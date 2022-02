Cornet Vincent Ségurel aux côtés des fondateurs d’Innosea pour l’acquisition par ABL Group de 100% du capital de la société

Après avoir fait l'acquisition en 2018 de 71% du capital d'Innosea, société de conseil en ingénierie, en conception et en R&D spécialisée dans les énergies marines renouvelables, le groupe britannique côté AqualisBraemar LOC Group (ABL Group) détient désormais au terme d'une nouvelle opération 100% du capital de l’entreprise nantaise.



Innosea a été fondée en 2012 par Hakim Mouslim, Bruno Borgarino et 3 autres chercheurs en tant que spin-off technologique de l'École Centrale de Nantes. La société a aujourd’hui des bureaux à Nantes et Marseille en France ainsi qu'à Édimbourg en Écosse.



Innosea est l'un des rares spécialistes indépendants de l'analyse intégrée pour éoliennes offshore fixes et flottantes. En outre, l'entreprise offre des services de conseil en conception et en ingénierie pour toutes les énergies marines renouvelables - éolienne, solaire, houlomotrice et marémotrice. Innosea affiche un important palmarès de projets multinationaux à la pointe de la technologie en la matière. L’entreprise est également la principale société de conseil en ingénierie pour le photovoltaïque flottant, avec plus de 90 projets dans le monde.



« Nous sommes ravis de prendre le contrôle de 100% du capital d'Innosea. L'entreprise connaît une croissance rapide et s'est révélée être un élément essentiel de notre offre de services dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons pour ambition que 50% des revenus de notre groupe proviennent de services liés à la transition énergétique d'ici 2025. Innosea jouera un rôle clé à cet égard », commente David Wells, PDG du groupe AqualisBraemar LOC.



Le groupe AqualisBraemar LOC emploie aujourd'hui plus de 900 personnes dans 39 pays à travers le monde. Le groupe opère dans les secteurs des énergies renouvelables à travers les marques Innosea, OWC, AqualisBraemar LOC, Longitude et East Point Geo.



« Cette opération s’inscrit dans la continuité de notre intégration à AqualisBraemar LOC Group depuis 2018 et de notre coopération avec l'ensemble des bureaux et des pôles de compétences du réseau mondial du groupe. Elle nous permet de fournir un soutien toujours plus large et plus performant à nos clients et de soutenir l’expansion rapide de nos activités », explique Hakim Mouslim, Directeur général et cofondateur d'Innosea.



« Nous collaborons déjà avec certaines de nos sociétés sœurs au sein du groupe et avons identifié une forte proximité culturelle basée sur l'excellence technique et la satisfaction des clients. Nous sommes ravis de faire partie d'un groupe qui se consacre à la transition énergétique responsable et sommes déterminés à continuer à développer de nouveaux services autour de l'adaptation au changement climatique et de la résilience des actifs offshore et maritimes », complète Bruno Borgarino, CTO et cofondateur d'Innosea.



Intervenants :

Fondateurs Innosea : Hakim MOUSLIM, Bruno BORGARINO

Avocat cédants : Cornet Vincent Ségurel (Arthur PIERRET)



Depuis 50 ans, Cornet Vincent Ségurel accompagne les entreprises, les dirigeants, les collectivités et les associations dans leurs transformations, leurs projets et leurs contentieux. Créé à Nantes en 1972, Cornet Vincent Ségurel est devenu l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français. Ses 190 avocats et juristes et 270 professionnels sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du Territoire : Bordeaux, Lille, Lyon Nantes, Paris et Rennes. Ils interviennent dans tous les domaines du droit des affaires pour une clientèle issue des secteurs d’activité les plus variés. A l'international, le cabinet est acteur de 3 réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.



