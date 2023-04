Accueil Envoyer Imprimer Partager CoinMarketCap inscrit le token Metacade sur certains échanges de crypto-monnaies. D'autres inscriptions en bourse de MCADE sont imminentes (Contenu Sponsorisé) Le nouveau token natif GameFi MCADE, a bénéficié d'une cotation réussie sur le principal échange de crypto-monnaies Uniswap au début du mois d'avril, peu de temps après que le principal site web de suivi des prix des actifs numériques, CoinMarketCap, ait listé MCADE sur son site. (Contenu Sponsorisé)







Qu'est-ce que Metacade ?





Pour accéder à toutes les fonctionnalités de Metacade, les utilisateurs devront détenir le token natif MCADE. En plus de permettre le système de récompenses le plus complet du secteur GameFi qui va bien au-delà de la capacité P2E habituelle, les détenteurs de tokens MCADE bénéficieront d'une utilité étendue et d'une gouvernance croissante à mesure que la plateforme dévolue des droits de vote aux membres dans le cadre de sa transition pour devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) d'ici 2024.



Les marchés des crypto-monnaies et les investisseurs n'aiment rien de plus qu'une gouvernance dirigée par la communauté qui adopte pleinement les principes fondateurs du secteur Web3, et Metacade respecte cela. Outre le codage de la plateforme entièrement certifié et vérifié, l'équipe de projet a également été validée par CertiK.



Un exemple de la réflexion de l'équipe peut être vu dans l'incitation à créer une communauté, où les utilisateurs sont récompensés chaque fois qu'ils publient du contenu social sur le hub. Il peut s'agir de critiques de jeux, de partage d'alpha ou de participation à des forums ou à des chats en direct. Non seulement cela stimule l'engagement des utilisateurs sur la plateforme, mais cela illustre l'engagement de Metacade à être un projet GameFi dirigé par la communauté.



Comment fonctionne MCADE ?

En plus de permettre une utilité importante et d'augmenter les droits de gouvernance, la coin MCADE est la monnaie principale qui alimente l'ensemble de l'écosystème de Metacade, du système de récompenses à l'échange de transactions, telles que l'achat de merch sur la plateforme.



Metacade a pris des mesures pour s'assurer que les tokens MCADE non voulus ne saturent pas les principales bourses de crypto-monnaie en limitant l'offre à 2 milliards. Cette excellente tokenomic n'est qu'une autre partie plan mis en place par l'équipe de projet de Metacade.



Un autre aspect passionnant du MCADE est qu'il stimulera le programme phare Metagrants de la plateforme, qui offre aux développeurs un financement en crypto-monnaie pour soutenir la création de tout nouveaux titres GameFi exclusivement pour Metacade. Les développeurs soumettent des concepts à un pool sur lequel la communauté MCADE vote. Les idées préférées reçoivent une subvention des fonds centraux pour soutenir l'entreprise, ce qui signifie que la communauté participe à l'évolution de la bibliothèque de jeux de la plateforme. Metacade pousse donc l'innovation dans le Web3 vers de nouveaux sommets.



Comment CoinMarketCap va-t-il aider les investisseurs de MCADE ?

CoinMarketCap est le site web de suivi des prix des actifs numériques le plus utilisé au monde. Son objectif est de rendre la découverte de crypto efficace en fournissant aux traders et aux investisseurs des informations de qualité, impartiales et précises pour les aider à prendre des décisions de trading et d'investissement avisées.



Toute personne intéressée par l'investissement dans MCADE peut utiliser CoinMarketCap pour évaluer la performance de la coin sur différent périodes, en savoir plus sur Metacade, accéder aux derniers articles d'actualité et, surtout, fournir des détails sur les échanges de crypto-monnaies qui cotent MCADE.



La cotation de MCADE sur CoinMarketCap permet un tout nouveau public à Metacade et à la belle série de fonctionnalités de la plateforme. Cela lui donne une excellente occasion d'élargir encore plus sa base d'utilisateurs, de stimuler la demande d'achat sur l'offre fixe de tokens, et d'aider la coin à atteindre son prix de fin d'année prédit de 0,50 $ sur les principaux échanges de crypto-monnaies.



MCADE est-il un bon investissement ?

La récente cotation de la crypto-monnaie de MCADE sur Uniswap a fait augmenter la hype autour de la plateforme, qui a dépassé les attentes avec le rythme de sa presale, qui a recueilli 16,4 millions de dollars. Après le lancement sur Uniswap à 0,022 $, considérablement plus élevé que le prix bêta de presale de 0,008 $, les attentes sont qu'une fois que MCADE continue de s'inscrire sur d'autres échanges de crypto-monnaies majeurs, le prix augmentera de manière significative.



La plateforme n'en est encore qu'à ses débuts, beaucoup de fonctionnalités passionnantes seront déployées dans les semaines et les mois à venir, et MCADE sera exposé à un public et à une base d'utilisateurs potentiels de plus en plus vastes.



Pour plus d'informations, y compris pour savoir où acheter MCADE, cliquez ici.







