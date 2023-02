Coinhouse lance la fonctionnalité Achat Récurrent (DCA) pour favoriser l’investissement long terme

Une stratégie d’investissement sur le long terme



L’Achat Récurrent ou le DCA (Dollar Cost Average), est une stratégie d’investissement à long terme. Il consiste à investir un montant fixe à une fréquence définie et de manière automatisée.



L’Achat Récurrent permet d' investir de façon régulière tout en limitant les risques de volatilité. En effet, grâce à l’Achat Récurrent, l’investisseur tire parti de l'appréciation des prix à long terme, et équilibre en moyenne le risque de mouvements de prix à la baisse à court terme.



Nouvelle fonctionnalité chez Coinhouse



L’Achat Récurrent de Coinhouse est totalement automatisé et programmable depuis l’application et le site web Coinhouse. L’utilisateur peut à tout moment modifier le montant, la fréquence ou stopper les versements. Cette fonctionnalité est sans engagement de durée et ne contient pas de période d’immobilisation de l’investissement. Les frais de transactions par carte bancaire sont de 2%.



“Nous sommes très fiers de proposer à nos clients un nouveau produit favorisant l’investissement long terme des crypto-actifs. Cette nouvelle offre d’Achat Récurrent est en adéquation avec notre objectif de rendre accessible et simple l’investissement cryptos au grand public.”déclare, Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse.



Coinhouse continue d’apporter des solutions innovantes et simples d’utilisation pour offrir la possibilité aux investisseurs du grand public d’entrer dans le monde des crypto-actifs et de l’investissement. La diversification de l’offre et des produits Coinhouse pour les particuliers, les professionnels et institutionnels renforce cette volonté de faciliter l’accès au marché des crypto-actifs.



À propos de Coinhouse

Coinhouse est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), acteur de référence en France pour l’investissement en crypto-actifs des particuliers et des entreprises. Entreprise française créée en 2014, Coinhouse propose des services de gestion et de transactions sur 50 crypto-actifs avec des frais à 1% sur les échanges crypto-crypto et un service client multilingue accessible à tous les investisseurs européens.

https://www.coinhouse.com/fr/