Comment acheter des bitcoins sans risquer votre argent ? Le trading de crypto-monnaies s'accompagne généralement de risques uniques. Découvrez comment acheter des bitcoins sans mettre votre argent en danger.





Les tradings de crypto-monnaies sont les meilleurs endroits pour acheter des bitcoins. Ces plateformes permettent aux entreprises et aux particuliers d'acheter des bitcoins avec d'autres crypto-monnaies ou de l'argent fiduciaire. Cependant, l'accès aux services exige des nouveaux utilisateurs qu'ils créent des comptes auprès des crypto-tradings.



Vous pouvez également acheter des bitcoins auprès de distributeurs automatiques de bitcoins et de vendeurs indépendants en ligne, en dehors des crypto-tradings. Cependant, la crypto-monnaie est un actif très volatile avec de nombreux risques imprévus qui pourraient vider vos poches en un clin d'œil. L'article suivant présente les meilleures façons d'acheter des bitcoins sans risquer votre argent.



Fonds Négociables en Bourse (FNB) bitcoin



Les fonds négociés en bourse (ETF) bitcoin sont l'un des meilleurs moyens d'acquérir des bitcoins sans risquer votre argent. Si les ETF bitcoin ont été disponibles dans de nombreux pays, notamment en Europe et au Canada, ils ne sont arrivés sur le marché américain qu'en 2021. Acheter des ETF liés au bitcoin implique d'investir dans des contrats à terme qui suivent les prix spot du bitcoin par le biais de contrats.

Les FNB bitcoin les plus populaires, qui attirent un grand nombre d'investisseurs, comprennent le BITO et le BTF. Investir dans les ETF bitcoin comporte moins de risques car vous pariez sur les mouvements de prix. Ils conviennent principalement aux investisseurs qui souhaitent consolider leurs avoirs dans des comptes de courtage traditionnels qui n'autorisent pas les investissements en crypto-monnaies.



Acheter des actions de sociétés ayant investi dans le bitcoin



La valeur élevée du bitcoin et sa résistance à l'inflation en ont fait l'un des investissements les plus recherchés par les institutions aujourd'hui. Plusieurs entreprises de premier plan ont accumulé d'importants avoirs en bitcoins pour diversifier leurs investissements et protéger leur patrimoine de l'inflation. Ainsi, l'achat d'actions de sociétés cotées en bourse peut être un excellent moyen de posséder des bitcoins sans s'exposer à des risques.



Ces sociétés disposent d'actifs importants qui peuvent servir de garantie en cas de turbulences sur les marchés. Cela offre aux investisseurs une meilleure protection contre la volatilité du marché, en veillant à ce que vous ne perdiez pas vos investissements même si les marchés sont décevants. Toutefois, achetez des actions de sociétés détenant des parts importantes de bitcoins, comme Tesla, Galaxy Digital Holdings et MicroStrategy Inc.



Il est également conseillé d'évaluer le secteur d'une entreprise et ses performances sur les marchés boursiers. Si vous choisissez de poursuivre l'option ci-dessus, optez pour une entreprise offrant de meilleures perspectives de croissance.



FNB d'actions



Certains investisseurs préfèrent souvent détenir leurs placements sur une seule plateforme pour faciliter la gestion des actifs. Toutefois, cela limite considérablement les possibilités de réaliser des bénéfices. Ainsi, les investisseurs avisés recommandent de répartir leurs investissements en bitcoins sur plusieurs plateformes afin de maximiser la rentabilité.



Les ETF boursiers vous permettent de répartir vos avoirs en bitcoins sur plusieurs sociétés, ce qui réduit considérablement l'exposition au risque. Cependant, faites quelques recherches pour trouver les meilleurs ETF boursiers avec des profils de rendement plus élevés. Vous devez également trouver des entreprises réputées et investir dans celles-ci.



Fonds fiduciaires bitcoin



Les fonds fiduciaires étaient les lieux de prédilection pour s'exposer au bitcoin avant les ETF à terme. Grayscale bitcoin Trust, qui existe depuis 2013, est l'une des fiducies bitcoin les plus importantes. Les fiducies d'investissement en crypto-monnaies facturent généralement des frais de gestion d'actifs relativement faibles et, parfois, les fonds se négocient à des taux réduits par rapport à la valeur du bitcoin.



Le bitcoin devient de plus en plus accessible aux populations mondiales en raison de son adoption massive. Cependant, le marché des crypto-monnaies est truffé de nombreux mauvais acteurs et de risques. Les stratégies présentées ci-dessus peuvent vous aider à acquérir des bitcoins sans risquer votre argent.







