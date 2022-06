Cornet Vincent Ségurel lance Fintech For Good, une aide aux entrepreneurs innovants et engagés

Un coup de pouce est accordé aux entreprises récentes visant une innovation en finance (finance alternative, paiement, etc), notamment celles ayant un engagement marqué en termes d’impact ESG.



Le cabinet mise ainsi sur la vision et le talent d’entrepreneurs visionnaires ou engagés. Il entend nouer avec eux une relation de long terme et s’inscrire comme un partenaire privilégié à toutes les étapes clés du développement de ces entreprises, notamment lors des levées de fonds et accords stratégiques. C’est, par exemple, dans ce cadre que le cabinet a accompagné la création de l’association professionnelle F2PR souhaitant promouvoir une démocratisation de l’épargne immobilière auprès des jeunes au travers de sites de financement alternatif responsables et transparents.



« Nous accompagnons de très nombreuses plateformes, notamment de financement participatif, et souhaitons contribuer à promouvoir des pratiques éthiques dans un secteur à l’innovation foisonnante », explique Dominique Stucki, avocat associé. « Le dispositif Fintech for Good est un moyen pour nous d’encourager une vision responsable de l’entrepreneuriat ».



« Cornet Vincent Ségurel s’implique depuis plusieurs années dans la promotion de démarches entrepreneuriales à impact positif », ajoute Alban Pousset-Bougère, avocat associé de Cornet Vincent Ségurel et membre du Codir. « Nous avons ainsi publié en 2021 l’ouvrage collectif « Raison d’être et sociétés à mission : les coulisses d’un engagement » en partenariat avec Entreprise et Progrès avec pour ambition de faciliter l’adoption de ces régimes après l’entrée en vigueur de la Loi Pacte. Nous préparons par ailleurs actuellement un baromètre sur l’investissement responsable, à paraître au deuxième semestre 2022, qui s’inscrit dans cette même démarche collective ».



Depuis 50 ans, Cornet Vincent Ségurel accompagne les entreprises, les dirigeants, les collectivités et les associations dans leurs transformations, leurs projets et leurs contentieux. Créé à Nantes en 1972, Cornet Vincent Ségurel est devenu l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français. Ses 190 avocats et juristes et 270 professionnels sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du Territoire : Bordeaux, Lille, Lyon Nantes, Paris et Rennes. Ils interviennent dans tous les domaines du droit des affaires pour une clientèle issue des secteurs d’activité les plus variés. A l'international, le cabinet est acteur de 3 réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.