Côme, le Family Office - Investment Analyst en stage F/H

Côme est un multi Family Office indépendant créé en 2016 par Julien Magitteri. Il accompagne aujourd’hui une quarantaine de familles (400m€ d’actifs supervisés) dans leur structuration patrimoniale et leur gestion financière.Côme conseille ses clients sur des investissements cotés, non cotés et immobiliers. Afin d’offrir à nos clients des opportunités d’investissement toujours plus exclusives et différenciantes, Côme dispose d’une équipe en charge de l’analyse et de la structuration des différents investissements. Fort d’un développement important et d’un deal flow fourni, Côme recherche activement un stagiaire pour son pôle Analyse.Rattaché au pôle Analyse, vous aurez pour mission principale l’analyse de nouvelles opportunités et le suivi des investissements existants.Vos missions s’articuleront autour des items suivants :* Étude et sélection de fonds cotés* Suivi des mandats de gestion* Analyse d'entreprises cotées* Suivi de nos produits structurés* Analyse d’opportunités d’investissement en Private Equity (directes, indirectes)* Suivi des participations non cotéesCompétences professionnelles :* Etudiant en Université ou en Ecole de commerce au sein d’un master en gestion d'actifs, en analyse financière ou en ingénierie financière, en stage de fin d’études de préférence* Connaissance des marchés financiers* Connaissance des principes de gestion de portefeuilles* Bonne connaissance des états financiers et des principes d’analyse financière* Maîtrise des mathématiques financières* Des compétences en programmation sur les langages suivants seraient appréciées : Python, VBA.* Esprit d’analyse et de synthèse* Grande curiosité intellectuelle qui vous donne envie d’apprendre* Organisation, réactivité et rigueur afin de toujours agir dans une démarche qualité* Flexibilité, adaptabilité aux situations et capacité à gérer les imprévus et trouver des solutions* Force de proposition pour améliorer les process et toujours remettre en cause l’existant* Type de contrat : stage* Durée : 6 mois* Démarrage souhaité : dès que possible* Lieu : Paris 16ème