The Bridge Between Traditional Finance (TradFi) and Decentralized Finance (DeFi)

Accueil Envoyer Imprimer Partager Coinhouse - Quels sont les crypto-actifs prometteurs de 2023 ? Coinhouse, l'acteur français pionnier de l’écosystème des crypto-actifs, propose une analyse rédigée par ses équipes ISS. Des équipes dédiées à la recherche fondamentale et à l’analyse des cours sur le marché des crypto-actifs, ainsi que la macro-économie.

L’année 2022 a été une mauvaise période pour le marché des cryptos. Les cours ont baissé de plus de 60%, et surtout la confiance des investisseurs a été mise à mal par plusieurs événements négatifs. La faillite du projet Terra et de son token l’UST au mois de mai a provoqué une cascade de faillites dans l’écosystème crypto dans son ensemble, commençant par des entreprises comme Celsius et Three Arrows Capital, et finissant par la retentissante disparition de FTX. Une année baissière comme 2022 présente cependant un aspect positif : le nettoyage qu’il a permis de faire. De même qu’en 2018 avec la disparition des ICOs, la baisse des cours a mis en lumière les projets les moins intéressants et a provoqué leur disparition prématurée, ne laissant que les crypto-actifs qui ont le plus de chances d’être les leaders du prochain cycle de marché. En revanche, ce début d’année 2023 s’est présenté sous une toute autre dynamique en enregistrant de bonnes performances. Le cours de Bitcoin (BTC) a augmenté de près de 45% et est suivi de près par l’Ether (ETH) et ses 38% de performance depuis le 1er janvier 2023. Le marché reste néanmoins à des niveaux plus bas qu’il y a un an et les opportunités d’investissement sont toujours bien présentes. Investir dans un portefeuille de crypto-actifs en 2023 semble donc être une opportunité de diversification intéressante. Si dans ce contexte, il est difficile de dire avec une totale assurance quelle crypto va sortir du lot en 2023, Coinhouse propose une sélection basée sur les recherches de ses experts pour guider les investisseurs avant l’amplification de la reprise.

Bitcoin - BTC Créé en 2009 par une personne répondant au pseudonyme de Satoshi Nakamoto, Bitcoin est le premier crypto-actifs. Réseau de paiement et réserve de valeur, il s’agit de la crypto la mieux sécurisée, avec la plus grosse capitalisation. En plus d’être un vecteur d’investissement chez les institutionnels – les premiers ETF à la bourse de Wall Street avaient été approuvés fin 2021 – Bitcoin avait renforcé dans le même temps sa dimension géopolitique avec son adoption légale au Salvador. Le leader du marché, qui représente environ 40% de sa valeur totale, il a plutôt mieux résisté à la baisse que l’ensemble du marché : en des temps troublés, les investisseurs retournent aux fondamentaux. Bitcoin reste l’un des crypto-actifs les plus prometteurs de par sa sécurité et sa présence sur le marché depuis des années.



Les points forts et particularités du Bitcoin :

● Premier système de paiement peer-to-peer de l’histoire.

● Premier crypto-actif à succès qui a su traverser les années.

● Blockchain la plus sécurisée.

Ethereum : la blockchain programmable - ETH Lancée le 30 juillet 2015 par le programmeur Vitalik Buterin, Ethereum est la deuxième blockchain en termes de valorisation avec 20% de la valeur totale du marché, et la première en termes d’usage. Les smart contracts, qui ont fait toute l’originalité d’Ethereum à sa création, permettent le développement de nombreux projets et applications décentralisées. Et si on y ajoutait la valeur de tous les projets qui fonctionnent sur Ethereum, sa valorisation serait bien plus haute. Le succès de la mise à jour d’Ethereum avec un nouveau mode de gouvernance utilisant la preuve d’enjeu n’y est pas pour rien : il permet au projet de consommer 99% d’électricité en moins et de prouver que l’équipe technique maîtrise ses processus de développement.

Cette mise à jour a également permis de réduire drastiquement la création monétaire du réseau Ethereum, qui devient ainsi moins inflationniste que Bitcoin, ce qui devrait, sur le long terme, lui permettre d’attirer de nouveaux investisseurs. La prochaine mise à jour d’Ethereum, prévue pour mars 2023, est principalement centrée sur le processus de staking, améliorant ainsi encore plus son attractivité.



