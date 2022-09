Comment choisir son fournisseur d’électricité ? Avec plus de 30 fournisseurs d’électricité en France, l’offre est immense. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir le sien ?

Quels sont les critères pour choisir un fournisseur d’électricité ?



En 2007, le monopole d’EDF fut levé par l’État et l’ouverture à la concurrence fut directement effective pour l’accès à l’électricité avec l’apparition de nombreux fournisseurs divers. Bien sûr, cette généralité perdure et de nombreux fournisseurs cherchent chaque année, à attirer de nouveaux clients auprès de leurs services.



Comme pour tous les domaines soumis à une telle concurrence, il existe différentes offres et chacune présente différents avantages et inconvénients. Les critères à prendre en compte sont donc nombreux et peuvent varier en fonction des réels besoins des foyers. Taille du bien habité, nombre de personnes à la maison et autres caractéristiques rentrent systématiquement en compte dans la comparaison entre les fournisseurs d’électricité.



Cependant, il existe également d’autres facteurs pouvant apporter une aide non-négligeable au particulier au moment de



Que dit la loi ?



Avec toutes ces possibilités contractuelles, l’État a, avant de lever le monopole, pris soin de ne pas mettre les particuliers dans l’embarras. Il existe ainsi plusieurs aspects protégeant allègrement les foyers que les contracteurs ne peuvent en rien, changer.



Par exemple, il est important de noter que le changement de fournisseur est totalement gratuit et que dans aucun cas, un changement de contrat peut être facturé d’une manière ou d’une autre. Il est également possible de changer de fournisseur d’électricité comme bon vous semble, autant de fois que vous le souhaitez. En effet, il n’existe aucune période d’engagement et le fournisseur d’électricité ne peut en aucun cas, en exiger un.



Dans le cadre d’un bien équipé au gaz ainsi qu’à l’électricité, notez qu’il est légal et totalement possible de ne pas sélectionner le même fournisseur pour ces deux types d’énergie.



Enfin, gardez bien en tête que le changement de fournisseur n’entraîne aucun changement de compteur électrique pour autant. Lors d’un changement et selon le même principe, aucune démarche n’est à effectuer auprès de l’ancien contracteur puisque la résiliation est automatique dès lors qu’un nouveau contrat est souscrit auprès d’un nouveau fournisseur d’électricité. Une donnée qui facilite grandement les démarches et ce, que l’on les effectue seul ou auprès d’un mandataire ou d’une plateforme proposant ce genre de services.



Choisir son fournisseur d’électricité en fonction du prix



Le prix est l’argument numéro 1 pour un tel service et il est bien logique que cela soit le cas. En France et dans la majeure partie des pays occidentaux, on utilise le prix du kilowattheure comme indice pour mesurer la consommation exacte d’électricité au sein de la maison et donc, la somme à payer chaque mois ou chaque année, lorsque le contrat est annualisé et logiquement, régularisé en fonction d’un dépassement ou d’une consommation plus faible que prévue.



Il existe différents types de prix mis en avant par les fournisseurs au moment de faire le choix de son contrat. Certains fournisseurs peuvent prétendre à ces forfaits, ou non. Parfois en fonction de leur statut historique au sein de l’État, comme pour EDF.



Le tarif réglementé s’applique de ce fait au fournisseur historique national et son prix est fixé par l’État. Concernant le prix fixe, il est mis en place à sa guise par le fournisseur lui-même, durant une certaine période. Le prix indexé va lui s’adapter par rapport à une valeur référencée et enfin, le prix libre est plébiscité par les fournisseurs « bas-prix » qui vont, à leur discrétion, fixer le prix par rapport à ceux des concurrents afin d’attirer de nouveaux clients désireux de payer moins cher.



Prenez en compte l’ensemble du service



Une fois plusieurs offres sélectionnées, il peut être intéressant de se renseigner – au-delà du prix – sur la popularité ou la réputation d’un fournisseur d’électricité, parfois auprès de ses proches étant eux-mêmes équipés auprès de ce contracteur.



Comme pour tous les services proposés et nécessaires au sein d’un foyer, il peut exister, malgré vous, quelques problèmes en fonction de la météo ou d’autres crises que le particulier ne peut de son côté, pas gérer. Il convient donc de sélectionner un fournisseur vous satisfaisant au niveau du service après-vente et du contact en fonction d’éventuels problèmes ou non !



Pour les amateurs du 100% connecté, certains fournisseurs sont présents en ligne et vont par exemple, proposer divers services et suivis d’informations directement depuis l’application du service. Ce critère peut compter pour une multitude de foyers et il est logique de le prendre également en compte au moment de son choix.





