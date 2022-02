Comment gagner de l'argent en ligne avec le bitcoin

Le bitcoin a capté l'attention de nombreuses personnes récemment, bien que le monde compte de nombreuses autres monnaies virtuelles.







Malheureusement, Internet compte de nombreux fraudeurs et escrocs avec de faux plans d'investissement. Ainsi, de nombreuses personnes ne connaissent pas les moyens légaux de gagner de l'argent avec le bitcoin. Mais la plupart des individus savent déjà qu'ils peuvent utiliser des plateformes en ligne comme la pour acheter et vendre cette monnaie virtuelle. Cependant, certains ne savent pas comment augmenter leurs gains avec cette monnaie numérique.



Si vous souhaitez gagner de l'argent en ligne avec le bitcoin, cet article présente quelques-unes des façons dont vous pouvez le faire. Si vous êtes intéressé par le trading de bitcoins, vérifiez les



Le Day Trading



Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent en achetant et en vendant des bitcoins le même jour. Bien que cette approche soit de plus en plus populaire, elle comporte des risques. Mais la réalité est que le day trading peut vous rapporter d'énormes bénéfices. Cette méthode fait appel à des stratégies telles que la vente à découvert de Bitcoins et le trading à effet de levier. Apprendre les principes fondamentaux du day trading bitcoin peut vous aider à minimiser les risques et à devenir un trader rentable. En outre, maintenez un état d'esprit positif en matière de trading de crypto. De cette façon, vous pourrez éviter les erreurs de trading Bitcoin comme l'avidité, la vente panique et l'évitement des stop loss. De plus, expérimentez avec un compte de démonstration avant d'utiliser de l'argent réel dans votre activité de day trading.



Remplir les micro-tâches de bitcoin



Certaines plateformes de crypto-monnaies et certains individus rémunèrent les personnes qui les aident à accomplir des micro-tâches en bitcoin. Pour gagner des bitcoins, vous pouvez trouver de telles entités et accomplir ces tâches pour fabriquer cette monnaie numérique. Ces tâches peuvent consister à cliquer sur des liens, à tester des applications, à réaliser des enquêtes, à visionner des publicités et à regarder des vidéos. Néanmoins, prenez le temps d'identifier les plateformes fiables qui vous paieront en bitcoins après avoir accompli les micro-tâches.



Programmes d'Affiliation



Certaines personnes connaissent les programmes d'affiliation. Cependant, certaines personnes ne savent pas qu'elles peuvent gagner de l'argent grâce aux programmes d'affiliation du monde cryptographique. Ces programmes récompensent les personnes qui orientent des clients vers leurs produits, services ou entreprises. Ainsi, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en orientant davantage de personnes vers une entreprise qui paie en bitcoins.



Un programme d'affiliation bitcoin vous permettra de gagner de l'argent en ligne, surtout si vous avez un blog ou une chaîne YouTube. Vous pouvez également gagner de l'argent grâce à un tel programme si vous avez un excellent suivi sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez commencer par partager le lien d'affiliation avec vos amis et votre famille.



Extraction de bitcoins



Les mineurs de bitcoins sont essentiels à la sécurité et à la durabilité de la technologie blockchain. Cette technologie fait du bitcoin une monnaie virtuelle décentralisée, les mineurs confirmant toutes les transactions en bitcoin avant de les ajouter à la blockchain. En retour, le réseau Bitcoin récompense les mineurs avec de nouveaux jetons.



Si vous disposez des ressources et des compétences nécessaires, vous pouvez gagner de l'argent avec le bitcoin grâce au minage de cryptomonnaies. Néanmoins, vous avez besoin de plateformes minières pour profiter de cette activité. Et les plateformes de minage de bitcoin peuvent être coûteuses pour certaines personnes, coûtant des milliers de dollars. De plus, le minage de bitcoin nécessite beaucoup d'électricité car il utilise des ordinateurs puissants. Néanmoins, vous pouvez gagner de l'argent en ligne grâce au minage de Bitcoins si vous le faites correctement et si vous investissez de l'argent et du temps.



En dehors de ces méthodes, vous pouvez gagner de l'argent en ligne avec le bitcoin en étant actif dans le secteur des crypto-monnaies. Par exemple, vous pouvez rechercher et partager des informations sur le bitcoin en ligne. Et cela pourrait inclure de fournir des aperçus sur la technologie blockchain, les processus de crypto-monnaies et la crypto-économie. Cette méthode nécessite de l'autodiscipline et du temps. Vous avez également besoin d'une plateforme, comme un blog ou un vlog, que vous pouvez utiliser pour partager vos informations. Au bout d'un certain temps, vous aurez un public important que vous pourrez monétiser.