Les points forts et particularités de l’Ethereum :

● Blockchain qui permet à la fois d’exécuter des paiements et d’exécuter des smart contracts

● 1ère blockchain en termes d’utilisation

● 2ème crypto-actif en termes de capitalisation boursière

● Rapide développement technologique

Uniswap : la licorne d’Ethereum - UNI Projet créé en 2018 puis lancé en fanfare en septembre 2020, Uniswap est un acteur majeur des échanges décentralisés (DEX), basé sur Ethereum, et qui permet l’échange de crypto-actifs. Mise en ligne en mai 2021, la version 3, accompagnée notamment d’une baisse des frais de transaction, avait permis à Uniswap d’atteindre un prix record. Malgré la baisse généralisée du marché, Uniswap conserve son attrait en restant l’une des plateformes de finance décentralisée gérant le plus de masse monétaire à l’heure actuelle, avec un modèle de rémunération solide.



Les points forts et particularités d’Uniswap :

● Un service d’échange de crypto-actifs basé sur Ethereum

● Une des plateformes affichant les plus gros volumes de transactions

● Uniswap peut actuellement s’acheter à un prix qui semble assez bas.

Aave : le protocole de crédit décentralisé - AAVE Lancé en premier lieu en 2017 sous le nom d’ETHLend avant de prendre sa dénomination actuelle en 2019, Aave est une plateforme de crédit qui permet de déposer ou emprunter des actifs, moyennant des taux d’intérêts fixes ou variables.

Le token Aave a connu une progression fulgurante de sa valeur de 2020 à 2021, deux années qui avaient vu respectivement le lancement de ses “flash loans” (prêts à très court terme), et celui d’une plateforme dédiée aux institutionnels. Après avoir, lui aussi, connu son plus haut prix d’achat en mai 2021 (à 661,69 dollars), Aave a subi de plein fouet la baisse des marchés, mais a su préserver sa plateforme sans anicroche. Si les usages autour du token Aave parviennent à se diversifier, ce crypto-actif conserve un fort potentiel pour un investissement en 2023.



Les points forts et particularités du protocole Aave :

● Un marché de crédit décentralisé pour particuliers et institutionnels.

● L’intérêt des utilisateurs pour les « flash loans » (ou prêts flash).

● La sécurité des prêts et de la plateforme.

Polygon : l’Internet des blockchains Ethereum - MATIC Créé en 2017 par des ingénieurs indiens, Polygon/MATIC est un réseau de second niveau connecté à la blockchain Ethereum, qui permet lui aussi l’exécution de smart contracts et la création d’applications décentralisées, mais en offrant une meilleure scalabilité. Ces solutions de scalabilité ont un intérêt sur le marché des crypto-actifs depuis que les blockchain principales, comme Ethereum, subissent des frais de transactions élevés. Elles sont des alternatives qui permettent de réaliser des transactions ou d’interagir avec des smart-contracts beaucoup plus rapidement, en les traitant ‘’hors chaîne’’ – en dehors du registre de la blockchain principale. L’avantage fondamental sur ses concurrents directs que sont Optimism ou Arbitrum est que Polygon permet l’implémentation de plusieurs technologies de second niveau simultanément, au contraire de ces derniers. Après une année 2021 exceptionnelle terminée sur le rachat de la startup Predicate Labs (qui a développé une technologie réduisant les frais et accélérant les transactions) et sur un record de cours, le MATIC a lui aussi fortement chuté pendant l’année 2022. Beaucoup de projets fonctionnent aujourd’hui en parallèle sur Ethereum et sur Polygon, parce que les deux blockchains acceptent les mêmes formats de smart contracts, avec un coût de fonctionnement bien plus bas sur Polygon.



Les points forts et particularités de Polygon (MATIC) :

● Un réseau tourné vers l’interopérabilité et le Web3.

● Un projet prisé pour sa technologie.

● Une technologie qui encapsule des fonctionnalités multiples

Polkadot : la blockchain interopérable - DOT Polkadot : la blockchain interopérable - DOT Polkadot est un projet lancé en 2017 par l’un des cofondateurs d’Ethereum, Gavin Wood, dans l’idée de participer à l’émergence du Web3. Polkadot est un réseau d’interconnexions entre blockchains appelées parachains qui a pour but de connecter des blockchains habituellement incompatibles entre elles, comme Bitcoin ou Ethereum. Aujourd’hui encore, les blockchains fonctionnent en vase clos. La possibilité de pouvoir communiquer et envoyer des informations inter-blockchains est donc absolument essentielle, et c’est à ce but que se consacre Polkadot. Intégrant une grille de rémunération pour ses participants à la validation de la blockchain, Polkadot met tous ses utilisateurs au centre du projet, avec un système décisionnel prévoyant une prise de décision collective. Accueillant quelque 400 projets (dont la première parachain consacrée aux NFT lancée par Enjin), Polkadot a un fort potentiel de développement en 2023 comme crypto-monnaie prometteuse.



