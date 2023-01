Comment sécuriser la jeune génération en entreprise ?

Au début de la pandémie, les outils de communication autrefois utilisés par les équipes individuelles (Zoom, Slack, Teams) sont devenus les piliers de la communication et de la coordination au bureau. Bien que sécurisées, ces applications professionnelles doivent approfondir leur intégration avec les solutions de sécurité afin de mieux protéger les accès aux données alors que de nombreux employés ne sont plus sous la protection du réseau de l'entreprise.



Aujourd’hui, il est de plus en plus improbable que les entreprises retrouvent leur structure d'avant la pandémie. La sécurité de l'identité est alors appelée à jouer un rôle important en 2023.



Une nouvelle génération de professionnels



Avant que les organisations ne puissent mettre en place des solutions pour soutenir la main-d'œuvre de la prochaine génération, elles doivent comprendre clairement à quoi ressemblera ce modèle. Les chefs d'entreprise doivent se pencher sur cet équilibre : la réalité de comment et quand réunir les membres d'une équipe, et quand autoriser le travail à distance pour ceux qui en bénéficient. Alors que les organisations se préparent à la nouvelle réalité en entreprise, elles doivent en comprendre les nouveaux enjeux tout en équilibrant le moral et la productivité des employés.



Alors que les professionnels actuels se sont adaptés aux nouveaux environnements de travail et que de nouvelles générations font leur entrée sur le marché du travail. Les milléniaux et la génération Z représentaient 40 % des employés Français en 2022. Ces employés se sont montrés de fervents partisans du travail à distance. En 2023, cela mettra la pression sur les entreprises pour créer un environnement qui permettra une bonne gestion des accès et d'engagement pour que les travailleurs actuels et ceux de la nouvelle ère numérique restent productifs et épanouis.



Le Zero Trust devient primordial



La nouvelle génération de travailleurs attend des entreprises qu'elles continuent à leur permettre de travailler de n'importe où, à tout moment et sur n'importe quel appareil. Rien n'indique que le phénomène du « bring your own device » (BYOD) va ralentir, et avec la prolifération des applications professionnelles offrant des expériences mobiles, les utilisateurs de cette génération sont de plus en plus susceptibles de répondre à un message Slack sur leur téléphone ou de saisir rapidement une demande de congé de leur canapé. La gestion des appareils, en particulier des appareils mobiles, est devenue primordiale pour sécuriser ce personnel de la prochaine génération. Les employeurs doivent tenir compte des appareils utilisés quotidiennement et de leur position pour équilibrer accessibilité et sécurité. Le Zero Trust va dans le sens de ces objectifs en sécurisant les appareils, les utilisateurs, les API et les données où qu'ils se trouvent. Le Zero Trust commence par l'identité, car il est fondamental de pouvoir identifier tout le monde et tout ce qui existe pour établir que chacun est vraiment celui qu’il prétend être.



Simplifier le travail quotidien avec le SSO



Pour améliorer l'expérience du personnel tout en gérant la diversité des comptes et des accès aux données, il faut une interface simple. Le comportement humain veut que si les utilisateurs ne sont pas en mesure d'obtenir ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, ils trouveront des moyens plus simples et plus rapides. Et ces moyens peuvent compromettre votre sécurité. En réalité, si vous ne créez pas ce type d'entrée pour votre personnel, vous entravez sa productivité et augmentez les risques. L'authentification unique (SSO) pour les employés est le point de départ de la sécurité et d'un accès facile et rapide. En permettant à un utilisateur de se connecter avec un seul ensemble d'informations d'identification et d'accéder à plusieurs applications et services, vous lui assurez un accès transparent et sécurisé aux ressources. Le SSO renforce la sécurité et offre une meilleure expérience utilisateur en réduisant le nombre de comptes et/ou de mots de passe requis et en offrant un accès plus simple à toutes les applications et à tous les services dont les employés ont besoin



L'identité est le fil conducteur qui permet de disposer d'un référentiel d'identité central avec une authentification cohérente pour toute application, quel que soit l'appareil ou le lieu. La réduction des dépendances aux VPN, l'amélioration de la sécurité des appareils grâce à l'authentification intelligente et la refonte des moyens de faire confiance à l'utilisateur font partie intégrante de la sécurisation de votre entreprise pour la nouvelle génération de travailleurs.



Par Alexandre Cogné, Expert Cyber, Chez Ping Identity