépassant les 10%. Cette projection atteste de la vigueur de Nexia S&A sur le marché, ainsi que de sa capacité à répondre aux besoins croissants de ses clients.



Les dates clés

1965 : Création de SEFICO

1984 : Création de Auditeurs & Conseils Associés

1997 : SEFICO intègre le réseau SC International

1998 : Auditeurs & Conseils Associés intègre le réseau Nexia

2007 : Fusion des réseaux Nexia et SC International 2008 : SEFICO, ACA et d’autres membres créent NEXIA France

2016 : Sefico devient Sefico Nexia ; Auditeurs et Conseils Associés devient Aca Nexia

2023 : Rapprochement d’Aca Nexia et de Sefico Nexia