Les points forts et particularités de Polkadot (DOT) :

● Une technologie d’interopérabilité innovante.

● L’expérience d’un cofondateur d’Ethereum.

● Un intéressement permanent de ses utilisateurs (participation au projet, rémunération).

● Son jeton, le DOT, a connu l’une des croissances les plus rapides de l’histoire

Avalanche : l’Ethereum killer - AVAX Lancé le 21 septembre 2020, Avalanche est un réseau de blockchains et une plateforme de smart contracts qui se veut à la fois concurrente et complémentaire d’Ethereum. Si le nombre de validateurs et de partenariats ne font qu’augmenter, la principale difficulté consiste à attirer de la liquidité. Les créateurs ont pour ambition d’en faire la blockchain la plus complète et la plus efficace en matière de finance. Pour ce faire, ils développent un système complexe avec des caractéristiques avancées en matière de scalabilité, sécurité, décentralisation et interopérabilité. Avalanche avait lancé en octobre 2021 un programme de financement de 180 millions de dollars, nommé Avalanche Rush, pour inciter les applications DeFi à rejoindre son écosystème. Quelques semaines après, le 21 novembre, son coin AVAX atteignait le plus haut niveau de son histoire à près de 145 dollars. Possédant déjà un bridge vers Ethereum pour échanger ses ERC20 et ETH, Avalanche vient d’ériger un autre pont avec Bitcoin. Cette crypto prometteuse peut donc se révéler comme un bon investissement pour 2023.



Les points forts et particularités d’Avalanche (AVAX) :

● Ses faibles frais de transaction et son écoresponsabilité.

● Ses ponts avec Ethereum et Bitcoin.

● Son ambition de devenir la blockchain la plus rapide du marché.

● Un projet qui sait se faire connaître sur les réseaux sociaux.

Chainlink : l’oracle décentralisé de la DeFi - LINK Créé pendant la bulle spéculative de 2017, Chainlink (LINK) est un système d’oracles générant des sources de données fiables aux projets de finance décentralisée. Système d’oracle de référence permettant de faire le pont entre le monde de la monnaie virtuelle et les données externes du monde « réel », Chainlink avait vu son cours augmenter jusqu’à atteindre le plus haut niveau de son histoire en mai 2021. Sans Chainlink, la plupart des applications de finance décentralisée seraient aujourd’hui incapables de fonctionner, faute de données viables hors blockchain. Ce projet indispensable à l’écosystème Ethereum devrait donc faire partie des meilleures cryptos en 2023.



Les points forts et particularités de Chainlink (LINK) :

● Un système utilisant des oracles décentralisés innovants.

● Une technologie pouvant intéresser des secteurs autres que celui de la cryptomonnaie.

● Un projet qui garde du crédit chez différents analystes du marché.

ApeCoin : le meilleur des NFTs - APE L’année 2022 n’a pas été positive pour le marché des NFTs. Ces actifs très en vogue fin 2021, ont subi les plus fortes baisses du marché en 2022, en valeur comme en volume. Pourtant, un acteur parvient à se dégager du lot, l’entreprise Yuga Labs qui gère notamment la collection des Bored Apes. Si ces actifs ont eux aussi subi de très fortes baisses, les différents partenariats avec des célébrités américaines ont permis à cette collection de maintenir sa valeur par rapport au reste du marché. Des projets intéressants et novateurs, comme la sortie prochaine du metaverse Otherside ou la création d’un long métrage basé sur les Bored Apes, devraient permettre de maintenir l’intérêt des investisseurs. Le ApeCoin s’inscrit au coeur de cet écosystème, puisqu’il sera utilisé pour tous les paiements dans le metaverse Otherside, ainsi que pour les achats et les ventes de tous les produits relatifs à Yuga Labs.



Les points forts et particularités de ApeCoin (APE) :

● Un écosystème NFT reconnu, avec des partenariats intéressants

● Un actif qui a une utilité de valeur d’échange

● Potentiellement ce que le marché des NFTs peut actuellement promettre de mieux (blue-chip des NFT)

-------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > L'ACTU VUE PAR...Benoît de Jessey «La crypto : c’est du blanchiment» La tokénisation des actifs Interview | Lucie-Éléonore Riveron, NFT Factory. « Avec la diffusion des NFT, nous allons passer d’un déterminisme lié à l’identité à une relation liée à nos actions : à nos possessions numériques »