Coinhouse : une offensive tarifaire en 2024 ?

Coinhouse s'engage à fournir des solutions compétitives et à offrir aux investisseurs la confiance nécessaire pour naviguer sereinement dans le monde des cryptos actifs. Cette réduction de nos tarifs est rendue

possible aujourd'hui par la croissance de notre base clients. Les grands clients de Coinhouse, grands comptes et particuliers, disposaient déjà de frais très réduits en raison de leur volumétrie d’investissement. Nous pouvons à présent nous permettre

d'aligner nos tarifs et d’offrir un service plus compétitif à tous nos clients sans compromis de qualité ou de sécurité.

Coinhouse serait-elle en train d'appliquer une politique tarifaire proche du Low-cost afin de décupler son nombre de clients ? Depuis le 20 décembre, l'entreprise a divisé par trois ses frais d'achat et réduit de 30 % ses frais d'échange. Une manière de démocratiser l'usage des crypto et de partir à la conquête d'une nouvelle clientèle, peut-être jusqu'ici assez frileuse en la matière et/ou échaudée par les différentes affaires qui ont défrayé l'actualité en 2023 ?Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse, commente : "À propos de CoinhouseActeur de référence en France, Coinhouse est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) fondé en 2015 sous le nom de “La Maison du Bitcoin”, un lieu unique en Europe pour découvrir l’univers des crypto-actifs et en acquérir. Grâce à sa plateforme d’investissement et de services en crypto-actifs, Coinhouse offre aux investisseurs particuliers et entreprises des solutions de courtage, de conservation réglementée, de paiement et de gestion d’actifs en crypto.Avec plus de 500 000 comptes clients et une approche premium unique, Coinhouse est le partenaire de confiance pour investir en toute sécurité dans les crypto-actifs en disposant de conseils en investissement individualisés.