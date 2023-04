Accueil Envoyer Imprimer Partager Contrôle de Gestion – Private Equity Calmon Partners Executive Search accompagne un grand fonds de PE (+30Mds€ d’actifs sous gestion) souhaitant recruter un contrôleur de gestion groupe à Paris. Poste en CDI basé à Paris, TEMPS PLEIN

Suivi de la performance Groupe

- Production d’indicateurs de performance par Business Units (BU)

- Reporting, analyse, formalisation et consolidation des KPIs financiers pour les besoins du reporting Groupe et des instances de gouvernance

- Préparation de la trajectoire à 5 ans du groupe en collaboration avec les BUs

- Elaboration des atterrissages trimestriels et du Budget



Participation à l’élaboration des procédures et outils de gestion

- la structuration/l’évolution/la mise en place des outils

- La conception des tableaux de bord de l'activité - La définition et mise en place des principales orientations des contrôles et indicateurs de pilotage



Profil

* Diplôme grande école ou université de premier plan en finance



* Entre 3 et 6 ans d’expérience



* Expériences en Audit/Contrôle de Gestion



* Aisance à l’oral et à l’écrit en français et en anglais



Votre contact :

Arthur du Mesnil

arthur@calmonpartners.com



A propos de Calmon Partners Executive Search :

Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international. Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être. Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group.

