Colbr lève 1M€ et lance le 1er agrégateur d'investissements 100% gratuit. Colbr, la nouvelle Fintech française en plein essor, annonce aujourd'hui une levée de 1M d'euros auprès de personnalités de la finance et de la tech, pour faciliter la gestion des investissements des français grâce à un agrégateur d'investissements intuitif et 100% gratuit. En mettant à disposition sa plateforme gratuitement, Colbr devient le premier distributeur de produits financiers agréé à ouvrir sa solution au-delà de sa base de clientèle, marquant ainsi la fin d'une asymétrie de lecture entre client et distributeur.



Colbr permet d’investir dans des solutions bien plus rentables que le traditionnel Livret A et tout aussi fiables comme le private equity, marché financier ou l'immobilier.

Colbr ambitionne de transformer l'industrie de la gestion de patrimoine en donnant accès aux mêmes moyens à tous. Colbr développe également une plateforme de contenu pour éduquer et transmettre tous ces conseils pour un investissement raisonné et rentable. Colbr apporte une vision éducative sur les différents investissements possibles.



Colbr, la nouvelle Fintech française en plein essor, annonce aujourd'hui une levée de 1M d’euros auprès de personnalités de la finance et de la tech, pour faciliter la gestion des investissements des français grâce à un agrégateur d’investissements intuitif et 100% gratuit. En mettant à disposition sa plateforme gratuitement, Colbr devient le premier distributeur de produits financiers agréé à ouvrir sa solution au-delà de sa base de clientèle,

marquant ainsi la fin d’une asymétrie de lecture entre client et distributeur.



Connectée à plus de 10 000 établissements financiers, cette solution permet de suivre et optimiser en temps réel les performances de l’ensemble de ses investissements (livret A, immobilier, assurance vie, private equity,...). Ainsi, piloter son épargne et prendre des décisions pertinentes pour maximiser ses rendements devient un jeu d’enfant. En donnant accès au grand public à un univers d'investissement historiquement réservé aux grandes fortunes (performances en temps réels, services personnalisés,...), Colbr ambitionne de transformer l'industrie de la gestion de patrimoine.



Fondée par Gustav Sondén et Romain Joudelat, tous les deux issus de l’Asset Management, Colbr apporte une vision innovante et éducative sur les différents investissements possibles. Private equity, immobilier et marché financier, la fintech accompagne ses utilisateurs dans l’allocation globale de leur patrimoine. Elle propose également un service d’investissements uniques et sélectifs ainsi qu’une solution de conseils personnalisée.



Gustav Sondén, co-fondateur de Colbr, s’enthousiasme : “La France a toujours été championne de l’épargne mais paradoxalement assez peu évoluée en matière d’investissement. Selon nous cela s’explique en grande partie par l’opacité du secteur et le manque de culture financière des français. Colbr répond à ces deux problématiques par l’ouverture de sa plateforme et le développement de sa propre Académie en libre accès.”



Romain Joudelat, co-fondateur de Colbr, complète : “Avec Colbr nous voulons donner toutes les clefs aux investisseurs pour faire des choix éclairés pour leur permettre d’investir dans des solutions bien plus rentables que le traditionnel Livret A et tout aussi fiables. C’est près de 50k utilisateurs que nous comptons séduire d’ici la fin d’année avec cette solution.”



Ron Zori, Investisseur chevronné et spécialiste Fintech, ayant participé au tour de table :

“Colbr a parfaitement compris les évolutions de la finance personnelle en articulant une vision autour de 3 piliers fondamentaux et indissociables : technologie, qualité des investissements et conseil. Je pense que Colbr a l’équipe et la vision pour rapidement devenir un pionnier de l’épargne en Europe à l’image de Titan ou Compound aux US.”



La startup utilise les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle pour analyser les données financières et identifier les meilleures opportunités d'investissement en fonction du profil et des objectifs de chaque utilisateur. Par exemple, l’utilisateur a accès en temps réel à la valeur de ses biens immobiliers et boursiers, un avantage de taille pour savoir quand à et quel prix revendre. Grâce à cet outil, Colbr peut ainsi proposer des

recommandations d'investissement sur mesure et optimiser les stratégies de gestion de patrimoine. Cependant, les équipes sont conscientes que la gestion de patrimoine peut être complexe et difficile à appréhender. Ainsi, Colbr a pensé son interface de la manière la plus intuitive et conviviale permettant à chacun de gérer son épargne facilement, en totale autonomie et de manière 100% gratuite. Investisseur débutant ou chevronné, la plateforme



Colbr guide pas à pas chaque utilisateur dans la réalisation de ses objectifs financiers. Un doute ? “L’Académie”,blog informatif de Colbr mis à disposition de tous aiguille, conseille et instruit en matière d’investissement.



A travers cette première levée de fonds, Colbr souhaite devenir la référence en matière de gestion de patrimoine pour la nouvelle génération d’investisseurs. La fintech recrute également une dizaine de postes pour développer de nouveaux produits et nouvelles fonctionnalités afin d’aller toujours plus loin en terme d’expérience utilisateur.



À propos de Colbr

Colbr est une startup française fondée en 2021 par Gustav Sondén et Romain Joudelat , deux experts de la finance et de l’Asset Management. Leur comité stratégique est également composé de 3 personnalités éminentes du secteur financier et technologique français : Vincent Ravat (PDG de

Mercialys), Etienne Gorgeon (DG de Sanso IS) et Raphael Prat (cofondateur et directeur technique de TokyWoky). La vision de Colbr est de créer une plateforme innovante et accessible pour aider les particuliers à optimiser leurs investissements et à atteindre leurs objectifs financiers.

