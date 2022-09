Combien de forks le bitcoin possède-t-il ? Les bitcoin forks sont des mises à jour mineures ou importantes de la blockchain. Il existe deux catégories et un total de 100 depuis l'introduction de la crypto-monnaie bitcoin.

Malgré divers défis, la technologie bitcoin a fait des progrès remarquables depuis sa découverte. On estime que la crypto-monnaie comprenait 1,2 milliard de dollars en circulation à la fin de 2021. La croissance sans précédent du bitcoin signifie une acceptation toujours plus grande parmi les utilisateurs à l'échelle mondiale. Nous avons maintenant plus de commerçants acceptant les paiements en crypto-monnaies qu'il y a quelques années.



Si l'augmentation du nombre d'utilisateurs a propulsé le bitcoin vers son succès, elle a également créé divers défis techniques. Par exemple, les utilisateurs ont commencé à réclamer de meilleures vitesses de fonctionnement et des fonctionnalités supplémentaires. Ces défis et le désir de faire évoluer la technologie du bitcoin ont donné naissance aux forks du bitcoin.



Le logiciel du bitcoin fonctionne sur un réseau appelé la blockchain. Et cela signifie que toutes les opérations, y compris le minage et les transactions, dépendent de l'efficacité du réseau blockchain. Les développeurs doivent donc travailler dur pour s'assurer que la plateforme sous-jacente fonctionne parfaitement. Le "forking" consiste à mettre à niveau la blockchain bitcoin vers des versions plus récentes et plus performantes. Au cours de ce processus, les développeurs de logiciels examinent et reconstruisent les protocoles de transactions et de minage du bitcoin.



Pourquoi le bitcoin Forking est-il possible ?



Comme le bitcoin forking s'apparente à une mise à jour logicielle, le code source doit être ouvert pour faciliter le processus. Grâce aux fondateurs de la technologie, ils ont créé la crypto-monnaie bitcoin en utilisant un code source ouvert. Et cela implique que tout autre développeur peut améliorer le code pour le rendre plus utile.



La bifurcation du bitcoin présente de nombreux avantages. Par exemple, le processus augmente le nombre de blocs vitaux sur la plateforme blockchain. Par conséquent, la vitesse des opérations augmente, ce qui minimise les coûts de transaction. Le forking a également facilité la création de plus de fonctionnalités pour une excellente expérience utilisateur sur des échanges de crypto robustes comme BCH. Ce processus a été vital pour le succès du bitcoin.



Types de bitcoin forks



Le fork crée deux versions de la crypto-monnaie : l'ancienne et la nouvelle. Les bitcoin forks se divisent en deux catégories, à savoir les soft et les hard forks. Voici les principaux éléments à noter concernant ces deux catégories :

● Soft Forks - Les soft forks sont des mises à jour partielles du réseau blockchain bitcoin. Les développeurs de logiciels ne travaillent que sur les nœuds clés, laissant le reste. Les Soft Forks apportent généralement plus de fonctionnalités adaptant le réseau bitcoin à différents usages. Elles améliorent également les performances et réduisent considérablement les coûts opérationnels. Notamment, les nouveaux fichiers, dans ce cas, sont généralement compatibles avec les précédents.

● Hard Forks - Les hard forks sont des mises à jour à grande échelle du réseau bitcoin. Tous les fichiers et nœuds reçoivent des mises à jour, créant ainsi de nouvelles variantes de la crypto-monnaie bitcoin.



Nous pouvons également appeler les dernières variantes des bitcoin forks. Les versions qui en résultent sont incompatibles avec les précédentes car les hard forks résultent d'une mise à jour globale de la blockchain.



Le nombre de bitcoin forks à ce jour



Divers ingénieurs logiciels ont créé de nombreux bitcoin forks depuis son apparition en 2009. Le nombre total s'élève à 100 à ce jour. Cependant, tous les bitcoin forks n'ont pas vu le jour. Certains projets ont pris fin prématurément en raison du manque d'intérêt des investisseurs et des utilisateurs. Par exemple, 26 projets de forks ont échoué et 74 ont réussi.



Les bitcoin forks les plus populaires sont, entre autres, bitcoin XT, bitcoin Cash (BCH), bitcoin Satoshi Vision (BSV), bitcoin Classic, bitcoin Unlimited et bitcoin Gold. Le bitcoin fork XT a été le premier et bitcoin Gold est le plus important. La deuxième variante la plus importante et la plus réussie est le bitcoin Cash (BCH). Elle a fait son apparition à la fin de l'année 2017.



BCH se targue d'une vitesse de transaction incroyable et de frais considérablement réduits. Les développeurs ont en outre bifurqué sur bitcoin Cash en bitcoin Cash ABC et le bitcoin Cash Node (BCN) pour atteindre des performances inégalées. Aujourd'hui, le BCH se classe parmi les 20 premières monnaies virtuelles du marché.



La ligne de fond

Les bitcoin forks sont des mises à jour mineures du réseau blockchain. Il en existe deux types : les soft forks et les hard forks. Les soft forks n'affectent que les nœuds importants, tandis que les hard forks mettent à jour tous les nœuds. Les nouvelles versions du bitcoin résultent des hard forks. Jusqu'à présent, il y a eu 100 forks, dont 74 ont réussi et 26 ont échoué.











