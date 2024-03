Clique : 8M$ en série A pour révolutionner le calcul de données sécurisées pour les blockchains

Ce dernier cycle de financement vise à soutenir la mission de Clique consistant à permettre une allocation efficace et optimale des ressources de calcul pour les applications ayant des préférences différentes. En utilisant un large éventail de fournisseurs de calcul spécialisés dans des domaines tels que le calcul vérifiable avec preuves de connaissance nulle (ZKP), les environnements d'exécution de calcul confidentiels (TEE), le calcul basé sur l'IA avec GPU et bien d'autres, les applications peuvent optimiser divers paramètres tels que confiance, confidentialité, sécurité, performances et coût.



Fondée par Kevin Yu et Jaden Yan, Clique est devenue un pionnier dans le domaine de la blockchain, étant la première à produire des oracles capables de gérer des données privées de manière sécurisée et minimisant la confiance hors chaîne avec des technologies telles que les ZKP et les TEE. À ce jour, Clique a permis plus de 3 500 000 000 de dollars américains de transactions en chaîne grâce à l'utilisation de son protocole.



La société a joué un rôle central dans l'amorçage des données utilisateur en chaîne pour des écosystèmes de premier plan tels que Arbitrum, Optimism, Linea, Mantle et Ronin, entre autres. Il a servi plus de 750 000 utilisateurs finaux dans l'espace Web3 et établi des partenariats avec plus de 500 entreprises, dont des leaders du secteur tels que Sony Music US, Trip.com, Aave, Eigenlayer, Sushiswap, Velodrome, Synthetix et bien d'autres.



Présentation du réseau de coordination Clique Compute

Le réseau de coordination informatique Clique organise diverses ressources de calcul hors chaîne, en les allouant selon les besoins des applications générales et des contrats intelligents. Cela inclut des coprocesseurs pour effectuer des calculs vérifiables sur les données en chaîne, des oracles pour importer des données provenant de n'importe quelle source de données Internet et du matériel spécialisé pour la confidentialité, l'IA et le calcul sécurisé. Cela permet aux applications d'accéder facilement à différentes ressources de calcul et données, avec la possibilité de s'ajuster aux préférences en matière de confiance, de confidentialité, de performances et de coût.



" Aujourd’hui, il existe de nombreux fournisseurs de calcul dans le monde blockchain et non blockchain. Chacun d’eux a des objectifs d’optimisation différents. Essayer d'intégrer ces diverses ressources informatiques pour former des services informatiques standardisés et programmables et les faire correspondre à la demande de calcul appropriée est un problème crucial à résoudre. Ce que Clique construit exactement permet cette interconnexion et cette intercommunication de la puissance de calcul, ce qui pourrait potentiellement permettre une économie numérique beaucoup plus dynamique à l'ère de la transformation de l'IA ." – Kevin Yu, co-fondateur de Clique