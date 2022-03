Coblence avocats, accompagne la start up Neobrain dans le cadre de sa levée de fonds en série A

Fondée en 2018 par Paul Courtaud, Neobrain développe une plateforme pour permettre aux entreprises d’anticiper les évolutions des métiers et de valoriser les compétences et motivations des collaborateurs. En seulement quatre ans, plus de 80 grands comptes et plus de 300 000 salariés ont adopté Neobrain.



Les entreprises telles que BOSCH, Natixis, Edenred, l’Afpa, Sage, Promod, s’appuient sur Neobrain pour mieux identifier leurs besoins en compétences actuels et futurs et y répondre avec des stratégies RH adaptées. Les salariés bénéficient d’un suivi personnalisé leur permettant d’objectiver leurs compétences et de s’orienter vers des formations ou de nouveaux métiers en interne.



Grâce à la pertinence de son offre, sa technologie IA et une expérience utilisateur hors pair, l’entreprise connaît une croissance exponentielle avec un chiffre d’affaires qui triple chaque année depuis 2019, et une équipe qui est passée de 15 à 80 personnes.



« Dans un environnement où la guerre des talents fait rage, les organisations ont, plus que jamais besoin de connaître leurs compétences et de les faire évoluer pour fidéliser leurs collaborateurs. Grâce à cette deuxième levée nous allons pouvoir mieux accompagner les entreprises en les aidant à engager et à révéler les talents” déclare Paul Courtaud, CEO de Neobrain.



Pensée dès le début pour l’international, la solution analyse quotidiennement les données de plusieurs millions d'offres d'emplois dans 50 pays pour prédire les tendances du marché de l’emploi. Ce financement permettra à Neobrain, actuellement présent en France et au Portugal, d’accélérer son expansion internationale. Reconnu comme un véritable laboratoire et centre de recherche européen en IA, Neobrain va consacrer 40% du montant de la levée à l'enrichissement de sa technologie pour permettre aux directions RH d’accompagner au mieux leurs salariés et piloter la performance de leurs organisations.



