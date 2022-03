Création de KOPPER, le cabinet d’avocats qui accompagne la croissance des entreprises en France et à l’international Lionel Agossou, Thomas Fernandez-Boni et Sandra Thiry annoncent la création du cabinet d’avocats KOPPER, dédié à la mobilité internationale, au droit social, à la fiscalité et aux fusions-acquisitions.

Son ambition : être un facilitateur du développement des entreprises en France et à l’international, grâce à une démarche collaborative et innovante.



Fruit de leur vision commune du métier d’avocat, à la fois partenaire et accélérateur de performance pour les entreprises, Lionel Agossou, Thomas Fernandez-Boni et Sandra Thiry viennent de s’associer pour lancer KOPPER. Créé pour soutenir et développer la compétitivité des entreprises, en France comme à l’étranger, le cabinet KOPPER, implanté à Toulouse, propose un accompagnement juridique efficient et une offre dédiée en mobilité internationale, droit social, à la fiscalité et aux fusions-acquisitions.



KOPPER épaule les équipes dirigeantes et les directions des ressources humaines des entreprises, de l’ETI au grand groupe, en couvrant un large éventail de secteurs (santé, services, défense, aéronautique et espace, banque / finance, immobilier, automobile, etc.).



Parce qu’ils connaissent l’écosystème de leurs clients et leurs besoins en termes d’accompagnement stratégique, les associés fondateurs de KOPPER proposent une démarche différenciante et créatrice de valeur. Dans un esprit collaboratif, les connaissances et l’expérience de ces trois associés sont partagées pour offrir des solutions sur-mesure tenant compte des problématiques opérationnelles des entreprises dans toutes leurs dimensions.



Cette forte culture client est partagée avec l’ensemble des 15 collaborateurs qui accompagnent les trois associés fondateurs, dès leur intégration au sein du cabinet.



La stratégie de développement du cabinet KOPPER s’appuie à l’international sur le développement des flux d’activités entre la France et l’étranger et plus spécifiquement la zone nordique. Le French-Nordic Desk compte ainsi plus de 500 avocats dans le monde. KOPPER s’appuie aussi sur un réseau de partenaires au sein de Global Business Alliance (35 cabinets internationaux, 1500 avocats). Le département « mobilité internationale » est labellisé par le Cercle Magellan réseau de réflexion et d’échanges qui propose aux dirigeants pilotant des politiques de RH internationales des réponses efficaces et pragmatiques aux problématiques complexes de mobilité internationale.



« A travers KOPPER, nous avons souhaité développer une offre de service à la fois transversale et experte au service de la performance de l’entreprise. Notre approche proactive nous permet de comprendre au mieux les besoins de nos clients que nous accompagnons en France et à l’international », déclarent les associés fondateurs.



A propos des fondateurs :



Lionel Agossou

Titulaire d’un MBA et avocat au Barreau de Toulouse, Lionel Agossou est avocat d’affaires. Il accompagne entrepreneurs et équipes dirigeantes de grandes entreprises, d’ETI ou de PME dans la structuration et la réalisation juridique et fiscale de leurs activités stratégiques : déploiement et réorganisation de modèles d’affaires, fusions-acquisitions, capital-investissement, transmission.

Il a d’abord exercé en tant qu’avocat chez Arthur Andersen International et Fidal puis a poursuivi sa carrière chez Ernst & Young. Il a rejoint Vaughan Avocats en 2013 en qualité d’associé avant de créer KOPPER en 2022.



Thomas Fernandez-Boni

Titulaire d’un Master 2 en droit des Affaires, Thomas Fernandez-Boni est avocat au Barreau de Toulouse. Il débute sa carrière dans le département social au sein du cabinet Morvilliers-Sentenac et Associés. Il rejoint Vaughan Avocats en 2012 avant de créer en 2022 le cabinet KOPPER avec ses deux associés Sandra Thiry et Lionel Agossou.

Avec une expertise reconnue par les plus grands classements internationaux, Thomas et son équipe accompagnent depuis plus de 20 ans, leurs clients sur des problématiques complexes en droit social. Il conseille aussi bien des fondateurs, que des actionnaires ou des équipes dirigeantes dans la réalisation d'opérations stratégiques de financement, de transformation de leurs modèles économiques ou de croissance externe mais aussi dans des opérations de reprise, cession ou transmission d'entreprise.



Sandra Thiry

Titulaire d’un DJCE et avocat au Barreau de Toulouse, Sandra Thiry apporte des réponses efficaces et pragmatiques aux problématiques complexes de mobilités et d’embauches internationales, forte de son expérience de 25 ans en entreprise, big 4 et cabinet.

Sandra Thiry a débuté chez PwC avant de devenir responsable de la mobilité internationale chez Siemens VDO lui permettant de développer rigueur et très bonne compréhension des enjeux et attendus de ses clients, grands groupes et ETI. Après avoir dirigé le pôle mobilité internationale de Vaughan Avocats, elle crée en 2022 le cabinet KOPPER avec ses deux associés Lionel Agossou et Thomas Fernandez Boni.



kopper.legal



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Baker McKenzie conseille Bizlink sur l'acquisition de Leoni pour 450M€ Secteur bancaire européen : les comptes de Swift* Mayer Brown conseille Sword Group dans le cadre de la cession des activités GRC à Riskonnect