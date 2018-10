Conciliator Expert, le premier logiciel de saisie comptable complètement automatisé grâce à l'Intelligence Artificielle

Comme de nombreux métiers, la comptabilité doit s'adapter à la révolution numérique. Afin d'accompagner les professionnels du métier dans cette mutation, Dhatim lance sa plateforme Conciliator Expert, première solution en ligne de saisie comptable basée sur des réseaux de neurones entraînés par des experts comptables pour les experts comptables.



Conciliator Expert, une révolution dans le monde de la comptabilité



Conciliator Expert offre une solution de saisie comptable en ligne complètement automatisée, grâce à la reconnaissance des factures par des réseaux de neurones. Cette solution a été entraînée par des data scientists pendant plus de 5 ans et peut aujourd'hui atteindre un taux de reconnaissance de 100% du détail des factures.



Développé en collaboration avec des experts comptables, la plateforme en ligne Conciliator Expert permet de collecter les factures quels que soient leurs formats, de vérifier leur conformité, d'automatiser l'affectation des codes comptables et analytiques et d'améliorer ainsi l'efficacité opérationnelle des équipes du cabinet d'expertise comptable. Dhatim, le concepteur de la solution Conciliator Expert, offre par ailleurs aux experts Comptables l'accès en temps réel à la richesse de données extraites leur permettant de proposer des indicateurs et des services de gestion à forte valeur ajoutée.



L'avenir de la profession comptable



« Face à l'évolution du métier des experts comptables et des nouvelles normes de législation, nous avons souhaité développer, grâce à l'Intelligence Artificielle, un service en ligne automatisant d'une part de manière fiable la saisie des pièces comptables et permettant d'autre part aux cabinets de mettre en place de nouveaux services et des missions à forte valeur auprès de leurs clients. Basée sur la plateforme Conciliator que nous déployons auprès de grandes entreprises depuis plus de 10 ans, la solution Conciliator Expert, a été entraînée par des experts comptables et est réservée exclusivement aux cabinets d'expertise comptable» commente Thomas Bourgeois, Président et co-fondateur de Dhatim.



Parmi les utilisateurs précurseurs, Cogedis, qui propose des prestations de conseil et de comptabilité depuis plus de 40 ans, voit dans Conciliator Expert une formidable opportunité pour aborder les mutations de la profession comptable : “Nous travaillons depuis plusieurs années sur la digitalisation de nos métiers. Conciliator Expert nous permet de traiter un gros volume de factures, de faire gagner du temps à nos collaborateurs et d'ainsi offrir un accompagnement toujours plus efficace à nos clients, avec des tableaux de bord en temps réel, en ouvrant le champ des possibles”, explique Philippe Remaud, directeur général de Cogedis.



Conciliator Expert en pratique



Conciliator Expert utilise les dernières technologies de réseaux de neurones et d'apprentissage profond ou deep learning, et se différencie des solutions existantes du marché par:

• une reconnaissance de 100% du détail de toutes les factures

• une affectation automatique dans les bons comptes comptables et analytiques

• des données à disposition du cabinet en temps réel

• une solution web accessible par les clients et les collaborateurs

• une compatibilité avec tous les logiciels comptables

Afin de commercialiser la solution Conciliator Expert, Dhatim a fait appel à un distributeur spécialiste de la profession comptable, Idéa Distribution. L'objectif : accompagner les cabinets comptables dans la mise en place de la solution et dans la redéfinition de leur stratégie de développement à l'aune des enjeux digitaux, comme Cogedis l'a déjà fait.



Dhatim et Cogedis témoigneront lors du 73ème congrès de l'Ordre des Experts Comptables qui se tiendra à Clermont-Ferrand du 10 au 12 Octobre prochain au cours des sessions “30 minutes pour convaincre: retour d'expérience sur la robotisation de la saisie comptable et sur les opportunités de nouveaux services grâce à l'Intelligence Artificielle”



A propos de Dhatim

Fondé en 2008, Dhatim est un éditeur français de logiciels spécialisé dans l'Intelligence Artificielle.

Conciliator, la plateforme SaaS de Dhatim, automatise les processus des fonctions support de l'entreprise grâce à l'Intelligence Artificielle.

La société possède des bureaux en France et emploie une trentaine de personnes dont plus de la moitié en R&D et Data Science.