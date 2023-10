Contrôleur Financier Sénior Groupe - Private Equity

L'équipe Pilotage de la Performance Groupe regroupe aujourd’hui :- une équipe Controlling de l’Asset Management- une équipe Data Intelligence composée de 3 collaborateurs,- et un Manager en charge du suivi des processus de valorisation et controlling des KPIs Groupe (à terme 2 collaborateurs)Cette équipe financière est en charge du pilotage de la performance du groupe sous la direction de la Group Performance Managing Director. L’équipe est directement rattachée à la Directrice Financière et des Opérations du groupe.MISSIONS:En coordination avec les contrôleurs financiers des business units, vous contribuez au pilotage de la performance financière du groupe et aurez pour responsabilités :- consolidation, reporting, analyses des indicateurs de performance Groupe- contribution au processus d’animation des comités de valorisation au sein du groupe et consolidation des valorisation des participations en lien avec les équipes de controleurs financiers des stratégies- contribution aux analyses prospectives AUM Groupe, ANR Groupe pour les besoins de la trajectoire- consolidation et optimisation des processus de production des indicateurs de performance des fonds : gross multiple, DPI, TVPIReporting, analyse, formalisation et consolidation des KPIs financiers pour les besoins du reporting Groupe et des instances de gouvernance : différents comités, Conseil de Surveillance et Communication financièreContribuer à la mission de pilotage des couts de l’activité d’Asset ManagmentContribuer à l’industrialisation des productions de tous les reportings groupe des KPIs cités ci-dessus.VOTRE PROFIL:3 à 6 ans d'expérience en Audit PE/AM ou contrôle financier en fonds de PE ou Société de gestionVOTRE CONTACT :Arthur du Mesnil : arthur@calmonpartners.com

