Comment une organisation à but non lucratif peut accepter le bitcoin Le Bitcoin devient de plus en plus la monnaie préférée des organisations humanitaires pour collecter des fonds auprès des donateurs. Voici comment accepter les dons en Bitcoins.





Contrairement aux monnaies fiduciaires soumises à des contrôles gouvernementaux et réglementaires, le Bitcoin est une monnaie décentralisée qui permet aux organisations à but non lucratif de fournir une aide financière à ceux qui en ont besoin avec la plus grande transparence et dans l'urgence. Elle permet également aux organisations et à leurs donateurs de suivre les paiements en temps réel.



Les dernières statistiques montrent que l'adoption du Bitcoin par les organisations à but non lucratif prolifère, avec un potentiel énorme. En outre, de nombreux donateurs adoptent de plus en plus la crypto-monnaie comme une option plus pratique, plus abordable et plus sûre pour faire des dons aux organisations. Cependant, plusieurs institutions à but non lucratif ne disposent toujours pas des structures et des idées nécessaires pour accepter les paiements en crypto. Les paragraphes suivants expliquent comment vos organisations à but non lucratif peuvent accepter les Bitcoins des donateurs.



Portefeuille personnel



Un portefeuille personnel est le moyen le plus pratique de traiter les paiements en Bitcoins. Avoir un portefeuille Bitcoin vous permet de recevoir, d'envoyer et de stocker des Bitcoins sans intervention extérieure. Le Bitcoin est compatible avec les portefeuilles en ligne et les portefeuilles matériels. Les portefeuilles basés sur Internet sont une excellente option car vous pouvez y accéder à tout moment et en tout lieu. Cependant, ils peuvent aussi être exposés à des cybermenaces.



Les portefeuilles matériels offrent une meilleure sécurité car ils ne sont pas connectés au réseau en ligne. Néanmoins, le fait d'avoir un portefeuille personnel vous permet d'accepter directement les fonds en Bitcoins d'autres organisations et individus. En outre, aucun frais de transaction ne vous sera facturé pour l'acceptation de Bitcoins via votre portefeuille.



Plateforme d'échange de crypto-monnaies



Plusieurs organisations caritatives traitent les paiements en Bitcoins par le biais de plateformes d'échange de crypto-monnaies réputées, telles que



Les plateformes d'échange de crypto-monnaies gèrent divers processus transactionnels, notamment la détention de Bitcoins, la conversion de devises et les transferts d'argent, mais les organismes à but non lucratif peuvent avoir besoin de collecter des informations sur les donateurs et de fournir un soutien aux donateurs de manière indépendante.



Supposons que vous ayez l'intention de conserver les fonds Bitcoin reçus. Dans ce cas, une société d'échange de crypto-monnaies peut également vous aider à suivre les conditions du marché et les mouvements du prix du Bitcoin pour éviter les pièges de la volatilité. Cependant, vous devez définir des politiques claires autour de la liquidation des actifs.



Intermédiaires 501(c) (3)



Les intermédiaires tels que les Donor Advised Funds (DAF) traitent également les dons en crypto-monnaies pour le compte d'organisations. L'utilisation d'un DAF réduit considérablement les implications administratives, juridiques et comptables de l'organisation pour accepter les Bitcoins. L'intermédiaire s'occupera de la conversion des devises des reçus fiscaux et accordera les dons en espèces. Cependant, il peut également fournir les fonds en Bitcoins. Les DAF ne sont accessibles qu'aux organisations disposant d'un compte. Cette approche est idéale pour les organisations à but non lucratif qui ont l'intention de rester très impliquées dans le Bitcoin et de le proposer comme option à leurs donateurs.



Processeurs spécialisés dans les crypto-monnaies



Les processeurs de paiement existent depuis très longtemps et aident les organisations à but non lucratif à traiter les fonds au-delà des frontières internationales. Aujourd'hui, divers processeurs de paiement cryptographiques spécialisés peuvent recevoir, convertir et envoyer des Bitcoins pour le compte d'organismes à but non lucratif moyennant des frais de service. Ces sociétés fournissent également des reçus automatiques en espèces et des reçus fiscaux, ainsi que des widgets de dons pour les campagnes de marketing.



Un processeur de paiement cryptographique spécialisé peut également faire office de dépositaire, en conservant les fonds Bitcoin reçus sur sa plateforme jusqu'au moment où vous en aurez besoin. Cependant, vous devez tenir compte de la volatilité des actifs pour savoir quand les liquider. Les processeurs de paiement crypto spécialisés conviennent aux organismes à but non lucratif qui cherchent à faire du Bitcoin un aspect essentiel de leur développement ou un investissement.



Il existe de nombreuses options permettant aux organismes à but non lucratif d'accepter les dons en Bitcoins. Cependant, chaque alternative comporte des avantages et des risques uniques que vous devez comprendre au préalable. Le Bitcoin présente un plus grand potentiel de récompenses futures pour les organismes à but non lucratif et les donateurs.

