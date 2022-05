Comment les particuliers peuvent-ils gérer leurs finances alors que les perspectives économiques de la France ralentissent

Source : STATISTA L'un des meilleurs moyens pour les particuliers de gérer et de protéger leurs finances lors du ralentissement économique est d'investir. Investir dans les matières premières a priori. Pour des particuliers, l'investissement dans les matières premières présente d'énormes avantages et ceux-ci peuvent être vus sur plusieurs points.D'un point de vue, les matières premières leur permettront de se mettre à l'abri de l'inflation . Ce sont des actifs réels dotés de valeurs intrinsèques et ce qui est intéressant avec les matières premières, c'est qu'ils suivent l'évolution de l'inflation. Lorsque les prix des produits augmentent en période de ralentissement économique, leurs prix montent également. De ce fait, en investissant dans les matières premières, les particuliers bénéficient de nombreux avantages. Non seulement leurs finances sont à l'abri, mais elles sont décuplées. C'est également une source de création de richesses en soi.D'un autre côté, certaines matières premières présentent la particularité d'être des valeurs refuges . Cela permet aux investisseurs d'être à l'abri des affres de la crise qu'elle soit financière ou économique. Et l'une des valeurs refuges (matière première) à laquelle les particuliers pourraient primordialement se fier est l'or. C'est une excellente valeur refuge pour protéger leur argent.En période de crise financière ou économique, très souvent il est conseillé de se tourner vers l'or pour protéger ses économies. Placer ses économies dans de l'or en période de crise économique ou financière est plutôt un choix judicieux et audacieux qu'il vaut la peine de prendre en tant que particuliers.L'or fait partie de ces matières premières considérées comme valeurs refuge. Il est en soi une matière première. Faire un placement dans l'or revient à investir dans de la matière première, mais de la matière première haut de gamme.Un commentaire a d'ailleurs été fait à ce sujet. Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe , déclare que : "Les actions ont traditionnellement été considérées comme une couverture contre l'inflation, car les entreprises sont censées être en mesure de compenser la hausse des coûts des intrants en facturant des prix plus élevés pour leurs produits et services. Dans cet environnement, la plupart des entreprises devraient afficher une croissance des revenus et des bénéfices parallèlement à la hausse de l'inflation. En période d'inflation élevée, les investisseurs peuvent envisager d’augmenter la part des actions dans leurs portefeuilles . Étant donné que l'on s'attend depuis longtemps à une hausse de l'inflation et que de nombreux actifs ont "intégré" la hausse de l'inflation dans leurs valorisations, il est possible que l'inflation approche déjà de son pic. L'inflation a fortement augmenté en raison de la forte demande des consommateurs et des pénuries persistantes de main-d'œuvre et d'approvisionnement."Ils ont plusieurs possibilités de choix d'investissement en matière d'investissement immobilier. Ils peuvent décider de faire un investissement en immobilier neuf ou ancien.Grâce aux dispositions mises en place par l'État, les particuliers ont la possibilité d'acheter un bien locatif neuf ou ancien, il leur est possible d'accéder à des actifs moins sensibles à l'évolution des marchés. Cela leur évite évidemment l'effondrement de leurs économies. C'est en cela que l'investissement dans l'immobilier est très utile dans la protection des finances des particuliers.Les Français apprécient particulièrement les livrets en raison de leur sécurité. Faire un investissement en livret bancaire revient à assurer une sécurité de ses fonds en période de crise financière. Malgré le fait que les livrets bancaires soient des investissements sûrs pour protéger leurs finances, ils restent moins rentables, puisqu'ils ont de faibles taux de rentabilité.