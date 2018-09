Comment Etoro est devenu l’un des leaders de l’investissement en ligne ?

La communauté Etoro compte désormais plusieurs millions de membres à travers le monde, tous se tournent vers ce courtier pour les mêmes raisons : une plateforme claire, facile à prendre en main, une grande variété d’actifs, des frais de trading intéressants et un accès à du trading social qui permet de copier les positions des meilleurs traders. Si la Fintech a réussi à se faire un nom auprès du grand public c’est aussi grâce à des partenariats savamment orchestrés par le PDG du groupe, Yoni Assia, et à une ouverture à la révolutionnaire technologie blockchain.Avec des partenariats signés avec 7 grands clubs de Premier League ainsi que le tennisman Gaël Monfils, Etoro s’assure une visibilité en Europe. Et c’est en développant ses activités liées à la blockchain et à la crypto monnaie qu’Etoro s’assure un avenir prometteur ! Le broker a d’ailleurs des projets à l’échelle mondiale puisqu’il a annoncé qu’il devrait s’attaquer au marché américain au cours des prochains mois !Etoro propose d’investir sur les marchés financiers depuis chez soi, directement sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, via une plateforme de trading qui donne accès à des Contrats Sur Différences, plus communément appelés CFD. Ces contrats permettent d’investir sur des actifs de natures variées : matières premières, actions, indices et même crypto monnaies.Au fil des années le broker a fait du trading social sa spécialité. Très apprécié par les traders qui n’ont que peu d’expérience, il permet de profiter de l’expérience d’investisseurs plus expérimentés en copiant leurs positions. Ils ont quant à eux tout intérêt à obtenir de bons résultats de trading puisqu’ils touchent une rémunération lorsqu’on les copie. C’est en instaurant cette relation de gagnant-gagnant que la plateforme de trading a réussi à réunir une communauté aussi gigantesque.Depuis 2017, le budget R&D du groupe se focalise davantage sur la technologie blockchain et les crypto devises. Si les principales cryptos (Bitcoin, Ripple, IOTA…) sont déjà accessibles via des CFD, Etoro compte aller beaucoup plus loin en développant sa propre blockchain de trading social, sa plateforme d’échange de cryptocurrency ainsi qu’un wallet pour stocker les tokens.Il faut savoir que le courtier n’est d’ailleurs pas le seul à croire en ses projets. En 2018 il a reçu à lever 100 millions de dollars pour son expansion ! Si vous souhaitez en savoir plus sur Etoro, nous vous conseillons de lire cette revue https://trading-binaire.com/etoro/ qui explique en détails son activité.2018 a été une très grande année en matière de sponsoring pour Etoro. La société qui possède des bureaux à Londres (Angleterre), Tel Aviv (Israël) et Limassol (Chypre) a en effet signé des contrats avec des têtes d’affiche !Au mois de Juillet, Gaël Monfils, qui se présente comme l’un des traders la communauté eToro, a accepté de prêter son image à la plateforme d’investissement et devenir son ambassadeur. Le mois suivant, en août 2018, le courtier annonce avoir signé des partenariats avec 7 clubs de Premier League (Brighton & Hove Albion F.C., Cardiff City F.C., Crystal Palace F.C., Leicester City F.C., Newcastle United F.C., Southampton F.C. et Tottenham Hotspur F.C) pour permettre aux supporters d’effectuer des paiements en Bitcoin. Il s’agit du premier partenariat en Bitcoin avec des clubs de foot ! Les fans pourront désormais acheter leurs places avec des tokens Bitcoin (BTC), la technologie blockchain permettra notamment de garantir l’authenticité des billets achetés et d’éviter tout risque de fraude.En choisissant des sportifs ou des clubs aussi connus, Etoro espère faire connaître son activité auprès des personnes qui n’auraient pas forcément pensé à investir de l’argent en ligne sur les marchés financiers et il semblerait que sa stratégie fonctionne !