Coblence & associés accompagne le fonds GEI dans son entrée au capital de Groupe JBT

JBT réalise en tant que « CMO » (« Contract Manufacturing Organization ») plus de 65 M € de chiffre d’affaires. Le Groupe dispose d’une offre globale qui couvre l’ensemble des compétences nécessaires afin de répondre aux contraintes de plus en plus strictes des dispositifs médicaux complexes. Grâce à son savoir-faire et son expertise dans la conception, la fabrication de moules, injection en salles blanches et fabrication de machines spéciales principalement pour des applications pharmaceutiques et médicales, Groupe JBT est aujourd’hui un acteur référent et incontournable.



Avec la récente création de JBT HUB UP, le modèle d u Groupe évolue en devenant « fournisseur de solutions ». Il conforte ainsi son indépendance et son ancrage sur les métiers de la santé en accompagnant ses clients dans la création de dispositifs médicaux innovants, et vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros à horizon 4-5 ans.



JBT est un groupe familial fondé en 1963 à Chassal (Jura), animé par une culture de l’excellence industrielle qui se traduit par un investissement constant dans l’outil de production. Son chiffre d’affaires a ainsi progressé de 15 à 65 millions d’euros en moins de dix ans, grâce à un effort d’investissement important et à la vision de long terme de son management actuel. JBT réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires dans le développement et l’injection plastique à destination du secteur de la pharma/santé, ainsi que dans les domaines de l’automobile et de l’industrie.



Au cours des dernières années, JBT est devenu une véritable ETI, qui a su gérer une croissance de 15% par an tout en intégrant les compétences essentielles de son métier (étude, conception, réalisation des moules et outillages et production des pièces). JBT est ainsi devenu un sous-traitant de référence, avec une empreinte internationale (Mexique, Tunisie, Hongrie, USA) qui lui permet d’accompagner les grands acteurs internationaux de la pharmacie en tant que CMO.



JBT emploie ainsi plus de 700 collaborateurs répartis sur sept implantations géographiques et quatre pays. Il dispose de plus de 3000 m2 de salles blanches répartis sur ses sites de production ainsi que d’un laboratoire de contrôle microbiologique, et s’appuie sur des procédures organisationnelles strictes et une culture pharmaceutique et médicale forte depuis plus de 30 ans.



Investisseurs :

• GEI – Serge PEIFFER, Frédéric DUBUISSON, Danielle MANGIN

• Bpifrance – Benoit ZILBER, Olivier LEVY



Conseil juridique investisseurs :

• COBLENCE & associés – Alexandre BRUGIERE, Sophie DUVAL

• BM PARTNERS – Karine BUDIN



Conseil juridique société :

• AXTEN – Clyve MONFREDO, Céline RAPALE



Conseil financier société :

• AVVENS – Pascal BLANDIN



Due Diligence financière :

• ADVANCE CAPITAL – Thomas BETTAN, Mehdi ADYEL



Due Diligence stratégique :

• ALIRA HEALTH – Aude OUENSANGA



A propos de Coblence & associés

Coblence & associés est un cabinet d’avocats créé en 1984, dédié au droit des affaires et comptant à ce jour 45 avocats dont 13 associés.

Le cabinet propose à ses clients un panel de compétences complet et cohérent et une expertise sur-mesure dans les principaux domaines du droit des affaires :

• Corporate – Fiscalité ;

• Droit social et droit des dirigeants ;

• IP/IT ;

• Droit de l’immobilier et de la construction ;

• Restructurations / Droit des entreprises en difficulté ;

• Contentieux des affaires.



coblence-avocats.com