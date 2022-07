Covage modernise son système de facturation avec BillingLabs de SpikeeLabs

Spécialisé depuis 2006 dans le déploiement et l’exploitation de fibre optique, Covage exploite aujourd’hui en partenariat avec les collectivités locales 43 réseaux de fibre (26 réseaux publics ou privés et 17 réseaux en contrat d’activation). Plus de 200 opérateurs s’appuient sur ses réseaux pour fournir des services à très haut débit aux particuliers, entreprises et services publics. Les réseaux Covage font partie depuis le 30 septembre 2021 du groupe Altitude.



La structure des sociétés du groupe impose que chaque entreprise possède ses propres règles de prix et d’offres dérivées d’un modèle central, que ce soit pour le FTTO ou le FTTH. Chaque société facturait de manière non centralisée, sans utiliser d’outil commun. Cela engendrait des problématiques liées à cette non-centralisation. C’est dans ce contexte que Covage a mis en place un système de facturation innovant portant l’ensemble des offres et des souscriptions basées sur la technologie BillingLabs.



Basée sur BillingLabs, la solution de facturation de Covage permet de facturer les clients des 50 filiales du groupe pour toutes les offres FTTO comme FTTH (en mode actif ou non, location ou co-financement). Le système permet de collecter les commandes dans les systèmes existants, de les comparer et les redresser conformément aux offres agréées avec les collectivités locales.



Le système a été étendu pour devenir le référentiel des offres de Covage pour l’ensemble du système d’information. Il met à disposition le contenu, les paramètres et les options de ces offres et permet de générer des devis personnalisés en fonction du client et de la filiale.



Projet agile par excellence, les équipes participent à la capture du besoin, au développement, au déploiement ainsi qu’au maintien en conditions opérationnelles. Chaque sprint est cadencé par des daily meetings, des rétrospectives et des sprint planning en collaboration avec les équipes Covage. Élaboré selon les pratiques GitOps, l’ensemble des processus de Build, Packaging et Deploy est effectué par des pipelines Gitlab et Azure DevOps.



Jean-Luc ACHARDCIO CIO chez COVAGE « Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de sa facturation, COVAGE, en collaboration avec les équipes de SpikeeLabs, a engagé un projet de mise en œuvre d’une solution de facturation. Après une première étape d’analyse du besoin et de revue des processus associés, le logiciel BillingLabs a été retenu pour sa modularité, sa souplesse et son adaptabilité. La flexibilité de la solution a permis la mise en place rapide de fonctionnalités très spécifiques au métier de la fibre. Par ailleurs, le socle technique garantit des déploiements rapides et sécurisés. Une fois la solution déployée, nous avons réussi à mettre en place, avec SpikeeLabs et nos métiers, une équipe agile permettant à la fois de faire évoluer le produit rapidement tout en migrant nos clients depuis nos anciens systèmes. Au final, BillingLabs s’est avérée une solution performante, flexible et stable. »