Conformité SEPA : Un acteur majeur de la grande distribution choisit Origix, la plate-forme SaaS de Sentenial

Le groupe a choisi la solution Sentenial pour son adaptation à l’architecture informatique et son adéquation aux impératifs opérationnels de la nouvelle plate-forme de gestion de cartes carburants mise en oeuvre par Galitt.



Jean-Michel Mamann, Directeur Exécutif Ingénierie et Technologie de Galitt, indique, Origix est une solution qui complète l’offre de cartes carburant de Galitt en lui apportant les fonctions de paiement SEPA fiables et flexibles que demandent les réseaux pétroliers et la grande distribution».



Pour la conformité à SEPA, Sentenial est un acteur incontournable. En effet, l’expertise de l’éditeur n’est plus à prouver sur le sujet. La plate-forme de Sentenial traite chaque jour des millions de transactions au niveau paneuropéen. Rappelons que Sentenial a été pionnier en la matière en étant le premier à être totalement opérationnel de bout en bout dès 2004. La société a déjà reçu, à de nombreuses reprises, des distinctions reconnaissant l’innovation et la qualité de sa solution.



Michael Mc Manus, Sentenial France ajoute, L’approche de Sentenial est basée sur l’apport de valeur ajoutée et l’accompagnement de ses clients dans le temps au fils des évolutions des normes européennes et des nouveaux services innovants qui en découlent.



Aujourd’hui, même si nous avons dépassé la période de transition (ndlr : 1er août 2014), nous sommes sollicités pour répondre à des entreprises qui se projettent dans un objectif SEPA 2.0. Elles ont passé la date butoir avec des solutions provisoires et se projettent désormais dans une vision pérenne avec l’appui d’un éditeur expert. Ces entreprises ont pour cahier des charges de repenser leur IT Finance afin d’être prêtes à toutes les évolutions à venir du standard SEPA, ce que nous appelons SEPA 2.0 à court terme voire SEPA 3.0 à horizon 2020.



A propos de Sentenial

Sentenial est expert dans les moyens de paiement depuis plus de 10 ans et impliqué depuis le démarrage du projet SEPA.

Les plus grandes banques européennes ainsi que plus de 1000 entreprises s’appuient tous les jours sur les solutions Cloud (mode SaaS) de Sentenial pour gérer leurs transactions financières.

Chef de file dans le domaine SEPA, Sentenial a obtenu à plusieurs reprises la reconnaissance de ses pairs, notamment lors des quatre dernières cérémonies des Banking Technology Awards ainsi que lors du Payforum 2014 où ses solutions Origix ont remporté divers prix (excellence opérationnelle et innovation).

Son équipe d’experts, présente dans 5 pays européens dont la France, a pour rôle de concevoir et mettre à disposition les meilleures technologies pour gérer les transactions financières.

Sentenial dispose de la certification ISO 9001 et ISO 27 001 et est membre en France de l’AFTE et du Club SEPA.

www.sentenial.com



A propos du SEPA

L’Espace Unifié de Paiements en Euros (SEPA) harmonise les moyens de paiements en Euros (Virement SEPA, Prélèvement SEPA notamment). Ainsi, les transactions de paiement cross borders au sein de la zone SEPA deviennent des transactions domestiques.

SEPA donne la possibilité aux entreprises d’opérer des transactions financières dans plus de 30 pays avec un seul compte bancaire, domicilié dans le pays du choix de l’entreprise en fonction de ses contraintes commerciales.

Cela simplifie drastiquement les relations bancaires. En outre, SEPA révolutionne la relation banque – entreprise car ce nouveau cadre induit une plus grande concurrence entre les banques et ainsi peut permettre une comparaison des coûts au sein de toute la zone SEPA.

Dans le cadre du SEPA, tous les comptes bancaires seront identifiés dans un format unique International Bank Account Numbers (IBAN).



A propos de Galitt

Depuis plus de 20 ans, Galitt propose conseil et services en monétique et transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance, Galitt accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en oeuvre des projets, en passant par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études et expertise, audit et sécurité, assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test, assistance technique et développement, formation. Les activités d’ingénierie et de technologie de Galitt se déploient du développement spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations d’intégration et d’hébergement. Galitt fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole et la fidélité (Catti™), des logiciels de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation (VisuCard®) et des applications à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).

Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est leader en France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests et son expertise dans les technologies innovantes.

galitt.com