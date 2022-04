Comment investir dans un Airbnb ? Pour certains, c’est une manière simple et ludique d’arrondir leurs fins de mois, tandis que pour d’autres, cela représente une réelle source de revenus : proposer un logement ou une chambre à la location sur un site entre particuliers comme Airbnb fait partie des astuces particulièrement rentables pour investir son argent et rentabiliser l’achat d’un bien immobilier.





Pourquoi choisir ce type d’investissement plutôt que l’immobilier classique ?



Investir dans l’immobilier est une bonne manière de placer son argent, et c’est d’ailleurs le projet de nombreux français qui considèrent cet investissement comme rentable et sécuritaire. Néanmoins, investir dans un bien pour le mettre à la location toute l’année, qu’il s’agisse d’un logement privé ou d’un bâtiment commercial, s’accompagne de certains inconvénients que l’on ne retrouve pas avec l’investissement Airbnb.



Particulièrement rentable, la



Autre élément intéressant à prendre en compte lorsque l’on envisage opter pour l’investissement Airbnb : la plus-value. Contrairement à un bien immobilier classique, un bien que vous allez proposer à la location de manière saisonnière n’a pas uniquement une valeur foncière : au-delà de rapporter un revenu chaque mois, ce bien constitue également un commerce qui peut donc prendre de la valeur et se revendre bien plus cher qu’un bien classique.



Enfin, il est intéressant de prendre en compte le fait qu’opter pour l’achat d’un appartement ou d’une maison destiné à être proposé à la location permet également de disposer d’une résidence secondaire, dont vous pouvez profiter lorsque vous le souhaitez. En effet, rien ne vous empêche de bloquer les réservations pendant quelques semaines voire quelques mois dans l’année pour en profiter, ou en faire profiter vos proches.



Comment s’assurer d’un investissement Airbnb rentable ?



Louer un appartement via Airbnb plutôt que de prendre une chambre dans un hôtel est de plus en plus courant pour les vacanciers, qui cherchent un lieu calme et plus abordable pour passer leurs vacances. Ainsi, l’investissement Airbnb n’est pas très difficile à rentabiliser : un logement à la campagne, près de la mer, en centre-ville ou en montagne n'attire pas les mêmes personnes, mais il en attire dans tous les cas.



Néanmoins, il est vrai qu’il est important de soigner certains détails lorsque l’on souhaite se lancer dans ce projet, afin de s’assurer de la rentabilité de son investissement Airbnb. Voici donc quelques conseils qui vous permettront de bien choisir le logement que vous souhaitez proposer à la location saisonnière, mais aussi de le mettre en valeur :



- Choisissez bien la localisation : opter pour un investissement Airbnb à Biarritz, à Bordeaux, à Cannes ou à Lyon sera plus rentable que de choisir un logement dans une commune peu attractive pour les touristes,

- Soignez votre annonce autant que possible : faites appel à un photographe si nécessaire, ajoutez autant de détails que possible et répondez aux demandes des locataires rapidement afin de vous différencier des autres annonces,

- Gérez votre investissement Airbnb comme vous géreriez un hôtel : proposez des services additionnels (petit-déjeuner, départ tardif), laissez de petites attentions pour vos hôtes comme des dépliants sur la région ou des friandises,

- Minimisez vos dépenses en achetant de la décoration ou du mobilier d’occasion ou dans des enseignes discount et faites le ménage vous-même entre deux locataires afin de ne pas engendrer de frais supplémentaires.



Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous lancer dans ce projet épanouissement et lucratif : à vous de jouer !

Voici quelques conseils utiles pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure de l’ investissement Airbnb Investir dans l’immobilier est une bonne manière de placer son argent, et c’est d’ailleurs le projet de nombreux français qui considèrent cet investissement comme rentable et sécuritaire. Néanmoins, investir dans un bien pour le mettre à la location toute l’année, qu’il s’agisse d’un logement privé ou d’un bâtiment commercial, s’accompagne de certains inconvénients que l’on ne retrouve pas avec l’investissement Airbnb.Particulièrement rentable, la location saisonnière est encore plus avantageuse que la location classique, elle permet en effet de générer un rendement situé aux alentours des 10% en moyenne, et pouvant aller jusqu’à près de 15% pour les logements situés dans des villes où la demande est la plus forte, comme c’est le cas de Strasbourg, de Marseille ou encore de Sète. Un résultat deux à trois fois plus élevé que pour l’immobilier standard.Autre élément intéressant à prendre en compte lorsque l’on envisage opter pour l’investissement Airbnb : la plus-value. Contrairement à un bien immobilier classique, un bien que vous allez proposer à la location de manière saisonnière n’a pas uniquement une valeur foncière : au-delà de rapporter un revenu chaque mois, ce bien constitue également un commerce qui peut donc prendre de la valeur et se revendre bien plus cher qu’un bien classique.Enfin, il est intéressant de prendre en compte le fait qu’opter pour l’achat d’un appartement ou d’une maison destiné à être proposé à la location permet également de disposer d’une résidence secondaire, dont vous pouvez profiter lorsque vous le souhaitez. En effet, rien ne vous empêche de bloquer les réservations pendant quelques semaines voire quelques mois dans l’année pour en profiter, ou en faire profiter vos proches.Louer un appartement via Airbnb plutôt que de prendre une chambre dans un hôtel est de plus en plus courant pour les vacanciers, qui cherchent un lieu calme et plus abordable pour passer leurs vacances. Ainsi, l’investissement Airbnb n’est pas très difficile à rentabiliser : un logement à la campagne, près de la mer, en centre-ville ou en montagne n'attire pas les mêmes personnes, mais il en attire dans tous les cas.Néanmoins, il est vrai qu’il est important de soigner certains détails lorsque l’on souhaite se lancer dans ce projet, afin de s’assurer de la rentabilité de son investissement Airbnb. Voici donc quelques conseils qui vous permettront de bien choisir le logement que vous souhaitez proposer à la location saisonnière, mais aussi de le mettre en valeur :- Choisissez bien la localisation : opter pour un investissement Airbnb à Biarritz, à Bordeaux, à Cannes ou à Lyon sera plus rentable que de choisir un logement dans une commune peu attractive pour les touristes,- Soignez votre annonce autant que possible : faites appel à un photographe si nécessaire, ajoutez autant de détails que possible et répondez aux demandes des locataires rapidement afin de vous différencier des autres annonces,- Gérez votre investissement Airbnb comme vous géreriez un hôtel : proposez des services additionnels (petit-déjeuner, départ tardif), laissez de petites attentions pour vos hôtes comme des dépliants sur la région ou des friandises,- Minimisez vos dépenses en achetant de la décoration ou du mobilier d’occasion ou dans des enseignes discount et faites le ménage vous-même entre deux locataires afin de ne pas engendrer de frais supplémentaires.Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous lancer dans ce projet épanouissement et lucratif : à vous de jouer !









Articles similaires < > Sage et Regate s’associent pour faciliter la gestion comptable et financière des entreprises How to Make Money Online Adyen étend son offre au-delà des paiements et annonce de nouveaux produits financiers intégrés